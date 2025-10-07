Diễn viên Thiên An có bị cắt vai khỏi phim 'Cải mả' sau khi vướng ồn ào?

Diễn viên Thiên An vắng mặt tại buổi showcase phim điện ảnh Cải mả Ảnh: FBNV

Chiều 7.10, buổi showcase phim điện ảnh Cải mả diễn ra tại TP.HCM, với sự tham dự của đạo diễn Thắng Vũ, nhà sản xuất Emily Lê cùng dàn diễn viên gồm Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kiều Trinh, Lê Huỳnh, Hoàng Mèo, Hoàng Phúc, Lý Hồng Ân... Diễn viên Thiên An được giới thiệu sẽ góp mặt trong tác phẩm phim kinh dị này, song cô không xuất hiện tại sự kiện.

Thiên An vẫn góp mặt trong 'Cải mả'



Trước đó, khi poster chính thức của Cải mả được công bố, nhiều khán giả bất ngờ vì không thấy tên hay hình ảnh của Thiên An, dù nhà sản xuất phim từng chia sẻ hình ảnh của nữ diễn viên 9X. Điều đó khiến nhiều khán giả tò mò, một số còn đồn đoán sao nữ 9X đã bị gạch tên sau ồn ào.

Tại buổi showcase, ê kíp trình chiếu trailer, một số trích đoạn đặc sắc của bộ phim và Thiên An vẫn góp mặt trong dự án này. Trước câu hỏi của truyền thông về việc diễn viên Thiên An có bị cắt vai trong phim, đạo diễn Thắng Vũ thay mặt ê kíp phản hồi.

Poster phim không có tên hay hình ảnh của diễn viên Thiên An Ảnh: ĐPCC

Anh chia sẻ: "Sau 2 năm đi với dự án, tinh thần của ê kíp là điều quan trọng nhất với mình. Vì mỗi người đều đóng góp một phần quan trọng vào câu chuyện, dù thời lượng lên hình ít hay nhiều. Trong phim này là câu chuyện của một gia đình, mỗi mảnh ghép đều quan trọng. Vụ lùm xùm vừa rồi, tôi mong nó không ảnh hưởng quá tiêu cực tới công sức của những người còn lại, đặc biệt là những diễn viên khác. Còn chuyện cắt hay không, ít hay nhiều, tôi nghĩ nó không quan trọng nhất. Quan trọng nhất khi mọi người xem phim sẽ thấy thời lượng của mỗi diễn viên sẽ được quyết định bởi câu chuyện. Khi tôi ngồi trong phòng dựng, mọi chuyện xảy ra tự nhiên và chuyên nghiệp, chứ không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An trước đây hay sau này".

Liên quan đến việc Thiên An không có tên hay hình ảnh trên poster chính thức của phim, nam đạo diễn cho biết đây là vấn đề của đội ngũ truyền thông. Anh không nắm rõ nên xin phép không chia sẻ. Trong khi đó, nhà sản xuất Emily Lê bày tỏ bộ phim là công sức của cả dàn diễn viên và ê kíp chứ không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Chính vì thế, nhà sản xuất mong khán giả có cái nhìn công tâm dành cho dự án.

Đạo diễn Thắng Vũ mong những lùm xùm của diễn viên Thiên An không ảnh hưởng đến dự án Ảnh: ĐPCC

'Cải mả' không bắt chước 'Quật mộ trùng ma'

Nhà sản xuất chia sẻ thêm, Cải mả là bộ phim sở hữu câu chuyện thuần Việt, nhưng quá trình thực hiện được sự cố vấn của nhà sản xuất người Hàn Quốc là ông Kim Young Min (nhà sản xuất Quật mộ trùng ma).

Trước câu hỏi liệu Cải mả có phải là một bản sao của Quật mộ trùng ma, đại diện nhà sản xuất Emily Lê chia sẻ: "Chúng tôi không sao chép Quật mộ trùng ma. Tại thời điểm bộ phim Hàn Quốc ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện. Vừa hay, anh Kim Young Min là bạn lâu năm của tôi. Khi được tôi chia sẻ về Cải mả, anh lại hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn. Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời cố vấn, anh Kim Young Min rất sẵn lòng bay sang Việt Nam để hỗ trợ ê kíp về mặt chuyên môn".

Đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên tham gia Cải mả tại buổi showcase Ảnh: ĐPCC

Cải mả được giới thiệu là bộ phim điện ảnh Việt Nam đặc tả tục cải táng. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phim theo chân đại gia đình thực hiện việc bốc mộ, đối diện những ký ức và những bí mật ẩn giấu dần được bóc trần. Tác phẩm không đi theo bất kỳ một nhân vật chính nào mà len lỏi qua từng góc nhìn của các thành viên trong gia đình họ Đỗ, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Việc thiết lập một câu chuyện đa tuyến cho phép đạo diễn Thắng Vũ kể câu chuyện ở nhiều góc nhìn, song cũng là một trải nghiệm đặc biệt dành cho dàn diễn viên.

Phim điện ảnh Cải mả có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Kim Long, Lê Huỳnh, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lâm Thanh Nhã, Kim Hải, Lý Hồng Ân… Phim dự kiến công chiếu 31.10.