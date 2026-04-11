Vì sao phim có Lê Phương đóng chính khiến khán giả ‘đứng ngồi không yên’?

Bóng ma hạnh phúc không phải là một câu chuyện mới về đề tài hôn nhân, nhưng lại khiến khán giả "đứng ngồi không yên" vì cách nó chạm trúng những vết nứt rất thật của đời sống gia đình hiện đại: ngoại tình, tiểu tam và sự sụp đổ của một mái ấm tưởng chừng hoàn hảo. Trong phim, Lê Phương, Lương Thế Thành và Ngân Hòa tạo thành "bộ ba" gây tranh cãi.

Bóng ma hạnh phúc 'đánh trúng' tâm lý người xem

Phim của đạo diễn Nguyễn Dương xây dựng hình ảnh một gia đình kiểu mẫu: người chồng thành đạt, người vợ hiền lành, biết hy sinh, con cái đủ đầy. Nhưng càng đi sâu, lớp vỏ "hạnh phúc" ấy càng bong tróc, để lộ những khoảng nứt mà người trong cuộc không hề hay biết. Nhân vật Thanh Mai của Lê Phương chính là kiểu phụ nữ quen thuộc trong xã hội Á Đông: từ bỏ sự nghiệp, lui về hậu phương, đặt toàn bộ niềm tin vào chồng. Sự hy sinh ấy đáng lẽ phải là nền tảng của hạnh phúc, nhưng trong phim lại trở thành điểm yếu khiến cô bị phản bội mà không hay biết.

Trong khi đó, Hoàng Dũng của Lương Thế Thành lại là kiểu đàn ông điển hình của bi kịch hôn nhân hiện đại: không thiếu vật chất, nhưng thiếu bản lĩnh trước cám dỗ. Sự trượt dài của nhân vật này không đến từ một cú "twist" bất ngờ, mà từ những lựa chọn bản năng, bất chấp đạo đức tạo nên một vòng xoáy sai lầm. Chính sự "rất đời" này khiến khán giả không chỉ phẫn nộ mà còn thấy thấp thoáng đâu đó những câu chuyện ngoài đời thực.

Nhưng nhân tố khiến bộ phim gây tranh cãi lại là Như Trang - vai diễn của Ngân Hòa. Nhân vật "tiểu tam" được xây dựng với sự toan tính rõ ràng: lợi dụng sự yếu đuối của người đàn ông và lòng tin của người phụ nữ tốt bụng là Mai, cũng là người ơn của mình để chen chân vào gia đình người khác. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với kiểu nhân vật "trơ trẽn", bất chấp đạo đức này. Thậm chí, có người cho rằng đây là một trong những vai phản diện gây ức chế nhất trên sóng truyền hình. Không ít bình luận cho thấy khán giả "tức thay cho vợ", "xem mà chỉ muốn tắt TV vì quá khó chịu", nhưng vẫn không thể bỏ xem vì tò mò diễn biến tiếp theo.

"Ê bà Mai ơi, chiến cho tôi. Có cần hội chị em vào phim không bà Mai. Một phút mốt thôi là con kia tan bành"; "Em mới rủ xóm em với cả trên Facebook của em đi đánh ghen giùm chị đó chị Mai"; "Tui chán bà Mai quá, chờ đến ngày bà vùng lên chứ xem mà tức quá"; "Không ấy cho em vào vai quần chúng, đánh thằng chồng giùm cái chứ tức quá đi"; "Cuối cùng mà Mai vẫn chọn cách tha thứ và bỏ qua cho người đàn ông đó thì Mai tới công chuyện nhé Mai"..., nhiều bình luận của khán giả, bức xúc giùm cho nữ chính Lê Phương.

Chính phản ứng này lý giải sức hút đặc biệt của Bóng ma hạnh phúc. Bởi bộ phim đánh trúng tâm lý người xem khi phản ánh một thực tế: nhiều cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn thực chất lại tồn tại những rạn nứt âm ỉ. Sự hy sinh một chiều của người vợ, sự thiếu trách nhiệm của người chồng và tham vọng của "người thứ ba" không phải là câu chuyện xa lạ, mà là lát cắt quen thuộc của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, cách bộ phim đẩy cao kịch tính lại khiến người xem phản ứng. Không ít tình tiết trong phim được xây dựng theo hướng "cường điệu hóa" cảm xúc, khiến mâu thuẫn bị dồn nén liên tục, tạo cảm giác ngột ngạt. Chính vì thế, khán giả rơi vào trạng thái "xem vì bức xúc", kiểu như càng ức chế, càng khó rời mắt.