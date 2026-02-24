Vì sao Quỳnh Kool, Mạnh Trường vừa trở lại phim giờ vàng đã ‘gây bão’?

Bước chân vào đời khai thác hành trình trưởng thành nhiều va đập của người trẻ giữa những thử thách mưu sinh, gia đình và tình yêu. Tuy nhiên, điều khiến phim tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngay từ những tập đầu không chỉ nằm ở kịch bản đời thực mà còn đến từ sự trở lại của Quỳnh Kool và Mạnh Trường - hai gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng.

Quỳnh Kool trở lại phim giờ vàng sau Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: FBNV

Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Thương - người chị cả sớm phải gánh vác gia đình sau biến cố. Nhân vật này vừa mạnh mẽ, quyết liệt, vừa chất chứa nhiều tổn thương nội tâm. Thương không phải mẫu nữ chính yếu đuối, mà là hình ảnh một cô gái sẵn sàng xù lông để bảo vệ các em, chấp nhận thiệt thòi để giữ gia đình. Những phân đoạn ở tập 1 và trailer cho thấy Thương đối diện áp lực cơm áo, vừa cứng rắn vừa bất lực, đang nhận được nhiều lời khen vì sự tiết chế cảm xúc rõ rệt trong diễn xuất của Quỳnh Kool.

Sau những vai diễn gây chú ý trong năm 2025, đặc biệt là Hoàng Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool tham gia Bước chân vào đời với một tâm thế khác. Khán giả không còn nhìn cô như một gương mặt trẻ đang tìm chỗ đứng, mà là một diễn viên đã có độ phủ sóng nhất định và cần chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất. Phản ứng trên mạng xã hội xuất hiện rất nhanh sau khi tập đầu lên sóng. Nhiều bình luận cho rằng Quỳnh Kool lần này tiết chế hơn, biểu cảm nội tâm rõ ràng hơn và không còn cảm giác diễn quá tay như một số ý kiến từng nhận xét ở các dự án trước. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi cô thể hiện được sự mệt mỏi, áp lực và cả những khoảnh khắc yếu mềm của Thương một cách tự nhiên. Những lời khen như "xem ánh mắt là thấy nội tâm" hay "vai này hợp và có chiều sâu" cho thấy khán giả ghi nhận nỗ lực thay đổi của nữ diễn viên.

Mạnh Trường sau vai diễn ấn tượng trong Lằn ranh cũng tái xuất trong Bước chân vào đời đang phát sóng ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, phản ứng không hoàn toàn một chiều. Một bộ phận khán giả vẫn giữ sự thận trọng, cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá trọn vẹn vì mạch phim ở tập đầu còn chậm, nhân vật chưa bộc lộ hết chiều sâu. Có người cho rằng họ chưa nhìn thấy Quỳnh Kool có sự đột phá rõ rệt so với những vai trước. Nhưng chính sự tồn tại song song giữa khen và chờ đợi ấy lại là dấu hiệu cho thấy nhân vật đã đủ sức gợi bàn luận. Nếu khán giả không quan tâm, sẽ không có sự so sánh, không có kỳ vọng cao đến vậy.

Ở tuyến nhân vật nam trong Bước chân vào đời, Mạnh Trường vào vai Trần Lâm - một người đàn ông từng trải, mang trong mình nhiều vết xước quá khứ. Dù chưa xuất hiện ở tập 1 nhưng với tạo hình lạnh lùng cùng ánh nhìn nhiều suy tư của Trần Lâm tạo nên sức hút đặc biệt. Nhân vật này không đơn thuần là hình mẫu soái ca, mà là người đàn ông đứng giữa ranh giới của tổn thương và khát khao được chữa lành. Sự xuất hiện của Trần Lâm bên cạnh Thương mở ra tuyến tình cảm nhiều xung đột, đồng thời tạo nên thế cạnh tranh hấp dẫn với nhân vật Quân (Huỳnh Anh). Ngay khi lên sóng, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến bàn luận về "phản ứng hóa học" giữa Mạnh Trường và Quỳnh Kool, cho thấy cặp đôi này đang thực sự tạo được hiệu ứng.

Vai chính của Quỳnh Kool trong Bước chân vào đời ngay lập tức gây tranh luận ẢNH: VFC

"Sức nóng" của màn tái xuất này còn đến từ dấu ấn mà cả hai để lại trong năm 2025. Mạnh Trường từng gây sốt với vai Ngọc Triển trong Lằn ranh - một nhân vật nhiều lớp lang tâm lý, khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về bản chất thiện - ác. Trong khi đó, Quỳnh Kool với một trong 3 vai nữ chính trong Gió ngang khoảng trời xanh đã tạo độ phủ sóng lớn dù vấp phải không ít tranh luận. Chính vì vậy, khi cả hai cùng góp mặt trong Bước chân vào đời, khán giả mang theo kỳ vọng lớn hơn, khắt khe hơn và cũng "soi" diễn xuất của họ hơn.