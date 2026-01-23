Nam chính phim tết của Trấn Thành nói gì về ồn ào phát ngôn?

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Vĩnh Đam đã có những chia sẻ thẳng thắn về phát ngôn của mình trước đây. Diễn viên phim Thỏ ơi (Trấn Thành làm đạo diễn) cho biết sự việc xảy ra năm anh 18 tuổi. Thời điểm đó, anh tự nhận bản thân còn nông cạn, không đủ bình tĩnh và chín chắn nên đã viết ra những chia sẻ thiếu kiềm chế, dẫn đến tranh cãi và hiểu lầm.

Theo Vĩnh Đam, nguồn cơn của bài đăng gây ồn ào xuất phát từ những bức xúc, mâu thuẫn cá nhân. Anh nói thêm: “Nhưng đó là câu chuyện cá nhân dành cho đúng đối tượng mà Đam muốn phản biện, chứ phát ngôn đó hoàn toàn không có ý quy chụp hay không tôn trọng các bạn trong cộng đồng LGBTQ+. Nhưng Đam hiểu, dù gì thì điều đó cũng đã gây hiểu lầm và tổn thương không đáng có cho nhiều người”.

Vĩnh Đam xin lỗi vì ồn ào phát ngôn trong quá khứ Ảnh: ĐPCC

Trong bài viết, Vĩnh Đam nhận lỗi vì trong lúc nóng giận đã không đủ bình tĩnh và kiểm soát, thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm và làm buồn lòng 1 số khán giả. “Đam xin rút kinh nghiệm sâu sắc và xin lỗi các bạn thật nhiều”, nam diễn viên Thỏ ơi bày tỏ.

Đồng thời, chàng trai sinh năm 2004 cho biết thêm khi sự việc xảy ra, anh đã hối hận và từng gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tuy nhiên khi câu chuyện được nhắc lại, Vĩnh Đam vẫn thấy áy náy với khán giả, với các đồng nghiệp và những dự án bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân của mình. Do đó, nam diễn viên quyết định lên tiếng xin lỗi một lần nữa.

“Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình. Để Đam có cơ hội được thay đổi để tiếp tục được cống hiến dưới sự nhận thức của một Vĩnh Đam trưởng thành hơn, chỉn chu hơn khi phát ngôn, trong quá trình làm nghề sau này. Đam hy vọng Vĩnh Đam của tuổi 21 được bắt đầu hành trình mới với nhận thức của một người trẻ đang dần khắc phục những thiếu sót của bản thân. Xin lỗi vì đã làm phiền và làm buồn tất cả mọi người. Mong là sự thay đổi của Vĩnh Đam trong tương lai sẽ được quý vị đón nhận và thương yêu”, anh bày tỏ.

Trước đó, việc Vĩnh Đam góp mặt trong phim chiếu tết của Trấn Thành vướng phải những tranh cãi Ảnh: ĐPCC

Ồn ào của nam chính phim Trấn Thành

Vĩnh Đam tên đầy đủ là Trần Lê Vĩnh Đam, sinh năm 2004, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,91 m. Anh từng giành giải Nam vương Đại sứ áo dài của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Năm 2024, chàng trai đến từ Gia Lai cũng từng gây chú ý khi thử sức tại show thực tế The Next Gentleman 2024.

Cách đây vài ngày, Vĩnh Đam được xác nhận là diễn viên góp mặt trong dự án điện ảnh Thỏ ơi, dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán. Thông tin này tạo nên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người đào lại phát ngôn gây ồn ào trước đó của chàng trai sinh năm 2004, không ủng hộ khi anh được trao cơ hội thử sức ở điện ảnh. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng đây là những sai lầm trong quá khứ và mong Vĩnh Đam có những thay đổi tích cực ở hiện tại.

Liên quan đến ồn ào, Trấn Thành từng chia sẻ anh lựa chọn Vĩnh Đam vì độ hợp vai, không biết đến những gì nam diễn viên từng làm trong quá khứ. Song đạo diễn cho rằng điều quan trọng là nhìn vào sự thay đổi và trưởng thành của đàn em qua thời gian. Trấn Thành chia sẻ: “Đam được chọn vào vai này nhờ diễn xuất của mình, còn trước đó tôi không biết bạn như thế nào. Tôi chọn diễn viên vì khả năng diễn xuất chứ không chọn vì đời tư, câu chuyện của họ”.