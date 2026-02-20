Một hoa hậu Việt tái xuất màn ảnh rộng

Đoàn Thiên Ân là hoa hậu "lấn sân" điện ảnh khá thành công và đang từng bước khẳng khả năng diễn xuất của mình. Trước Hẹn em ngày nhật thực, cô vào vai chính trong bộ phim Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang làm đạo diễn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân ẢNH: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và ghi dấu ở Miss Grand International cùng năm với vị trí top 20, Đoàn Thiên Ân không chọn con đường an toàn là chỉ hoạt động ở lĩnh vực thời trang hay sự kiện. Cô quyết định thử sức với điện ảnh - một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng và chiều sâu cảm xúc. Vai Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ là bước ngoặt đầu tiên. Nhân vật của cô được xây dựng với nội tâm nhiều lớp, đòi hỏi sự tiết chế và khả năng thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, cử chỉ. Bộ phim cũng đạt cột mốc hơn 200 tỉ đồng doanh thu ở mùa phim tết 2025, góp phần đưa tên tuổi Thiên Ân vào danh sách những gương mặt trẻ đáng chú ý của màn ảnh rộng.

Không dừng lại ở đó, năm 2026 đánh dấu sự trở lại của cô với vai nữ chính trong Hẹn em ngày nhật thực - một bộ phim tình cảm pha màu sắc hoài niệm và kỳ bí. Phim lấy bối cảnh cuối thập niên 1980 - 1990, gắn với hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 24.10.1995 – một dấu mốc thiên nhiên từng tạo nên ký ức đặc biệt với nhiều người Việt. Nhật thực trong phim không chỉ là chi tiết bối cảnh mà còn là biểu tượng cho những khoảnh khắc thay đổi số phận và cảm xúc của con người. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 3.4.2026.

Poster phim mới có Đoàn Thiên Ân đóng chính ẢNH: NSX

Trong phim mới, Thiên Ân vào vai nữ chính đóng cặp cùng Khương Lê. Câu chuyện xoay quanh mối tình nhiều day dứt, với những rung động đầu đời, chia ly và tái ngộ. Vai diễn lần này đòi hỏi khả năng diễn nội tâm sâu sắc hơn, khi nhân vật phải trải qua nhiều biến chuyển cảm xúc và đối diện với ký ức trong hành trình trưởng thành.

Điểm đáng chú ý của Hẹn em ngày nhật thực nằm ở không khí hoài niệm được xây dựng chỉn chu, kết hợp yếu tố lãng mạn và một chút kỳ bí, tạo nên màu sắc riêng giữa thị trường phim tình cảm hiện nay. Đạo diễn Lê Thiện Viễn cùng ê kíp sản xuất kỳ vọng mang đến một tác phẩm giàu chất điện ảnh, tập trung vào cảm xúc thay vì chỉ chạy theo thị hiếu thương mại.

Trong bối cảnh nhiều hoa hậu Việt thử sức ở điện ảnh, Thiên Ân cho thấy hướng đi khá rõ ràng: chọn kịch bản có chiều sâu, chấp nhận áp lực vai chính và từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên thực thụ. Nếu Nụ hôn bạc tỷ là cánh cửa mở ra cơ hội, thì Hẹn em ngày nhật thực là bước kiểm tra gắt gao khả năng diễn xuất của nàng hậu. Sự tái xuất lần này không chỉ là sự trở lại của một hoa hậu, mà là bước tiến của một diễn viên đang tìm chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh rộng.