Trấn Thành lại có thêm một phim đạt trăm tỉ

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 13 giờ ngày 19.2, doanh thu trong ngày của phim điện ảnh Thỏ ơi đạt 22,5 tỉ đồng. Con số này giúp tổng doanh thu của tác phẩm do Trấn Thành làm đạo diễn chạm mốc 100 tỉ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp.

Trấn Thành cùng dàn sao trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thỏ ơi ở Hà Nội Ảnh: NSX

Chính thức công chiếu từ mùng 1 tết (17.2), Thỏ ơi nhanh chóng tạo cơn sốt ở phòng vé, bỏ xa các đối thủ trên đường đua như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho hay Mùi phở. Dự án này còn phá vỡ kỷ lục khi trở thành phim Việt có số vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay (130.000 vé). Sức hút của Thỏ ơi còn được thể hiện ở con số 50 tỉ đồng doanh thu, sau chưa đầy một ngày công chiếu chính thức.

Hiện tại, Trấn Thành cùng dàn diễn viên đang tích cực quảng bá cho Thỏ ơi tại các cụm rạp. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn cũng chia sẻ những thông tin liên quan đến tác phẩm của mình. “Những tiếng cười, những khoảnh khắc chia sẻ gần gũi và tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho ê kíp chính là món quà đầu năm vô cùng ý nghĩa”, chồng Hari Won bộc bạch.

Trấn Thành nói về 'Thỏ ơi'

Thỏ ơi mang màu sắc tâm lý - drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Đáng chú ý, dàn diễn viên đóng chính trong phim chủ yếu là những gương mặt mới, trong đó phải kể đến Văn Mai Hương, Pháo, LyLy… Nói về việc lựa chọn những diễn viên tay ngang cho dự án này, Trấn Thành thừa nhận chính các bạn trẻ mới là người làm anh bất ngờ với năng lực của mình.

Trước đó, nam đạo diễn thừa nhận chuyện áp lực về mặt doanh thu khi làm phim Ảnh: NSX

Anh cho biết: “LyLy vốn là người ít nói vì cô ấy hướng nội, có đôi lúc còn hướng nội tiêu cực nữa, nhưng sau khi tôi thấy được nguồn năng lượng rất đàn bà bên trong LyLy để giao cho cô ấy thử diễn một phân đoạn khó, tôi thật sự bị thuyết phục". Trong khi đó, Vĩnh Đam được nhận xét còn trẻ, mới 22 tuổi. Trấn Thành bày tỏ về đàn em: "Tôi không hiểu bạn đã trải qua những gì để thể hiện vai một người đàn ông có vợ nhiều suy tính đến vậy".

Còn Văn Mai Hương, nam đạo diễn nhận xét đàn em là người trưởng thành, trải nghiệm nhiều nhất so với các diễn viên khác. Chính nữ ca sĩ đã có những sáng tạo riêng cho vai diễn Hải Lan của mình khiến đạo diễn hài lòng. "Trường đoạn tâm sự gần 10 phút trong phim là Hương tự thoại bằng cách hiểu của bản thân chứ không phải 100% những gì tôi viết ra cho cô ấy", anh chia sẻ.

Trấn Thành cũng thừa nhận áp lực cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi khi làm phim, nhưng đó cũng chính là động lực để dấn thân. “Hỏi có muốn vượt kỷ lục của Mai không? Có luôn, làm phim phải muốn có lời chứ sao mà nói không được. Ai nói làm phim không cần tiền là xạo, phải có tiền để còn làm phim sau chứ. Thành rất thật thà, sòng phẳng và thẳng thắn, làm phim là muốn thắng. Thành nghĩ trong tương lai gần thôi, khi khán giả đã tin phim Việt thì sẽ ra rạp thì chúng ta sẽ ước mơ được những doanh thu cao hơn”, Trấn Thành nêu quan điểm.