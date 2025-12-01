Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của mỹ nhân Việt hai lần đăng quang hoa hậu

Thu Thủy
Thu Thủy
01/12/2025 12:20 GMT+7

Nguyễn Thiên Nga luôn được nhắc đến như một 'trường hợp đặc biệt' của showbiz Việt: mỹ nhân duy nhất trong lịch sử từng 2 lần đăng quang ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam, nhưng lại chọn rời bỏ hào quang để sống lặng lẽ.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga vẫn khiến nhiều người tò mò. Sinh năm 1975 tại TP.HCM, Nguyễn Thiên Nga là con gái của cố PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương, xuất thân trong một gia đình trí thức nề nếp. Năm 1996, khi đang là sinh viên năm hai Đại học Ngoại thương TP.HCM, cô đăng ký dự thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) và đăng quang ở tuổi 21. Với chiều cao 1,7 m, gương mặt sáng, số đo hình thể cân đối và phần ứng xử thông minh, Thiên Nga nhanh chóng trở thành hình mẫu nhan sắc lý tưởng của thế hệ hoa hậu đời đầu.

Cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga: Hành trình từ vinh quang đến sự bình yên - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga trong lần về nước năm 2018 để dự sự kiện

ẢNH: FBNV

Ba năm sau, mỹ nhân này tiếp tục ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức để chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hữu nghị Thế giới. Một lần nữa, cái tên Nguyễn Thiên Nga được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, biến cô thành người đẹp đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất hai lần đội vương miện các cuộc thi cấp quốc gia. Trong lần "mang chuông đi đánh xứ người", cô lọt top 10 và giành danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á tại Hoa hậu Hữu nghị.

Sau đăng quang, Nguyễn Thiên Nga có vài năm xuất hiện dày đặc trên các sân khấu thời trang, chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Ấn tượng Sài Gòn… trong vai trò người mẫu, khách mời danh dự. Đến năm 2001, Nguyễn Thiên Nga quyết định sang Mỹ du học ngành kinh tế - tài chính, sau đó học tiếp thạc sĩ quản trị tại bang California. Tại đây, cô kết hôn với một giáo sư kỹ thuật, cũng là học trò của cha mình.

Cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga: Hành trình từ vinh quang đến sự bình yên - Ảnh 2.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga

ẢNH: FBNV

Tưởng cuộc sống sẽ êm đềm thì biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2015 chồng cô qua đời vì bệnh tim, để lại người vợ trẻ và con trai nhỏ. Trong vài lần trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Thiên Nga thừa nhận đã rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm suốt vài năm.

Người đẹp trở thành mẹ đơn thân ở xứ người: tự mình đi làm, trả nợ nhà, kiếm tiền nuôi con, vừa làm ba vừa làm mẹ. Theo cô, chính quãng thời gian ấy giúp Thiên Nga "nhìn thấy giá trị thật của bản thân" khi không còn vương miện, không còn sân khấu, chỉ còn vai trò của một người mẹ, người trụ cột trong gia đình.

Cuộc sống kín tiếng của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga ở tuổi 50

Ở tuổi 50, Nguyễn Thiên Nga hiện định cư tại Mỹ, tiếp tục công việc trong ngành tài chính - kinh tế, đồng thời dành phần lớn thời gian cho con trai. Con trai của cô hiện đã trưởng thành, học tập tốt và có cuộc sống ổn định bên mẹ.

Sau này nàng hậu ít xuất hiện trước truyền thông, chỉ vài lần về nước dự các sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam 2018, nơi cô hội ngộ cùng nhiều thế hệ hoa hậu, á hậu khác. Đời tư của cô kín đáo, không ồn ào trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của nàng hậu cũng ít chia sẻ thông tin. Những năm gần đây, Nguyễn Thiên Nga sống kín tiếng hơn.

Điều khiến công chúng bất ngờ là sau hơn hai thập kỷ, nhan sắc của Nguyễn Thiên Nga vẫn giữ được vẻ đằm thắm và rạng ngời. Người đẹp từng chia sẻ bí quyết không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền mà ở lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và thói quen "tạo năng lượng tích cực quanh mình" - từ việc học thêm nhiều điều mới mỗi ngày và sống vui vẻ, ổn định bên con trai. Khi nói về chuyện kết hôn lần nữa, Thiên Nga cho rằng bản thân tin vào đạo lý nhà Phật - mọi thứ tùy duyên. Những gì đã trải qua dù ra sao cũng khiến cô biết cách trân trọng hiện tại.

Tin liên quan

'Hôn nhân vàng' đáng ngưỡng mộ của các mỹ nhân Việt

'Hôn nhân vàng' đáng ngưỡng mộ của các mỹ nhân Việt

Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, những mỹ nhân Việt như Diễm My, Hà Kiều Anh, Diệu Hoa, Hương Giang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu hoa hậu Nguyễn Thiên Nga mỹ nhân Việt Hoa hậu Việt Nam Hoa hậu Hữu nghị Thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận