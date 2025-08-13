Rima Thanh Vy: Tôi tham vọng tiếp bước Ngô Thanh Vân vươn tầm quốc tế

Ê kíp phim kinh dị Cô dâu ma tại buổi showcase tại TP.HCM chiều 13.8 Ảnh: ĐPCC

Phim kinh dị hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan

Chiều 13.8, nhà sản xuất phim Cô dâu ma có buổi giới thiệu ê kíp làm phim tại TP.HCM. Đây là bộ phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan với ê kíp từ cả hai bên gồm đạo diễn Lee Thongkham và nhà sản xuất Hằng Trịnh, dàn diễn viên Rima Thanh Vy, Jun Vũ, Công Dương, JJ Krissanapoom, Pure Duangjai...

Trong phim, diễn viên Rima Thanh Vy vào vai Yến, cô gái Việt đến Chiang Mai (Thái Lan) làm dâu trong gia đình giàu có của Bank (JJ Krissanapoom đóng). Cuộc hôn nhân xa xứ tưởng như viên mãn, nhưng cô lại bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng. Những linh hồn u uất bám riết lấy cô, không đơn thuần là chọc ghẹo hay hù dọa mà dần mở ra những bí mật gia tộc kinh hoàng.

Rima Thanh Vy tình tứ sánh đôi cùng nam thần Thái Lan JJ Krissanapoom Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết khi tham gia phim, cô bất ngờ khi câu chuyện bùa ngải trong phim là có thật ở một gia đình giàu có ở Chiang Mai ngày trước. Nữ diễn viên có nhiều trải nghiệm khó quên trên phim trường đất Thái. Một vài cảnh quay kinh dị nặng đô khiến cô ám ảnh. "Cảnh sợ nhất với tôi là cảnh nằm dưới hố chất đầy xác chết. Tôi sợ thật và hầu như không hề diễn. Giữa trời mưa lạnh, bùn đất nhớp nháp, với những đôi tay cứ kéo mình xuống hố, tôi tưởng như mình sắp bị chôn sống thật sự", Rima Thanh Vy kể lại.

Nói về việc đóng cặp cùng tài tử JJ Krissanapoom, nữ diễn viên 9X cho biết ban đầu cô lo ngại khi cả hai lần đầu hợp tác. Chính vì thế, trước khi vào cảnh quay, cô và nam diễn viên Thái Lan chủ động nói chuyện để hiểu nhau, từ đó đưa đến màn diễn tình cảm thật ăn ý. Rima Thanh Vy chia sẻ khi càng trò chuyện, họ nhận ra có nhiều điểm chung cả trong công việc lẫn cuộc sống.

"Tôi chỉ có một tháng học tiếng Thái và phải thoại 100% bằng tiếng Thái. Khi tôi nói câu tiếng Thái đầu tiên, JJ Krissanapoom đã bật cười. Sau đó anh đã chủ động dạy tôi, chỉ cách phát âm từng chữ, từ thoại đến biểu đạt cảm xúc để có màn hóa thân trọn vẹn. Ban đầu, tôi nghĩ JJ Krissanapoom khó gần, có vẻ chảnh nhưng thực tế bạn lại rất gần gũi, dễ thương", cô chia sẻ.

Rima Thanh Vy: Tôi bén duyên điện ảnh là nhờ Ngô Thanh Vân

Nữ diễn viên tham vọng trở thành thế hệ kế thừa Ngô Thanh Vân vươn tầm quốc tế Ảnh: ĐPCC

Rima Thanh Vy là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị, từng tham gia phim Mười: Lời nguyền trở lại, Cám... Nữ diễn viên còn ghi dấu ấn trong vai Hồng, phim Thanh Sói do Ngô Thanh Vân sản xuất. Rima Thanh Vy cho biết cô bén duyên với điện ảnh là nhờ Ngô Thanh Vân nên rất trân trọng cơ hội được diễn xuất. Cô chia sẻ bản thân ngưỡng mộ đàn chị bởi sự tài năng, luôn cố gắng, bứt phá hết mình. Trong quá trình làm việc với Ngô Thanh Vân, cô học hỏi được nhiều điều.

"Tôi là người rất tham vọng. Tôi tham vọng không chỉ ở Việt Nam mà muốn được thử sức những vai diễn mới lạ, thú vị, được giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi mong muốn trở thành sự kế thừa của chị Ngô Thanh Vân trong việc trở thành một diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế. Để làm được điều đó, tôi đang không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức diễn xuất lẫn ngoại ngữ, tìm hiểu thêm về gu, sở thích của thị trường phim ảnh nước bạn. Tôi hy vọng rằng những sự cố gắng của tôi được khán giả Việt Nam và quốc tế công nhận", cô nói.

Tài tử JJ Krissanapoom, diễn viên Pure Duangjai dành lời khen cho Rima Thanh Vy Ảnh: ĐPCC

Về phía diễn viên JJ Krissanapoom, anh bày tỏ sự hào hứng khi có cơ duyên hợp tác cùng dàn diễn viên Việt Nam. Anh thổ lộ: "Đây là bộ phim hợp tác Việt - Thái đầu tiên của tôi. Một cách kỳ diệu, dù khác quốc tịch nhưng chúng tôi lại có năng lượng hòa hợp tuyệt vời. Tôi cũng vô cùng ấn tượng với năng lực của bạn diễn Rima Thanh Vy. Có rất nhiều phân cảnh đòi hỏi mức độ cống hiến cao về tâm lý lẫn thể lực, Vy đều hoàn thành tốt. Tôi mong rằng khán giả Việt Nam sẽ yêu mến và đón nhận tôi, cũng như ủng hộ bộ phim".

Cô dâu ma dự kiến khởi chiếu vào ngày 29.8. Nhà sản xuất cho biết không chỉ ra rạp Việt, phim còn công chiếu đồng thời tại Úc, New Zealand. Bên cạnh đó, phim còn dự kiến ra mắt tại Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ, Đông Nam Á…