Bảo Thy, Tóc Tiên, Chi Pu... chúc mừng Văn Mai Hương

Ca sĩ Bảo Thy, Tóc Tiên, Chi Pu... dành thời gian đến chúc mừng Văn Mai Hương ra mắt album mới ẢNH: NVCC

Hôm 10.12, ca sĩ Văn Mai Hương đã tổ chức buổi listening party ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân, đánh dấu sự trở lại của cô sau thành công của Minh tinh. Sự kiện diễn ra tại TP.HCM, đông đảo các sao Việt như ca sĩ Bảo Thy, Tóc Tiên, Chi Pu, "em xinh" Châu Bùi, "chị đẹp" Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Thuận Nguyễn, Băng Di… cùng nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết dành thời gian đến chúc mừng nữ ca sĩ.

Với Giai nhân, Văn Mai Hương tiếp tục bắt tay cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền, người đồng hành cùng cô qua nhiều dự án được đánh giá cao. Bên cạnh đó, album còn có sự chấp bút của dàn nhạc sĩ trẻ như J4RDIN, Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé và Mellysong. Album gồm 9 ca khúc: Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh và Khép màn. Các ca khúc đều dùng chất liệu từ những chiêm nghiệm trong chuyện tình cảm đã qua của chính Văn Mai Hương.

Album dùng chất liệu từ những chiêm nghiệm ở các mối tình cũ của nữ ca sĩ ẢNH: NVCC

Đây được xem là hành trình âm nhạc riêng tư nhất của sao nữ 9X, "đứa con tinh thần" cho phép cô "sống thật với những điều từng giấu kín". "Lần này, tôi kể những câu chuyện của chính mình, những khúc quanh, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Giai nhân là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm nhưng vẫn chọn bước tiếp", Văn Mai Hương bộc bạch.

Nữ ca sĩ chia sẻ khi trải qua hạnh phúc, biến động và cả những ngu dại trong chuyện tình cảm, cô mong muốn gửi gắm vào âm nhạc câu chuyện của chính mình với góc nhìn thẳng thắn, cởi mở của phụ nữ thời hiện đại.

Có gì trong album 'Giai nhân' của Văn Mai Hương?

Mở đầu album, ca khúc Bảo bối gây ấn tượng bởi phần hát ả đào (ca trù) được Văn Mai Hương thể hiện mềm mại, gợi nét truyền thống nhưng không cũ kỹ. Ca khúc kế tiếp Vườn hồng, màn kết hợp của Văn Mai Hương cùng Chi Pu và diva Hà Trần mang đến không khí tươi sáng, tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của người phụ nữ. Trong khi đó, Nhạc tình đánh dấu lần đầu Hương thử sức với rap, còn Ướt lòng và Khép màn khắc họa hình ảnh người phụ nữ từng trải, biết đối diện và buông bỏ sau những đổ vỡ.

Văn Mai Hương tại listening party hôm 10.12 ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, Món quà - ca khúc được xem như "trái tim" của album, là lời nhắn gửi nhẹ nhàng đến người yêu cũ, thể hiện thái độ văn minh và trưởng thành trong tình yêu. "Phụ nữ thật sự đẹp khi được sống đúng với cảm xúc của mình, dù là yếu mềm hay mạnh mẽ", giọng ca sinh năm 1994 chia sẻ.

Tại sự kiện, Tóc Tiên dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp: "Đồng nghiệp và khán giả sẽ rất thích sự 'đàn bà' của Hương trong album này. Giọng hát của Hương đang ở giai đoạn chín muồi, không còn là đỉnh cao kỹ thuật, mà là đỉnh cao cảm xúc". Cô cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với ca khúc Phong thanh vì "rất lạ ở ca từ, hòa âm và cách hát".

Chi Pu, người góp giọng trong Vườn hồng, chia sẻ đây là ca khúc cô yêu thích nhất trong dự án, đồng thời đánh giá cao Vùng xám vì "rất đời và gần gũi với những mối quan hệ ai cũng từng trải qua". Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét: "Hương ngày càng bản lĩnh trong việc kể chuyện bằng âm nhạc. Tôi tin Khép màn sẽ sớm trở thành bản hit mới vì có chiều sâu và rất hợp tâm trạng khán giả trưởng thành".