Vì sao phim có Lê Phương đóng gây chú ý trên mạng xã hội?

Phim Vì mẹ anh phán chia tay có sự tham gia của những cái tên nổi bật như Lê Phương, Võ Điền Gia Huy, Quốc Huy, Tam Triều Dâng với nhịp phim nhanh, màu sắc hiện đại và cách xây dựng nhân vật gần gũi. Tác phẩm được xem là một trong những điểm sáng của phim truyền hình Việt đầu năm 2026.

Theo thống kê từ SocialTrend - YouNet Media, Vì mẹ anh phán chia tay nhanh chóng lọt top 3 bảng xếp hạng thảo luận phim ảnh trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, với lượng tương tác lớn cùng nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không chỉ dừng lại ở chỉ số thảo luận, bộ phim còn tạo ra loạt "trend" lan rộng, đặc biệt là những câu thoại gây "viral" trên TikTok và Facebook.

Lê Phương và Quốc Huy đóng cặp trong Vì mẹ anh phán chia tay với màn thả thính hài hước nhưng duyên dáng, tạo sự thú vị cho người xem

Lê Phương gây chú với vai diễn 'lột xác'

Sức hút của phim đến từ cách kết hợp giữa yếu tố hài - lãng mạn với màu sắc "ngôn tình" hiện đại. Nội dung xoay quanh nhân vật Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - một thiếu gia trẻ giả bị liệt để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng lại rơi vào mối quan hệ oan gia định mệnh với Thanh Tâm (Tam Triều Dâng), cô bạn học cũ từng là "kỳ phùng địch thủ". Từ những mâu thuẫn ban đầu, câu chuyện dần phát triển thành hành trình tình cảm vừa hài hước vừa cảm xúc.

Bên cạnh cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng, tuyến nhân vật phụ mang đến màu sắc thú vị không kém. Trong đó, vai diễn của Lê Phương trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Cô vào vai Phương Khánh - một phụ nữ hiện đại, cá tính, có gu thẩm mỹ và đời sống riêng đầy bí ẩn.

Nhân vật Phương Khánh gây chú ý bởi sự chủ động, quyến rũ và đôi lúc táo bạo trong cách thể hiện tình cảm. Những phân đoạn tương tác giữa cô và nhân vật Đức An (Quốc Huy) không chỉ tạo yếu tố giải trí mà còn góp phần đẩy cao kịch tính. Đây cũng được xem là vai diễn mang tính "lột xác" của Lê Phương sau nhiều năm gắn với hình ảnh hiền lành, cam chịu trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Hồng Ánh, NSƯT Mỹ Duyên, Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh… góp phần tạo nên chiều sâu và chất lượng diễn xuất ổn định cho tác phẩm.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy tạo được "phản ứng hóa học" khá tốt trong Vì mẹ anh phán chia tay

Vì mẹ anh phán chia tay không mới ở mô típ. Một thiếu gia giả bị liệt để né hôn nhân sắp đặt, một cô gái cá tính trở thành đối thủ rồi dần nảy sinh tình cảm. Công thức này đã xuất hiện nhiều lần trong phim châu Á. Nhưng điều khiến bộ phim tạo được sự chú ý lại nằm ở cách kể: nhanh, gọn, có tiết tấu và đặc biệt là "bắt trend" rất tốt với ngôn ngữ đời sống hiện đại.

Ở góc độ thị trường, thành công bước đầu của Vì mẹ anh phán chia tay còn phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt: khán giả đang dần "mệt" với những sản phẩm quá nặng drama. Họ tìm đến những bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem hơn, nhưng phải đủ duyên và đủ thật.

