Tranh luận về nam chính đóng 'Thỏ ơi' của Trấn Thành

Trấn Thành cho biết chọn Vĩnh Đam vì khả năng diễn xuất, đồng thời không quan tâm đến chuyện trước đó của anh Ảnh: BTC

Chọn diễn viên vì khả năng diễn xuất chứ không vì câu chuyện đời tư

Vừa qua, Trấn Thành tổ chức showcase giới thiệu những gương mặt sẽ tham gia dự án phim chiếu tết Thỏ ơi. Theo công bố, dàn diễn viên chính gồm Pháo, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, vai phụ gồm Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều... cùng nhiều diễn viên khách mời.

Việc người mẫu Vĩnh Đam đảm nhận vai nam chính của phim vấp tranh luận trái chiều. Bởi trước đó, anh vướng ồn ào về phát ngôn trong quá khứ. Cụ thể, nam người mẫu từng bị phản ứng gay gắt khi có phát ngôn bị cho là kỳ thị cộng đồng LGBT vào năm 2023. Sau đó, Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi, thừa nhận phát ngôn xuất phát từ sự bồng bột, thiếu kiểm soát cảm xúc.

Tại showcase, Trấn Thành nhận được câu hỏi về việc lựa chọn Vĩnh Đam đóng nam chính. Đạo diễn 8X cho biết tất cả diễn viên tham gia dự án đều trải qua vòng casting và được chọn vì phù hợp với vai diễn. Nhắc về Vĩnh Đam, anh cho biết bản thân không quan tâm đến những gì nam diễn viên này từng làm trong quá khứ, thậm chí cũng không hề biết về vụ việc. Theo Trấn Thành, điều quan trọng là nhìn vào sự thay đổi và trưởng thành của mỗi con người theo thời gian.

Người mẫu Vĩnh Đam sở hữu chiều cao 1,93 m, được chọn đóng nam chính phim Thỏ ơi Ảnh: BTC

"Không có ai lớn lên mà không từng có những điều chưa hoàn hảo trong tuổi trẻ, kể cả tôi. Mỗi người đều có hành trình trưởng thành riêng. Điều chúng ta nên làm là quan sát họ ở hiện tại và trong tương lai, xem họ thay đổi và trưởng thành thế nào. Biết đâu quá khứ có nhiều người hiểu lầm Vĩnh Đam thì sao. Nhiều khi Vĩnh Đam phát ngôn không phải như vậy mà bị đẩy câu chuyện đi quá xa thì sao. Chúng ta khoan vội phán xét mà hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Đam được chọn vào vai này nhờ diễn xuất của mình, còn trước đó tôi không biết bạn như thế nào. Tôi chọn diễn viên vì khả năng diễn xuất chứ không chọn vì đời tư, câu chuyện của họ", Trấn Thành nói.

LyLy suýt khóc khi bị Trấn Thành mắng

Trong dự án mới, việc rapper Pháo, ca sĩ LyLy và Văn Mai Hương đảm nhận vai nữ chính đã thu hút sự chú ý, đồng thời tạo ra nhiều luồng bàn luận từ dư luận. Không ít khán giả bày tỏ sự kỳ vọng vào phần thể hiện của các gương mặt mới, song cũng có ý kiến hoài nghi về khả năng diễn xuất khi họ đều xuất thân từ lĩnh vực âm nhạc và chưa từng tham gia điện ảnh. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng việc mời các gương mặt mới vào dự án phim tết là lựa chọn mạo hiểm của đạo diễn Trấn Thành.

Trước những tranh luận này, nam đạo diễn khẳng định việc lựa chọn các gương mặt mới không phải là sự mạo hiểm mang tính chủ quan, mà chính năng lực của họ đã "buộc" anh phải đặt niềm tin. Theo Trấn Thành, các diễn viên đều trải qua quá trình casting như những ứng viên khác và giành được vai diễn bằng thực lực, không hề có sự ưu ái cá nhân. "Họ cho tôi thấy rằng bên trong họ thực sự thuộc về nhân vật này. Khi tôi tin họ, khán giả mới có thể tin vào nhân vật. Vì vậy, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất vẫn luôn là sự hợp vai", anh nhấn mạnh.

LyLy (trái) và Pháo thừa nhận áp lực khi đóng phim của Trấn Thành Ảnh: BTC

Về phía LyLy, cô thừa nhận bản thân gặp nhiều áp lực khi góp mặt trong dự án. Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tham gia điện ảnh, nữ ca sĩ cho biết ngay từ những ngày đầu lên phim trường, cô đã cảm nhận rõ áp lực và thử thách. "Có những lúc khi bị anh Trấn Thành mắng, tôi phải nuốt nước mắt vào trong. Tôi không cho phép mình khóc, bởi tôi biết chỉ cần rơi một giọt thôi thì sẽ không thể dừng lại được nữa", LyLy kể.

Theo nữ ca sĩ, làm việc trong dự án của đạo diễn Trấn Thành luôn đòi hỏi cường độ cao và sự tập trung lớn. Tuy nhiên, theo thời gian, những lời nhắc nhở nghiêm khắc hay la mắng không còn khiến cô cảm thấy stress hay áp lực, mà ngược lại, trở thành động lực để hoàn thiện vai diễn. LyLy bày tỏ sự biết ơn trước niềm tin mà đạo diễn Trấn Thành dành cho mình, khi giao phó một vai diễn quan trọng trong dự án điện ảnh này.

Cũng là "lính mới" nhưng đảm nhận vai chính trong Thỏ ơi, rapper Pháo cho biết cô luôn mong muốn được cống hiến trọn vẹn với tư cách một nghệ sĩ. Theo Pháo, cô không muốn tự giới hạn bản thân trong khuôn khổ rapper hay ca sĩ, mà luôn sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới. Việc được góp mặt trong dự án điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn là cơ hội lớn để cô thể hiện tinh thần dấn thân, đồng thời được sống hết mình với nghệ thuật.