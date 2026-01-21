Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi sợ khi bị gọi 'vua hài đất Bắc'

Ngày 20.1, dự án điện ảnh Mùi phở tổ chức showcase tại Hà Nội với không gian mang đậm bản sắc truyền thống, quy tụ dàn diễn viên của phim như nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Hà Hương, diễn viên Tiến Lộc… Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của dàn sao như Minh Cúc, Anh Tuấn, Bảo Hân, Quang Anh, MC Tuấn Tú, Bình An, Cù Thị Trà, Hiếu Nguyễn, Huyền Lizzie…

Dàn sao gồm Tuấn Tú, Bảo Hân, Quang Anh... đến ủng hộ ê kíp phim Mùi phở ẢNH: ĐPCC

Mùi phở là dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận vai chính, sau nhiều năm gắn liền với sân khấu dân gian Bắc bộ. Trong dự án lần này, nam nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác - người giữ “hồn phở Việt”, một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình. Sự lựa chọn này khiến không ít người đặt câu hỏi: phải chăng Mùi phở là bước rẽ hiếm hoi, thậm chí là bước đột phá ở tuổi xế chiều của “vua hài đất Bắc”?

Lý do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng điện ảnh

Tại sự kiện, khi chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết từ trước đến nay ông vẫn thường được gọi bằng danh xưng “vua hài đất Bắc”. Tuy nhiên, ông tâm sự bản thân không thích được tâng bốc quá cao mà chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười cho khán giả. Bởi trong hành trình làm nghệ thuật, điều Xuân Hinh trân trọng nhất vẫn là niềm vui giản dị được trao đi.

“Từ trước đến nay, tôi vẫn chỉ dùng là Xuân Hinh - kẻ chọc cười dân dã. Chứ tên 'vua hài' là được khán giả đặt cho như thế thôi. Nói thẳng ra tôi không gọi mình như vậy, vì cùng lắm gọi là danh hài hay hề chèo Xuân Hinh. Chứ gọi bằng danh xưng kia nghe sợ lắm. Nhiều người cũng nói vui tôi là đại gia, nhưng đây là da bọc xương”, ông bộc bạch.

Nghệ sĩ Xuân Hinh duyên dáng phủ nhận thông tin là "đại gia" như một số người đồn đoán ẢNH: ĐPCC

Nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó với văn hóa nghệ thuật dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì thế, khi được lựa chọn cho vai diễn này, ông tin đó như một sự mách bảo. Đạo diễn Minh Beta cũng từng tâm sự rằng đây là cái duyên Tổ nghề trao cho ông, nếu không đón nhận thì sẽ thấy có lỗi. Chính sự thấu hiểu và trân trọng ấy đã chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh khiến ông nhận lời tham gia dự án.

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta chia sẻ Mùi phở được xây dựng trên 3 tầng giá trị gồm văn hóa - nghệ thuật - gia đình, trong đó phở đóng vai trò như một điểm giao thoa, kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt dịp tết. Đồng cảm với tinh thần ấy, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: “Phim tết mà làm được cho người ta cười rồi thương nhau hơn, lại gợi được nếp nhà, nếp tết, thế là quý lắm”.

Cũng tại sự kiện, đạo diễn Minh Beta cho biết anh từng nhận lời mời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên. Tuy nhiên, vì dành sự ưu tiên trọn vẹn cho dự án Mùi phở nên nam doanh nhân quyết định tạm lỡ hẹn với show thực tế đình đám này.