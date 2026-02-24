Mỹ nhân ‘Sống chung với mẹ chồng’ úp mở việc trở lại màn ảnh 2026

Tên tuổi Bảo Thanh gắn liền với nhiều vai diễn để đời trong phim truyền hình Việt. Cô thực sự bùng nổ khi đảm nhận vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng, bộ phim từng gây tiếng vang ở khung giờ vàng VTV, giúp cô trở thành gương mặt nổi bật và quen thuộc với khán giả cả nước. Sau đó, Bảo Thanh tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính trong Về nhà đi con, Ngày ấy mình đã yêu, Những ngày không quên…, khẳng định khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Cô từng giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards và giải Cánh diều vàng cho thấy vị thế vững chắc của mình trong làng phim truyền hình.

Bảo Thanh đăng hình ảnh úp mở cho sự trở lại "đường đua" phim giờ vàng đầu năm 2026 ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, kể từ sau Những ngày không quên phát sóng năm 2020, Bảo Thanh gần như rút khỏi màn ảnh nhỏ để tập trung cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con, duy trì cuộc sống gia đình viên mãn và thỉnh thoảng tham gia sân khấu kịch cũng như một số hoạt động nghệ thuật khác. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đầu năm 2026, những động thái mới của Bảo Thanh bất ngờ thu hút sự chú ý. Cô xuất hiện tại các sự kiện truyền hình, đồng thời đăng tải hình ảnh cho thấy mình có mặt tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Đặc biệt, những dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc trở lại màn ảnh nhỏ khiến cộng đồng mạng lập tức bàn tán. Đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, khán giả bày tỏ sự háo hức, tạo nên làn sóng mong chờ ngày cô chính thức công bố dự án mới.

Diễn viên Bảo Thanh là gương mặt "ăn khách" của phim giờ vàng sau vai diễn ấn tượng trong Sống chung với mẹ chồng ẢNH: FBNV

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Bảo Thanh sẽ trở lại "đường đua" phim giờ vàng với một dự án mới. Nhưng theo yêu cầu của đơn vị sản xuất, hiện tại cô chưa thể tiết lộ chi tiết.

Sau hơn 5 năm vắng bóng trên sóng giờ vàng, sự trở lại của Bảo Thanh là một tin vui đối với người hâm mộ cô và khán giả truyền hình. Công chúng kỳ vọng cô sẽ đảm nhận một vai diễn có chiều sâu, phù hợp với sự trưởng thành cả về tuổi nghề lẫn trải nghiệm sống. Với nền tảng diễn xuất vững chắc và sức hút chưa hề suy giảm, màn tái xuất của Bảo Thanh hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý của màn ảnh nhỏ năm 2026.