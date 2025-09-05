Rima Thanh Vy: Tôi là diễn viên không ngại ‘cởi’ trên màn ảnh

Sau phim điện ảnh Cám, Rima Thanh Vy tiếp tục ghi dấu với dòng phim kinh dị trong tác phẩm Cô dâu ma. Đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó, Rima Thanh Vy vào vai nữ chính tên Yến, có duyên gặp gỡ một chàng trai thuộc gia tộc giàu có ở Chiang Mai. Kể từ khi bước qua cánh cửa hào môn, Yến bắt đầu cảm nhận được những hiện tượng lạ và mọi thứ trở nên khác biệt so với sự niềm nở, hào nhoáng ban đầu.

Rima Thanh Vy muốn ngày càng bứt phá trong diễn xuất Ảnh; FBNV

Ở tác phẩm này, Rima Thanh Vy đóng cặp với nam thần Thái Lan, J.J Kritsanapoom. Ban đầu, cả hai khá e ngại vì đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ và hợp tác. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và cởi mở, Rima Thanh Vy và J.J Kritsanapoom đã nhanh chóng vượt qua rào cản, trở nên thân thiết và diễn xuất ăn ý với nhau.

Đối với Rima Thanh Vy, mỗi lần được xuất hiện trên màn ảnh rộng chính là cơ hội để khán giả nhìn thấy được sự nỗ lực, tiến bộ trong khả năng diễn xuất của cô. Chính vì thế, Rima Thanh Vy chưa bao giờ từ chối đóng những cảnh táo bạo nếu điều đó cần thiết cho bộ phim. Nữ diễn viên 30 tuổi khẳng định cô không ngại “cởi” trên màn ảnh.