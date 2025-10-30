Rima Thanh Vy tiết lộ tuổi thơ nghèo khó, thừa nhận cô đơn ở tuổi 30

Sau màn kết hợp ấn tượng với điện ảnh Thái Lan, Rima Thanh Vy trở lại màn ảnh rộng trong dự án Cải mả, dược lấy cảm hứng từ tục cải mả lâu đời của người Việt Nam. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hoàng Phúc, Lê Huỳnh, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy...

Rima Thanh Vy đảm nhận vai Mây, một cô gái đồng bào có vai trò bí ẩn trong dự án phim kinh dị Cải mả. ẢNH: DIỆU TÚ

Rima Thanh Vy trải lòng về tuổi thơ của mình

Trong phim, Rima Thanh Vy đảm nhận vai Mây, một cô gái đồng bào có vai trò bí ẩn, xuất hiện trong những phân đoạn nhuốm màu kinh dị và đẫm máu. Rima cho biết chủ động tham gia buổi casting vì ấn tượng với nhân vật này và mong muốn được thử sức. Thông qua vai diễn, Rima chia sẻ cô hiểu và thương bố mẹ hơn, đặc biệt khi nhớ lại tuổi thơ thiếu thốn với ba làm nghề sửa xe rồi lái taxi, mẹ làm thợ may và nội trợ.

Gia nhập nghệ thuật từ năm 14 tuổi, Rima đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Ở tuổi 30, cô nhìn nhận bản thân trưởng thành, độc lập và vững vàng hơn, nhưng vẫn có lúc cảm thấy cô đơn giữa nhịp sống gấp gáp của showbiz, là khoảng lặng để cô nhìn lại chính mình và nuôi dưỡng tình yêu với nghề.