Phim ‘Bóng ma hạnh phúc’ kết thúc ở tập bao nhiêu?

Bóng ma hạnh phúc: Khi drama ngoại tình trở thành lực hút của màn ảnh nhỏ

Có thể thấy Bóng ma hạnh phúc đi theo mô típ quen thuộc nhưng dễ chạm đến số đông. Đó là cuộc hôn nhân tưởng như bền vững của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) sau hơn 20 năm chung sống. Người vợ hy sinh sự nghiệp để chăm lo gia đình, người chồng thành đạt mang đến cho vợ con cuộc sống sung túc. Nhưng biến cố xuất hiện khi Như Trang (Ngân Hòa) - cô gái được Mai cưu mang bước vào, trở thành chất xúc tác phá vỡ mọi cân bằng.

Chính mối quan hệ tay ba này là "động cơ drama" mạnh nhất của phim. Như Trang không chỉ là người thứ ba đơn thuần mà được xây dựng với lớp vỏ ngây thơ ban đầu nhưng bên trong là toan tính, tham vọng chiếm đoạt. Sự phản bội đến từ người từng được giúp đỡ khiến xung đột không chỉ là ngoại tình, mà còn là sự tổn thương niềm tin và bất chấp luân thường đạo lý khiến khán giả dễ bị cuốn vào và tranh luận gay gắt.

Ở những tập gần đây, Bóng ma hạnh phúc bước vào giai đoạn cao trào. Nhân vật Thanh Mai không còn cam chịu mà bắt đầu phản kháng: đối diện với "tiểu tam", thay đổi bản thân, tìm lại giá trị cá nhân sau chuỗi ngày bị dồn ép. Diễn biến này tạo cảm giác "giải tỏa" cho người xem sau thời gian dài chứng kiến nhân vật bị đẩy vào thế yếu. Đồng thời, các tình tiết như phát hiện mối quan hệ mập mờ của chồng và "tiểu tam", những màn đối đầu căng thẳng, thậm chí cảnh tát thật giữa hai nhân vật nữ… đều góp phần đẩy cảm xúc lên mức cực điểm.

Sức hút của phim còn đến từ việc gây tranh cãi liên tục trên mạng xã hội. Nhân vật Như Trang bị gọi là "tiểu tam bị ghét nhất", nhưng chính sự ghét đó lại phản ánh hiệu quả diễn xuất và độ "chạm" của câu chuyện. Song song, phim cũng không tránh khỏi những "hạt sạn" gây bàn tán, như chi tiết ảnh cưới của cặp đôi chính bị phát hiện cắt ghép từ ảnh thật của diễn viên ngoài đời (Lương Thế Thành - Thúy Diễm) - một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đáng chú ý, bộ phim tạo được hiệu ứng đặc biệt: càng bị chê càng được xem. Khán giả có thể phàn nàn về mô típ cũ, tình tiết gây ức chế, nhưng vẫn theo dõi sát sao từng tập để chờ đợi bước ngoặt, đặc biệt là cú "lật thế cờ" của nhân vật nữ chính.

Bộ phim Bóng ma hạnh phúc đang được "hóng" cái kết dành cho "tiểu tam" và người chồng phản bội. Theo tiết lộ của đại diện đơn vị phát sóng là đài THVL, Bóng ma hạnh phúc sẽ kết thúc ở tập 50.

Có thể thấy Bóng ma hạnh phúc không phải là cú đột phá về nội dung, nhưng lại là ví dụ điển hình cho dòng phim truyền hình biết cách khai thác tâm lý đại chúng: đánh vào sự đồng cảm, đẩy mâu thuẫn đến tận cùng và duy trì nhịp drama dày đặc. Chính điều đó giúp phim giữ được độ nóng, trở thành đề tài bàn luận liên tục trên mạng xã hội.