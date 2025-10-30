Giữa lùm xùm đời tư, Thiên An vẫn đóng chính 'Cải mả', đạo diễn nói gì?

Tối 29.10, bộ phim điện ảnh kinh dị Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ chính thức công chiếu, diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của các diễn viên như Lê Huỳnh, Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Lý Hồng Ân, Kim Hải, người mẫu Thúy Hạnh. Các diễn viên khác như Thạch Kim Long, Rima Thanh Vy, Thiên An vắng mặt do có lịch trình riêng.

Đạo diễn Thắng Vũ lên tiếng về scandal của diễn viên Thiên An

Tại sự kiện, đạo diễn Thắng Vũ cho biết, ý tưởng thực hiện Cải mả bắt đầu từ sự tò mò của ê kíp về những điềm gở trong phong thủy mồ mả. Khi tìm hiểu sâu hơn, anh phát hiện mối liên hệ giữa phong thủy mộ phần và vận mệnh của con cháu trong gia đình. Trước câu hỏi về việc giữ nguyên hình ảnh Thiên An giữa thời điểm nhạy cảm, đạo diễn bày tỏ muốn người xem tập trung vào giá trị nghệ thuật của tác phẩm, bởi mọi khâu lựa chọn diễn viên đều được thực hiện công bằng và khách quan.

Đạo diễn Thắng Vũ bày tỏ muốn người xem tập trung vào giá trị nghệ thuật của phim điện ảnh Cải mả thay vì scandal của Thiên An ẢNH: ĐPCC

Bộ phim được lấy cảm hứng từ tục lệ cải mả, một phong tục lâu đời của người Việt Nam, xoay quanh gia đình nhà họ Đỗ có 4 anh em: Quang, Minh, Chánh, Đại. Bốn anh em có hoàn cảnh và địa vị khác nhau: người quyền lực, kẻ lưu lạc, người nghèo khó, kẻ an phận. Sau nhiều biến cố liên tiếp xảy ra khiến cả nhà gặp nạn, họ tin rằng nguyên nhân đến từ việc bỏ bê phần mộ tổ tiên. Vì thế, các thành viên quyết định cùng nhau thực hiện nghi thức cải mả để hóa giải điềm xui. Từ đây nhiều góc khuất được hé lộ. Bộ phim được công chiếu ngày 31.10.2025.