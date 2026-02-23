Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành có vượt mốc 550 tỉ phim ‘Mai’?

Thu Thủy
Thu Thủy
23/02/2026 11:03 GMT+7

Trấn Thành từng công khai bày tỏ tham vọng 'Thỏ ơi' phải vượt mốc doanh thu 550 tỉ đồng của 'Mai'. Đó không chỉ là mong muốn mà còn là lời tuyên chiến với chính kỷ lục do anh tạo ra trước đó.

Tính đến 10 giờ 30 sáng 23.2, theo số liệu từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi đạt doanh thu hơn 250 tỉ đồng. Một con số ấn tượng khi đặt trong bối cảnh phim chỉ mới ra rạp một tuần. Tuy nhiên, để chạm mốc 550 tỉ đồng của phim Mai, tác phẩm cần thêm 300 tỉ đồng nữa - tức gần như phải tạo thêm một "tuần mở màn thứ hai" về mặt doanh thu.

Phim ‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành có dễ vượt mốc hơn 500 tỉ như ‘Mai’? - Ảnh 1.

Trấn Thành bày tỏ mong muốn Thỏ ơi sẽ vượt doanh thu của Mai

ẢNH: FANPAGE TRẤN THÀNH

Thỏ ơi khó vượt mốc doanh thu của Mai?

Nhưng khi kỳ nghỉ tết đã khép lại, thị trường bước vào guồng vận hành bình thường, câu hỏi đặt ra là "liệu điều đó có dễ dàng như cách Mai từng làm được?". Đây là bài toán không hề đơn giản khi phần lớn doanh thu vàng của phim tết thường nằm gọn trong những ngày nghỉ cao điểm.

Phim Mai khép lại hành trình phòng vé với tổng doanh thu 551.219.434.134 đồng, trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc 550 tỉ đồng. Điều quan trọng không chỉ nằm ở "cú nổ" mở màn, mà ở khả năng giữ nhịp ổn định suốt nhiều tuần sau tết. Mai không thắng nhờ một tuần bùng nổ duy nhất, mà thắng nhờ độ bền doanh thu - yếu tố quyết định khi thị trường bước qua giai đoạn lễ tết.

Phim ‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành có dễ vượt mốc hơn 500 tỉ như ‘Mai’? - Ảnh 2.

Mai là phim có doanh thu cao nhất của Trấn Thành tới thời điểm hiện tại

ẢNH: NSX

Trong khi đó, Thỏ ơi ra rạp vào mùa tết 2026 với một bất lợi rõ ràng: thị trường năm nay có mức độ cạnh tranh cao hơn. Suất chiếu bị chia sẻ giữa nhiều phim Việt và phim ngoại, khiến không một tác phẩm nào dễ dàng "ăn trọn" thị phần. Sau tết, các rạp thường điều chỉnh suất chiếu theo tỷ lệ lấp đầy. Nếu tốc độ bán vé giảm, phim sẽ bị thu hẹp suất chiếu, và điều đó tác động trực tiếp đến khả năng cán mốc doanh thu lớn.

Một yếu tố nữa cần nhìn nhận thẳng thắn: Thỏ ơi mang nhãn 18+. Trong mùa tết – thời điểm khán giả thường đi xem phim theo nhóm gia đình, "nhãn phân loại độ tuổi là con dao hai lưỡi". Phim vẫn có thể thành công vang dội, nhưng để đạt mốc 550 tỉ đồng, một tác phẩm thường cần độ phủ đại chúng rộng và khả năng thu hút nhiều lứa tuổi khán giả khác nhau.

Về nội dung, Thỏ ơi khai thác mặt tối của tình yêu và hôn nhân, xoáy sâu vào những lớp mặt nạ trong quan hệ vợ chồng, ngoại tình và sự phản bội. Phim đậm kịch tính, nhiều nút thắt tâm lý, tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sắc thái căng thẳng này khiến trải nghiệm xem phim nặng đô hơn, khó tạo hiệu ứng xem lại rộng rãi.

Trong khi đó Mai dù cũng mang nhãn 18+, nhưng câu chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính được kể bằng nhịp điệu mềm mại hơn, dễ chạm tới số đông. Phim cân bằng giữa kịch tính và cảm xúc, tạo hiệu ứng lan truyền tích cực dài hơi. Chính yếu tố cảm xúc đại chúng ấy đã giúp Mai duy trì doanh thu bền bỉ qua nhiều tuần.

Tin liên quan

Một hoa hậu Việt tái xuất màn ảnh rộng

Một hoa hậu Việt tái xuất màn ảnh rộng

Năm 2026, các nhan sắc đình đám của làng giải trí Việt sẽ tiếp tục đổ bộ màn ảnh rộng với những vai chính nặng ký. Mở đầu năm có Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 với 'Hẹn em ngày nhật thực'.

Khám phá thêm chủ đề

Trấn Thành Thỏ ơi Mai phim Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận