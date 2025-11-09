Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Việt Nam thạo 5 thứ tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn

Thạch Anh
Thạch Anh
09/11/2025 14:07 GMT+7

Sau hơn 30 năm gắn bó, Hoa hậu Việt Nam 1990 - Nguyễn Diệu Hoa và chồng doanh nhân có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tối 8.11, Hoa hậu Việt Nam 1990 - Nguyễn Diệu Hoa cùng chồng là doanh nhân Maneesh Dane gây chú ý khi tham dự Lễ hội ánh sáng Diwali của người Ấn Độ tại một khách sạn ở TP.HCM. Cặp đôi diện trang phục cùng màu, liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình cảm dù đã kết hôn hơn 30 năm.

Hoa hậu Việt Nam thạo 5 thứ tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn - Ảnh 1.
Hoa hậu Việt Nam thạo 5 thứ tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn - Ảnh 2.

Vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa mặc đồ đồng điệu khi tham gia sự kiện. Cả hai dành cho nhau cử chỉ tình cảm sau hơn 30 năm gắn bó

Ảnh: NVCC

Diệu Hoa tiết lộ người bạn đời mặc bộ kurta - trang phục truyền thống Ấn Độ dành cho nam còn cô diện sari, được phụ nữ Ấn lựa chọn cho các dịp lễ quan trọng. Cả hai thiết kế đều có màu đỏ đồng điệu và được đặt may tại Ấn Độ, do thợ thủ công đính kết cầu kỳ.

Trong đó, thiết kế được Diệu Hoa khoác lên người nặng khoảng 10 kg, có các họa tiết thêu bằng chỉ vàng và đính đá swarovski. Hoa hậu Việt Nam 1990 cho biết chị rất thích trang phục của mình và ông xã trong tiệc năm nay vì các họa tiết mang đặc trưng của Ấn Độ.

Theo Diệu Hoa, Diwali cũng như Tết Nguyên đán ở Việt Nam, là dịp lễ quan trọng nhất của người Ấn Độ. Vào dịp này mọi người sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống… Bản thân Hoa hậu Việt Nam 1990 đặc biệt yêu thích sari, lehenga do những nghệ nhân đính kết thủ công bằng tay. Nên cứ có dịp về Ấn Độ, cô lại sắm cho mình những thiết kế mới để mặc trong các dịp quan trọng.

Hoa hậu Việt Nam thạo 5 thứ tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn - Ảnh 3.

Khi các con trưởng thành, Diệu Hoa và chồng dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống riêng tư

Ảnh: NVCC

Diwali năm nay, các con không về Việt Nam được nên chỉ có hai vợ chồng Diệu Hoa tham dự sự kiện. Dù vậy, cô vẫn rất vui vì biết các con luôn hướng về quê nhà, giữ truyền thống bằng cách tham gia các hoạt động đón tết do cộng đồng người Ấn tổ chức.

Diệu Hoa sau 35 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Con gái lớn của Diệu Hoa là Diệu My đang làm việc tại Anh, con gái thứ hai Diệu Ly sắp tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học tại Canada. Con trai út Hoàng Phi đang làm việc cho công ty ở Mỹ. Các con đều đã trưởng thành nên vợ chồng hoa hậu sinh năm 1969 có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư. Cặp đôi cũng tôn trọng suy nghĩ, công việc của các con và dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề con quan tâm.

Hoa hậu Việt Nam thạo 5 thứ tiếng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng Ấn - Ảnh 4.

Hoa hậu Diệu Hoa vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung sau 35 năm đăng quang

Ảnh: NVCC

Sau hơn 30 năm kết hôn, cả hai đều cảm giác như được sống lại thời vợ chồng son. Hoa hậu Việt Nam 1990 luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực và các con ngoan ngoãn hiếu thảo. “Một điều rất quan trọng là vợ chồng tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, khi có bất đồng, chúng tôi sẽ bình tĩnh nói chuyện, không to tiếng cãi vã”, Diệu Hoa chia sẻ.

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga tại Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô có thể sử dụng 5 thứ tiếng gồm Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5.

Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và học thức mà còn có hôn nhân hạnh phúc, con cái thành đạt. Hoa hậu 6X kết hôn với doanh nhân Maneesh Dane người Ấn Độ năm 1993, cùng anh xây dựng gia đình và công việc kinh doanh ở Việt Nam từ đó.

