Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’

Thạch Anh
Thạch Anh
15/02/2026 12:38 GMT+7

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Trấn Thành và Mai Hồ tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh 'Thỏ ơi' ở Hà Nội được nhiều người quan tâm.

Tối 14.2, phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành chính thức ra mắt khán giả Hà Nội, thu hút sự góp mặt của dàn sao Việt như ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Hòa Minzy, Emily, Huyền Lizzie...

Thỏ ơi là dự án điện ảnh mang màu sắc tâm lý – drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Bộ phim lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lý nhân vật, đặt họ trước những tình huống buộc phải đối diện với chính mình và những “lớp mặt nạ” trong đời sống hiện đại.

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 1.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên Thỏ ơi tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội. Nam đạo diễn hào hứng chờ đợi phản ứng của khán giả dành cho sản phẩm tâm huyết của mình

Ảnh: NSX

Trong vai trò đạo diễn - nhà sản xuất, Trấn Thành chia sẻ: “Lần nào ra mắt phim ở Hà Nội, tôi đều hồi hộp và lâng lâng, vì mọi người ngoài này rất thương, mà thái độ yêu ghét cũng rất rõ ràng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 5 liên tiếp trong nửa thập kỷ qua, và tôi hy vọng sẽ chiều lòng được khán giả. May mắn là năm nay Thỏ ơi có sự góp mặt của diễn viên hai miền, để có những giao thoa văn hóa dễ thương. Đây là món ăn tiếp theo của thực đơn “omakase” trong một thập kỷ làm phim của Trấn Thành”.

Cùng ê kíp ra mắt bộ phim tại quê hương Hà Nội của mình, ca sĩ Văn Mai Hương nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trấn Thành. Cô bộc bạch: “Tôi vẫn chưa thể tin được mình đã đóng phim. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm với điện ảnh, và đây có lẽ là trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời”.

Dàn sao đến mừng Trấn Thành ra phim tết

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 2.

Ca sĩ Thanh Lam rạng rỡ đến ủng hộ phim. Vốn có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành, nữ nghệ sĩ nhận lời đóng một vai nhỏ trong dự án này

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 3.
Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 4.

Mai Hồ mặc gợi cảm đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim. Cuộc hội ngộ giữa nam đạo diễn và "tình cũ" được nhiều người quan tâm. Mối quan hệ văn minh của họ khiến khán giả ngưỡng mộ

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 5.

Hòa Minzy ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung. 2025 là một năm đầy dấu ấn của giọng ca quê Bắc Ninh khi liên tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 6.

Diễn viên Anh Đức và ca sĩ Ali Hoàng Dương có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành. Vì vậy, cả hai dành thời gian ủng hộ nam đạo diễn trong dự án mới

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 7.

Vợ chồng Emily diện trang phục đồng điệu khi xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi. Cuộc hôn nhân viên mãn của cả hai khiến khán giả ngưỡng mộ

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 8.

Con trai Vân Dung gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai tại sự kiện. Thời gian qua, anh gây chú ý khi góp mặt trong các dự án phim truyền hình

Ảnh: NSX

Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’- Ảnh 9.

"Anh trai" Huỳnh Huỳnh cùng Huyền Lizzie tại sự kiện. Nữ diễn viên phim truyền hình diện đầm đỏ lệch vai, khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ

Ảnh: NSX

Sau buổi công chiếu, Trấn Thành tiết lộ chính các diễn viên trẻ mới là người làm anh bất ngờ với năng lực của mình. Anh cho biết: “LyLy vốn là người ít nói vì cô ấy hướng nội, có đôi lúc còn hướng nội tiêu cực nữa, nhưng sau khi tôi thấy được nguồn năng lượng rất đàn bà bên trong để giao cho cô ấy thử diễn một phân đoạn khó, tôi thật sự bị thuyết phục. Còn Văn Mai Hương, cô ấy là người trưởng thành nhất trong số các diễn viên ở đây, trải nghiệm nhiều nhất nên chính Hương đã có những sáng tạo riêng cho vai diễn Hải Lan của mình".

Tin liên quan

Hari Won gợi cảm mừng Trấn Thành ra phim tết, tiết lộ chuyện ‘nghi ngờ’ chồng

Hari Won gợi cảm mừng Trấn Thành ra phim tết, tiết lộ chuyện ‘nghi ngờ’ chồng

Hari Won dành thời gian đến ủng hộ phim tết của Trấn Thành, tiết lộ từng hoài nghi chồng trong việc lựa chọn diễn viên cho dự án 'Thỏ ơi'.

Khám phá thêm chủ đề

Trấn Thành Đạo diễn Trấn Thành Thỏ ơi Mai Hồ phim Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận