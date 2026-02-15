Trấn Thành gây chú ý khi hội ngộ ‘tình cũ’

Tối 14.2, phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành chính thức ra mắt khán giả Hà Nội, thu hút sự góp mặt của dàn sao Việt như ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Hòa Minzy, Emily, Huyền Lizzie...

Thỏ ơi là dự án điện ảnh mang màu sắc tâm lý – drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Bộ phim lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lý nhân vật, đặt họ trước những tình huống buộc phải đối diện với chính mình và những “lớp mặt nạ” trong đời sống hiện đại.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên Thỏ ơi tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội. Nam đạo diễn hào hứng chờ đợi phản ứng của khán giả dành cho sản phẩm tâm huyết của mình Ảnh: NSX

Trong vai trò đạo diễn - nhà sản xuất, Trấn Thành chia sẻ: “Lần nào ra mắt phim ở Hà Nội, tôi đều hồi hộp và lâng lâng, vì mọi người ngoài này rất thương, mà thái độ yêu ghét cũng rất rõ ràng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 5 liên tiếp trong nửa thập kỷ qua, và tôi hy vọng sẽ chiều lòng được khán giả. May mắn là năm nay Thỏ ơi có sự góp mặt của diễn viên hai miền, để có những giao thoa văn hóa dễ thương. Đây là món ăn tiếp theo của thực đơn “omakase” trong một thập kỷ làm phim của Trấn Thành”.

Cùng ê kíp ra mắt bộ phim tại quê hương Hà Nội của mình, ca sĩ Văn Mai Hương nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trấn Thành. Cô bộc bạch: “Tôi vẫn chưa thể tin được mình đã đóng phim. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm với điện ảnh, và đây có lẽ là trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời”.

Dàn sao đến mừng Trấn Thành ra phim tết

Ca sĩ Thanh Lam rạng rỡ đến ủng hộ phim. Vốn có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành, nữ nghệ sĩ nhận lời đóng một vai nhỏ trong dự án này Ảnh: NSX

Mai Hồ mặc gợi cảm đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim. Cuộc hội ngộ giữa nam đạo diễn và "tình cũ" được nhiều người quan tâm. Mối quan hệ văn minh của họ khiến khán giả ngưỡng mộ Ảnh: NSX

Hòa Minzy ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung. 2025 là một năm đầy dấu ấn của giọng ca quê Bắc Ninh khi liên tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật Ảnh: NSX

Diễn viên Anh Đức và ca sĩ Ali Hoàng Dương có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành. Vì vậy, cả hai dành thời gian ủng hộ nam đạo diễn trong dự án mới Ảnh: NSX

Vợ chồng Emily diện trang phục đồng điệu khi xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi. Cuộc hôn nhân viên mãn của cả hai khiến khán giả ngưỡng mộ Ảnh: NSX

Con trai Vân Dung gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai tại sự kiện. Thời gian qua, anh gây chú ý khi góp mặt trong các dự án phim truyền hình Ảnh: NSX

"Anh trai" Huỳnh Huỳnh cùng Huyền Lizzie tại sự kiện. Nữ diễn viên phim truyền hình diện đầm đỏ lệch vai, khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ Ảnh: NSX

Sau buổi công chiếu, Trấn Thành tiết lộ chính các diễn viên trẻ mới là người làm anh bất ngờ với năng lực của mình. Anh cho biết: “LyLy vốn là người ít nói vì cô ấy hướng nội, có đôi lúc còn hướng nội tiêu cực nữa, nhưng sau khi tôi thấy được nguồn năng lượng rất đàn bà bên trong để giao cho cô ấy thử diễn một phân đoạn khó, tôi thật sự bị thuyết phục. Còn Văn Mai Hương, cô ấy là người trưởng thành nhất trong số các diễn viên ở đây, trải nghiệm nhiều nhất nên chính Hương đã có những sáng tạo riêng cho vai diễn Hải Lan của mình".