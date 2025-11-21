Thanh Thanh Hiền: Tôi nhận lời đóng điện ảnh một phần vì Xuân Hinh

Chiều 20.11, sự kiện công bố phim điện ảnh Mùi phở diễn ra tại TP.HCM, có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hải Triều… Đây là dự án do Minh Beta làm đạo diễn, dự kiến ra rạp vào mùng 1 tết.

Nghệ sĩ Xuân Hinh không đặt nặng vấn đề cát sê khi lần đầu tham gia phim điện ảnh Ảnh: Thạch Anh

Mùi phở là dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh có dịp tham gia. Thay vào đó, ông chủ yếu diễn chèo hay các vở kịch dài. Khi đạo diễn Minh Beta ngỏ lời mời, nam nghệ sĩ từ chối vì lịch trình quay hình khá dài, trong khi bản thân chưa từng quay dự án nào đến 15 ngày. “Khi Minh Beta nói sẽ làm một bộ phim về phở, về văn hóa, nếu tôi không nhận lời sẽ không quay dự án này. Đêm hôm đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau tôi quyết định nhận lời”, ông kể lại.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh hài hước nhận mình là thế hệ diễn viên triển vọng. Về câu chuyện cát sê, nam nghệ sĩ hài hước cho biết thêm: “Tôi đến tầm này thì cũng không còn đói kém gì nữa. Đóng 2 tháng mà tính tiền thẳng chắc không trả nổi nên tôi nói muốn trả sao trả”.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền hào hứng khi tham gia phim Mùi phở Ảnh: Thạch Anh

Thanh Thanh Hiền nói về việc kết hợp với Xuân Hinh

Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, Mùi phở còn có sự góp mặt của Thanh Thanh Hiền. Trước đó, cả hai là bạn diễn ăn ý trên các sân khấu truyền thống song khi làm việc trong một tác phẩm điện ảnh lại mang đến trải nghiệm mới mẻ.

“Một tiết mục ở sân khấu là sự gắn kết từ đầu đến cuối, hòa quyện không thể tách nhau ra được. Đôi khi sự tương tác của người này sẽ hỗ trợ cho sự tỏa sáng của người kia. Còn với điện ảnh, đôi khi chúng tôi cũng chẳng gặp nhau. Tôi cũng hiểu điều đó. Chỉ cần có cái tên của nhau thôi, mình nghe thấy có anh Xuân Hinh cùng chung dự án là đã thấy ấm áp rồi”, cô bộc bạch.

Không tiết lộ về vai diễn, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền khẳng định nghệ sĩ Xuân Hinh chính là một trong những lý do cô đồng ý tham gia Mùi phở. “Khi mọi người tới rạp xem phim là mọi người hiểu diễn biến, tuyến đi của nhân vật thế nào. Có thể chúng tôi không cùng một lúc xuất hiện trên màn hình nhưng sự kết nối của chúng tôi vẫn ngầm ở đâu đó”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Đạo diễn Minh Beta không quá áp lực về việc cạnh tranh với các dự án ra mắt cùng thời điểm Ảnh: Thạch Anh

Về phần mình, đạo diễn Minh Beta cho biết Mùi phở là dự án tâm huyết của mình. Khi thực hiện tác phẩm, anh nhớ đến những băng hài tết của nghệ sĩ Xuân Hinh nên quyết tâm mời được ông tham gia. Quá trình làm việc chung, nam đạo diễn dành lời khen ngợi cho bậc tiền bối vì: “Tuy chưa đóng điện ảnh nhưng anh là một nghệ sĩ thông minh, linh hoạt và biết mình cần phải làm gì. Trong quá trình quay, anh cứ nói rằng lúc nào cần thì em cứ hô lên để anh làm cho nó điện ảnh hơn. Tuy đã là nghệ sĩ có nhiều thành tựu nhưng anh vẫn luôn học hỏi để làm sao đáp ứng yêu cầu công việc”.

Trước việc phim Mùi phở ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, được dự đoán phải đối đầu với phim của Trấn Thành, Minh Beta cho rằng khi làm nghệ thuật, điều quan trọng là sự ghi nhận của khán giả. “Nếu chúng tôi làm ra một tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa và có tính mới thì sẽ có những tiềm năng để đạt mục tiêu về doanh thu phòng vé. Trong ngành phim rất khó để biết trước điều gì, mình cứ làm hết sức, còn lại mọi thứ tùy duyên”, anh cho hay.