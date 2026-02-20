Vì sao cảnh nóng trong phim tết của Trấn Thành gây tranh cãi?

Giữa mùa phim tết vốn quen thuộc với những câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, thì Thỏ ơi của Trấn Thành lại chọn cách mở màn bằng một cảnh nóng trực diện. Chỉ riêng quyết định đặt cảnh nhạy cảm ở những phút đầu tiên khi khán giả còn chưa kịp làm quen nhân vật đã đủ khiến bộ phim trở thành tâm điểm tranh luận. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, câu chuyện không chỉ nằm ở một cảnh quay, mà ở cách Trấn Thành tiếp tục thử nghiệm ranh giới giữa nghệ thuật, thương mại và chiến lược gây chú ý.

Dàn diễn viên tham gia Thỏ ơi của Trấn Thành ẢNH: FANPAGE TRẤN THÀNH

Cảnh nóng mở đầu Thỏ ơi gây tranh cãi

Cảnh nóng trong Thỏ ơi gây tranh cãi trước hết vì nó phá vỡ mô típ quen thuộc. Phim chiếu tết ở Việt Nam lâu nay vẫn gắn với thói quen đi xem cùng gia đình. Dù tác phẩm được dán nhãn T18, thực tế văn hóa thưởng thức đại chúng vẫn có quán tính riêng. Khi một bộ phim ra mắt đúng dịp đầu năm lại mở đầu bằng hình ảnh táo bạo, cảm giác "sốc thị giác" là điều dễ hiểu. Không ít khán giả trên các diễn đàn review phim cho rằng cách mở màn như vậy tạo ấn tượng mạnh nhưng thiếu độ dẫn dắt tâm lý, khiến họ có cảm giác nhà làm phim cố tình đẩy cao mức độ gây chú ý và đây chỉ là chiêu "câu khách".

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ lựa chọn này. Theo họ, nếu đã định vị là phim người lớn khai thác những vùng tối của tình yêu và hôn nhân từ ngoại tình, tiểu tam, thao túng cảm xúc đến những rạn nứt tâm lý thì cảnh nóng không phải yếu tố thừa thãi. Vấn đề chỉ là người xem có sẵn sàng đón nhận một phim tết với "đặc sản" như thế không hoặc đón nhận với tâm thế ra sao?

Trấn Thành vào vai Kim trong Thỏ ơi ẢNH: ĐPCC

Điều đáng nói là tranh cãi về cảnh nóng nhanh chóng vượt khỏi nội dung phim để trở thành câu chuyện về "phong cách Trấn Thành". Sau những thành công thương mại trước đây, nam đạo diễn thường được nhận diện với khả năng nắm bắt tâm lý đám đông rất tốt. Ở Thỏ ơi cũng không ngoại lệ bởi việc đưa cảnh nhạy cảm lên đầu phim có thể được xem như một chiến lược truyền thông: tạo cú hích, kích thích tò mò và buộc khán giả phải bàn luận. Nói cách khác, đây là kiểu làm phim có phần "câu khách" - đánh vào sự phân cực cảm xúc. Người thích sẽ bảo đó là dám làm, dám khác; người không thích sẽ cho rằng đó là chiêu trò.

Tuy vậy, nếu chỉ nhìn vào cảnh nóng để đánh giá toàn bộ bộ phim thì có phần phiến diện. Thỏ ơi nổi bật ở cách xây dựng những mối quan hệ chằng chịt giữa các nhân vật nữ trung tâm, khai thác mạnh yếu tố tâm lý và cảm xúc tổn thương. Không khí phim nặng nề, giàu xung đột, mang màu sắc trưởng thành rõ rệt hơn nhiều tác phẩm tết trước đây của Trấn Thành. Nhịp phim nhanh, kịch tính, nhiều đoạn đối thoại dồn dập đúng tinh thần của một tác phẩm muốn giữ khán giả ở trạng thái căng thẳng liên tục.

Về phòng vé, thực tế cho thấy tranh cãi không hề cản trở sức hút thương hiệu. Sau hơn 2 ngày rưỡi công chiếu chính thức, Thỏ ơi đã vượt mốc 100 tỉ đồng. Đến ngày thứ ba, doanh thu tiếp tục tăng mạnh và theo cập nhật của Box Office Vietnam ngày 20.2, phim đã vượt 136 tỉ đồng. Con số này cho thấy một nghịch lý quen thuộc của điện ảnh Việt: càng gây tranh cãi, phim càng được chú ý.

Tựu trung, cảnh nóng trong Thỏ ơi gây tranh cãi không phải vì nó tồn tại, mà vì cách nó được đặt ở vị trí mở màn trong một bộ phim ra mắt đúng dịp tết - thời điểm nhạy cảm với chuẩn mực thưởng thức đại chúng. Trấn Thành tiếp tục chọn lối đi mới mẻ trong những "chiêu thức" quen mà lạ, pha trộn giữa tham vọng nghệ thuật và tính toán thương mại. Và dù yêu hay ghét, khán giả vẫn đang bước vào rạp để tự mình phán xét. Đó có lẽ mới là điều quan trọng nhất với một nhà làm phim hiểu rất rõ cách vận hành của thị trường.