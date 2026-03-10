Vì sao Lê Phương, Lương Thế Thành gây tiếc nuối trên màn ảnh rộng?

Lê Phương và Lương Thế Thành đều là những gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía nam. Họ có ngoại hình sáng, kinh nghiệm diễn xuất dày dạn và một lượng khán giả trung thành sau nhiều năm làm nghề. Thế nhưng khi bước lên màn ảnh rộng, hai diễn viên này lại chưa có được những vai diễn đủ sức bứt phá. Các dự án họ tham gia cũng không tạo nên hiệu ứng phòng vé tương xứng.

Lê Phương trong phim Sáng đèn ẢNH: NSX

Lê Phương có số lượng vai diễn điện ảnh khá ít ỏi. Hai dự án chiếu rạp gần nhất của cô là Vong nhi (2023) và Sáng đèn (2024). Trong Vong nhi, cô vào vai Thảo - một người phụ nữ bị giằng xé bởi ám ảnh tội lỗi từ quá khứ, sống trong nỗi bất an khi những hiện tượng tâm linh dần bủa vây cuộc hôn nhân của mình. Thời điểm phim ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Lê Phương là điểm sáng hiếm hoi, giúp bộ phim giữ được cảm xúc dù kịch bản còn đơn giản và chưa khai thác hết chiều sâu tâm lý nhân vật. Tuy vậy, tác phẩm chỉ đạt hơn 24 tỉ đồng doanh thu phòng vé.

Tương tự Lê Phương, Lương Thế Thành trở lại màn ảnh rộng trong phim Hoàng tử quỷ nhưng chưa thực sự tạo sự bùng nổ ẢNH: NSX

Đến Sáng đèn, Lê Phương đảm nhận vai Thanh - một cô đào hát cải lương sống hết mình với sân khấu trong bối cảnh những gánh hát miền Tây bước vào thời kỳ thoái trào. Đây là dạng vai giàu cảm xúc, phù hợp với lối diễn nội tâm và đời thường của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bộ phim lại rơi vào thế khó khi ra rạp giữa mùa phim cạnh tranh gay gắt. Tác phẩm không thu hút được khán giả đại chúng, từng phải rút lui rồi chiếu lại nhưng doanh thu cuối cùng chỉ ở mức vài tỉ đồng. Điều này khiến nỗ lực diễn xuất của Lê Phương gần như bị "chìm" trong một dự án không đủ sức bật thương mại.

Trong khi đó, hành trình của Lương Thế Thành trên màn ảnh rộng cũng mang nhiều nét tương đồng. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình nam tính, ánh mắt có chiều sâu và từng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Cổng mặt trời hay Gia đình là số 1. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, anh gần như vắng bóng ở địa hạt điện ảnh. Mãi đến năm 2025, Lương Thế Thành mới có màn trở lại đáng chú ý với bộ phim Hoàng tử quỷ của đạo diễn Trần Hữu Tấn.

Lê Phương và Lương Thế Thành tái hợp sau 10 năm trong phim Bóng ma hạnh phúc sắp lên sóng THVL1 ẢNH: NSX

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Lỗ Đạt - trưởng làng của làng Hủi, một người mạnh mẽ, chính trực nhưng vì cả tin mà vô tình trở thành mắt xích để nhân vật phản diện thực hiện âm mưu đen tối. Đây là vai diễn có hình tượng rõ ràng, tạo hình ấn tượng và mang màu sắc huyền bí. Tuy vậy, dù được đầu tư chỉn chu, Hoàng tử quỷ lại là một tác phẩm khá kén khán giả khi thiên về yếu tố biểu tượng và không khí huyền bí hơn là câu chuyện dễ tiếp cận với số đông. Phim đạt doanh thu gần 30 tỉ đồng trước khi rút khỏi rạp.

Với Lê Phương và Lương Thế thành, khán giả đều ghi nhận năng lực diễn xuất của họ. Nhưng các bộ phim màn ảnh rộng họ tham gia lại không đạt được hiệu ứng thương mại như kỳ vọng. Điều đó khiến những vai diễn của cả hai dù được khen ngợi vẫn chưa thể tạo dấu ấn giúp tên tuổi của họ "bùng nổ" với điện ảnh.