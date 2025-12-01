Cuộc sống của mỹ nhân Việt hai lần đăng quang hoa hậu

Hơn hai thập kỷ trôi qua, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga vẫn khiến nhiều người tò mò. Sinh năm 1975 tại TP.HCM, Nguyễn Thiên Nga là con gái của cố PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương, xuất thân trong một gia đình trí thức nề nếp. Năm 1996, khi đang là sinh viên năm hai Đại học Ngoại thương TP.HCM, cô đăng ký dự thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) và đăng quang ở tuổi 21. Với chiều cao 1,7 m, gương mặt sáng, số đo hình thể cân đối và phần ứng xử thông minh, Thiên Nga nhanh chóng trở thành hình mẫu nhan sắc lý tưởng của thế hệ hoa hậu đời đầu.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga trong lần về nước năm 2018 để dự sự kiện ẢNH: FBNV

Ba năm sau, mỹ nhân này tiếp tục ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức để chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hữu nghị Thế giới. Một lần nữa, cái tên Nguyễn Thiên Nga được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, biến cô thành người đẹp đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất hai lần đội vương miện các cuộc thi cấp quốc gia. Trong lần "mang chuông đi đánh xứ người", cô lọt top 10 và giành danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á tại Hoa hậu Hữu nghị.

Sau đăng quang, Nguyễn Thiên Nga có vài năm xuất hiện dày đặc trên các sân khấu thời trang, chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Ấn tượng Sài Gòn… trong vai trò người mẫu, khách mời danh dự. Đến năm 2001, Nguyễn Thiên Nga quyết định sang Mỹ du học ngành kinh tế - tài chính, sau đó học tiếp thạc sĩ quản trị tại bang California. Tại đây, cô kết hôn với một giáo sư kỹ thuật, cũng là học trò của cha mình.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga ẢNH: FBNV

Tưởng cuộc sống sẽ êm đềm thì biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2015 chồng cô qua đời vì bệnh tim, để lại người vợ trẻ và con trai nhỏ. Trong vài lần trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Thiên Nga thừa nhận đã rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm suốt vài năm.

Người đẹp trở thành mẹ đơn thân ở xứ người: tự mình đi làm, trả nợ nhà, kiếm tiền nuôi con, vừa làm ba vừa làm mẹ. Theo cô, chính quãng thời gian ấy giúp Thiên Nga "nhìn thấy giá trị thật của bản thân" khi không còn vương miện, không còn sân khấu, chỉ còn vai trò của một người mẹ, người trụ cột trong gia đình.

Cuộc sống kín tiếng của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga ở tuổi 50

Ở tuổi 50, Nguyễn Thiên Nga hiện định cư tại Mỹ, tiếp tục công việc trong ngành tài chính - kinh tế, đồng thời dành phần lớn thời gian cho con trai. Con trai của cô hiện đã trưởng thành, học tập tốt và có cuộc sống ổn định bên mẹ.

Sau này nàng hậu ít xuất hiện trước truyền thông, chỉ vài lần về nước dự các sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam 2018, nơi cô hội ngộ cùng nhiều thế hệ hoa hậu, á hậu khác. Đời tư của cô kín đáo, không ồn ào trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của nàng hậu cũng ít chia sẻ thông tin. Những năm gần đây, Nguyễn Thiên Nga sống kín tiếng hơn.

Điều khiến công chúng bất ngờ là sau hơn hai thập kỷ, nhan sắc của Nguyễn Thiên Nga vẫn giữ được vẻ đằm thắm và rạng ngời. Người đẹp từng chia sẻ bí quyết không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền mà ở lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và thói quen "tạo năng lượng tích cực quanh mình" - từ việc học thêm nhiều điều mới mỗi ngày và sống vui vẻ, ổn định bên con trai. Khi nói về chuyện kết hôn lần nữa, Thiên Nga cho rằng bản thân tin vào đạo lý nhà Phật - mọi thứ tùy duyên. Những gì đã trải qua dù ra sao cũng khiến cô biết cách trân trọng hiện tại.