‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành có vượt mốc 550 tỉ phim ‘Mai’?

Tính đến 10 giờ 30 sáng 23.2, theo số liệu từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi đạt doanh thu hơn 250 tỉ đồng. Một con số ấn tượng khi đặt trong bối cảnh phim chỉ mới ra rạp một tuần. Tuy nhiên, để chạm mốc 550 tỉ đồng của phim Mai, tác phẩm cần thêm 300 tỉ đồng nữa - tức gần như phải tạo thêm một "tuần mở màn thứ hai" về mặt doanh thu.

Trấn Thành bày tỏ mong muốn Thỏ ơi sẽ vượt doanh thu của Mai ẢNH: FANPAGE TRẤN THÀNH

Thỏ ơi khó vượt mốc doanh thu của Mai?

Nhưng khi kỳ nghỉ tết đã khép lại, thị trường bước vào guồng vận hành bình thường, câu hỏi đặt ra là "liệu điều đó có dễ dàng như cách Mai từng làm được?". Đây là bài toán không hề đơn giản khi phần lớn doanh thu vàng của phim tết thường nằm gọn trong những ngày nghỉ cao điểm.

Phim Mai khép lại hành trình phòng vé với tổng doanh thu 551.219.434.134 đồng, trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc 550 tỉ đồng. Điều quan trọng không chỉ nằm ở "cú nổ" mở màn, mà ở khả năng giữ nhịp ổn định suốt nhiều tuần sau tết. Mai không thắng nhờ một tuần bùng nổ duy nhất, mà thắng nhờ độ bền doanh thu - yếu tố quyết định khi thị trường bước qua giai đoạn lễ tết.



Mai là phim có doanh thu cao nhất của Trấn Thành tới thời điểm hiện tại ẢNH: NSX

Trong khi đó, Thỏ ơi ra rạp vào mùa tết 2026 với một bất lợi rõ ràng: thị trường năm nay có mức độ cạnh tranh cao hơn. Suất chiếu bị chia sẻ giữa nhiều phim Việt và phim ngoại, khiến không một tác phẩm nào dễ dàng "ăn trọn" thị phần. Sau tết, các rạp thường điều chỉnh suất chiếu theo tỷ lệ lấp đầy. Nếu tốc độ bán vé giảm, phim sẽ bị thu hẹp suất chiếu, và điều đó tác động trực tiếp đến khả năng cán mốc doanh thu lớn.

Một yếu tố nữa cần nhìn nhận thẳng thắn: Thỏ ơi mang nhãn 18+. Trong mùa tết – thời điểm khán giả thường đi xem phim theo nhóm gia đình, "nhãn phân loại độ tuổi là con dao hai lưỡi". Phim vẫn có thể thành công vang dội, nhưng để đạt mốc 550 tỉ đồng, một tác phẩm thường cần độ phủ đại chúng rộng và khả năng thu hút nhiều lứa tuổi khán giả khác nhau.

Về nội dung, Thỏ ơi khai thác mặt tối của tình yêu và hôn nhân, xoáy sâu vào những lớp mặt nạ trong quan hệ vợ chồng, ngoại tình và sự phản bội. Phim đậm kịch tính, nhiều nút thắt tâm lý, tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sắc thái căng thẳng này khiến trải nghiệm xem phim nặng đô hơn, khó tạo hiệu ứng xem lại rộng rãi.

Trong khi đó Mai dù cũng mang nhãn 18+, nhưng câu chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính được kể bằng nhịp điệu mềm mại hơn, dễ chạm tới số đông. Phim cân bằng giữa kịch tính và cảm xúc, tạo hiệu ứng lan truyền tích cực dài hơi. Chính yếu tố cảm xúc đại chúng ấy đã giúp Mai duy trì doanh thu bền bỉ qua nhiều tuần.