Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Rima Thanh Vy tiết lộ tuổi thơ nghèo khó, thừa nhận cô đơn ở tuổi 30
Video Giải trí

Rima Thanh Vy tiết lộ tuổi thơ nghèo khó, thừa nhận cô đơn ở tuổi 30

Diệu Tú
Diệu Tú
30/10/2025 16:45 GMT+7

Sau bộ phim điện ảnh Cô dâu ma, Rima Thanh Vy trở lại với màn ảnh rộng trong dự án kinh dị 'Cải mả'. Không chỉ chia sẻ về vai diễn mới, Rima còn trải lòng về tuổi thơ nghèo khó và hành trình tự lập từ sớm. Ở tuổi 30, cô thừa nhận dù công việc dần ổn định nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn giữa nhịp sống hối hả của showbiz.

Sau màn kết hợp ấn tượng với điện ảnh Thái Lan, Rima Thanh Vy trở lại màn ảnh rộng trong dự án Cải mả, dược lấy cảm hứng từ tục cải mả lâu đời của người Việt Nam. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hoàng Phúc, Lê Huỳnh, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy...

Rima Thanh Vy tiết lộ tuổi thơ nghèo khó, thừa nhận cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Rima Thanh Vy đảm nhận vai Mây, một cô gái đồng bào có vai trò bí ẩn trong dự án phim kinh dị Cải mả.

ẢNH: DIỆU TÚ

Rima Thanh Vy trải lòng về tuổi thơ của mình

Trong phim, Rima Thanh Vy đảm nhận vai Mây, một cô gái đồng bào có vai trò bí ẩn, xuất hiện trong những phân đoạn nhuốm màu kinh dị và đẫm máu. Rima cho biết chủ động tham gia buổi casting vì ấn tượng với nhân vật này và mong muốn được thử sức. Thông qua vai diễn, Rima chia sẻ cô hiểu và thương bố mẹ hơn, đặc biệt khi nhớ lại tuổi thơ thiếu thốn với ba làm nghề sửa xe rồi lái taxi, mẹ làm thợ may và nội trợ.

Gia nhập nghệ thuật từ năm 14 tuổi, Rima đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Ở tuổi 30, cô nhìn nhận bản thân trưởng thành, độc lập và vững vàng hơn, nhưng vẫn có lúc cảm thấy cô đơn giữa nhịp sống gấp gáp của showbiz, là khoảng lặng để cô nhìn lại chính mình và nuôi dưỡng tình yêu với nghề.

Tin liên quan

Rima Thanh Vy: Tôi là diễn viên không ngại ‘cởi’ trên màn ảnh

Rima Thanh Vy: Tôi là diễn viên không ngại ‘cởi’ trên màn ảnh

Rima Thanh Vy sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn mẫu để cống hiến cho nghệ thuật. Với quan điểm không giới hạn bản thân, cô đã dũng cảm thực hiện những cảnh quay táo bạo, góp phần tạo nên sự chân thực và chiều sâu cho vai diễn.

Khám phá thêm chủ đề

Rima Thanh Vy tuổi thơ Cải mả Phim kinh dị phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận