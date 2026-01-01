Văn Mai Hương bật khóc khi nhắc về người cũ

Mới đây, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã chia sẻ đoạn clip BTS The Making Of album Giai nhân, ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của Văn Mai Hương. Trước đó, màn "bắt tay" giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương trong album Hương, Minh Tinh từng tạo nên "cơn sốt" trên thị trường nhạc Việt. Hiện tại, Giai nhân đang góp mặt trong nhiều đề cử của các giải thưởng âm nhạc uy tín, đồng thời đạt hơn 4,5 triệu lượt nghe trên các nền tảng chỉ sau 2 tuần phát hành.

Với vai trò giám đốc âm nhạc, Hứa Kim Tuyền cùng ê kíp tiếp cận Giai nhân như một chỉnh thể thống nhất với từng lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo chia sẻ từ ê kíp, quá trình sáng tác album kéo dài khoảng 3 tháng, trải qua nhiều vòng góp ý, chỉnh sửa và không ít lần "đập đi xây lại". Đặc biệt, đội ngũ sản xuất đã tổ chức một music camp (trại sáng tác), quy tụ các nhạc sĩ, producer như DươngK, 2pillz, HAROSÉ, KATZILLA, TRID MINH… để làm việc liên tục, nhằm tạo sự thống nhất về ngôn ngữ âm nhạc và hình thành "sợi dây" liên kết xuyên suốt album.

Các nhạc sĩ, producer mất 3 tháng để sáng tác, trải qua nhiều đợt nhận xét chỉnh sửa, cùng nhau đóng góp ý kiến, góc nhìn lẫn trải nghiệm cá nhân để tạo nên một chỉnh thể album hoàn thiện Ảnh: NVCC

Ngay từ khâu định hướng, Giai nhân được xây dựng với màu sắc người phụ nữ Á Đông đậm nét nhưng hiện đại, vẫn giữ được sự cổ điển, mặn mà, vốn là dấu ấn riêng của Văn Mai Hương. Album cũng gây chú ý với sự góp mặt của hai khách mời trẻ như HURRYKNG, Grey D... Văn Mai Hương tiết lộ, khi nhận lời mời hợp tác, HURRYKNG đã chia sẻ thẳng thắn rằng anh đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ trong năm qua nhưng "nếu là Hương thì HURRYKNG sẽ hát". Thậm chí, nữ ca sĩ còn hài hước thừa nhận đã… "ép" HURRYKNG chọn Nhạc tình sau khi gửi hai bản demo để nam rapper cân nhắc.

Trong khi đó, Grey D, nam ca sĩ Gen Z từng "ở ẩn" một thời gian, đánh dấu sự trở lại khi song ca cùng Văn Mai Hương trong Vùng Xám. Grey D cho biết đây là ca khúc hiếm hoi mang năng lượng nam - nữ đối thoại, tranh cãi, và chính sự rung động cảm xúc trong quá trình làm việc đã khiến anh quyết định tham gia dự án.

Văn Mai Hương bật khóc khi nhắc về người cũ

Văn Mai Hương bật khóc khi nhắc về mối quan hệ với người cũ Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, Văn Mai Hương đã không giấu được xúc động khi nhắc đến ca khúc Món quà - đoạn kết của album Giai nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô bật khóc ngay từ lần đầu nghe bản demo do Hứa Kim Tuyền gửi, bởi ca khúc gợi lại một câu chuyện tình cảm của chính nữ ca sĩ vừa mới kết thúc. Theo Văn Mai Hương, sự kết thúc ấy để lại nhiều tổn thương và cảm xúc day dứt kéo dài, khiến việc mở lòng cho một mối quan hệ mới trở nên không hề dễ dàng.

Nữ ca sĩ cho biết cô đã chọn cách tha thứ cho những điều đã qua, đồng thời mong người kia cũng có thể tự tha thứ cho chính mình để nhẹ lòng hơn trên hành trình phía trước. "Tôi có thể tha thứ cho họ về những câu chuyện ấy nên cũng mong họ sẽ tự tha thứ cho chính mình về những câu chuyện cũ", Văn Mai Hương bộc bạch. Sao nữ thừa nhận cả cô và người trong cuộc đều "phải rất khó khăn để có thể bước qua được" những cảm xúc này. Món quà vì thế không chỉ là đoạn kết của album, mà còn là lời giãi bày, khép lại một chương nhiều day dứt trong đời sống tinh thần của Văn Mai Hương.

Năm 2025 đánh dấu sự "khởi sắc" của Hứa Kim Tuyền khi vào nhiều hạng mục đề cử tại Làn sóng xanh 2025 Ảnh: NVCC

Song song với album này, Hứa Kim Tuyền cũng trải qua một năm 2025 đặc biệt sôi động. Riêng trong lĩnh vực sáng tác, nam nhạc sĩ cùng lúc có 9 ca khúc xuất hiện trên Top Trending Music YouTube, trải dài từ pop ballad đến những sáng tác mang màu sắc cá nhân như Ướt lòng, Chu kỳ mới, Lội ngược dòng, Ái kỷ, Cách (yêu đúng) điệu, Cứ đổ tại cơn mưa hay Kho báu. Trong đó, Kho báu tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số như The Official Chart Vietnam, Spotify, Apple Music và Billboard Top Vietnamese Song...