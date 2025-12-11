Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’

Thiện Ngọc
Thiện Ngọc
11/12/2025 10:50 GMT+7

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đồng loạt đăng tải thông tin chia sẻ về thiệp mời và xác nhận góp mặt tại một sự kiện đặc biệt cuối tuần này. Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng 11.12, cộng đồng mạng "dậy sóng" khi hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như: Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Anh Tú, LyLy, JSOL, Quân A.P., buitruonglinh (Bùi Trường Linh), Dương Domic, LYHAN, MaiQuinn, bất ngờ cùng đăng tải story xác nhận sẽ góp mặt trong một sự kiện đặc biệt do PNJ tổ chức. Những hình ảnh này đủ khiến cộng đồng fan tò mò tột độ: Event gì mà quy tụ được dàn sao "khủng" và đa dạng đến vậy?

Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’- Ảnh 1.
Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’- Ảnh 2.

Phan Mạnh Quỳnh, LyLy xác nhận tham gia sự kiện của PNJ trên trang Facebook cá nhân.

Theo thông tin từ fanpage PNJ, đây là sự kiện do thương hiệu tổ chức nhằm ra mắt nền tảng truyền thông lan tỏa tinh thần "Sống đẹp" - khơi dậy những giá trị tích cực từ các hành động nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, với sự đồng hành của các nghệ sĩ. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14.12.2025 tại Thiso Mall Sala (10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP. HCM).

Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’- Ảnh 3.
Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’- Ảnh 4.

Hàng loạt nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh thiệp mời sự kiện lan toả tinh thần "Sống đẹp"

Xuyên suốt hai ngày, khách tham gia sẽ được trải nghiệm đa dạng các hoạt động tương tác đầy hấp dẫn. Trong ngày đầu 13.12, chương trình sẽ có sự góp mặt của JSOL - giọng ca ấm áp, phong thái lãng tử và Quân A.P. - chủ nhân của những bản ballad chạm đến cảm xúc người nghe. Sự xuất hiện của hai màu sắc âm nhạc khác biệt này hứa hẹn khuấy động không khí, mang lại những khoảnh khắc thư giãn, kết nối và giàu ý nghĩa.

Trong ngày tiếp theo của sự kiện, buitruonglinh sẽ mở màn với những ca khúc hiện đại đầy nội lực, tạo nên không gian âm nhạc sâu lắng - như một lời nhắc nhở trân trọng những điều đẹp đẽ trong cuộc sống thường nhật.

Điểm nhấn của ngày 14.12 chính là buổi họp báo ra mắt nền tảng truyền thông lan tỏa tinh thần "Sống đẹp" của PNJ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa sắc màu. Mỗi gương mặt không chỉ nổi bật trong nghệ thuật mà còn tích cực lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Phan Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ - nhạc sĩ với những sáng tác mang ý nghĩa sâu sắc, sẽ truyền tải thông điệp nhân văn qua âm nhạc. Vũ Cát Tường, biểu tượng của sự tự tin, khác biệt, và truyền cảm hứng đến giới trẻ. Anh Tú, giọng ca nội lực, đại diện cho tinh thần nỗ lực không ngừng và vươn lên mạnh mẽ trong nghề nghiệp. LyLy, nữ ca sĩ - nhạc sĩ với phong cách âm nhạc tươi sáng và gần gũi, mang đến năng lượng tích cực cho khán giả trẻ. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của bộ ba ca sĩ trẻ tài năng, được yêu thích: Dương Domic, LYHAN và MaiQuinn. Đây đều là những nghệ sĩ đã và đang đồng hành cùng PNJ trong những các chiến dịch truyền thông, không chỉ tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng mà còn lan tỏa thông điệp sống đẹp, kết nối sâu sắc với cộng đồng.

Dàn khách mời đa dạng này không chỉ tạo sức hút truyền thông mà còn cho thấy quyết tâm của PNJ trong việc lan tỏa thông điệp "Sống đẹp" đến mọi thế hệ, mọi phong cách.

Dàn sao Việt đồng loạt xác nhận góp mặt sự kiện lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’- Ảnh 5.

Sự kiện đồng hành cùng nghệ sĩ lan tỏa tinh thần "Sống đẹp" của PNJ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám

ẢNH: FANPAGE PNJ

Bên cạnh các hoạt động giao lưu và thưởng thức âm nhạc cùng nghệ sĩ, PNJ mang đến một không gian trải nghiệm sáng tạo và những hoạt động giàu cảm xúc: Check-in lưu giữ khoảnh khắc riêng tại photobooth đặc biệt, thỏa sức sáng tạo DIY và chung tay cùng đóng góp hoạt động xã hội.

Được biết, sự kiện đồng hành cùng nghệ sĩ lan tỏa tinh thần "Sống đẹp" là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của PNJ nhằm lan tỏa những giá trị tinh thần sâu sắc, bền vững và truyền cảm hứng về phong cách sống đẹp đến cộng đồng. Mỗi người tham dự không chỉ là khán giả mà còn là người lan tỏa giá trị tích cực, góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn và ý nghĩa hơn.

Chương trình mở cửa tự do trong hai ngày 13 và 14.12.2025, là cơ hội hiếm có để khán giả gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ yêu thích và tham gia vào hành trình lan tỏa tinh thần "Sống đẹp".

sống đẹp PNJ sự kiện lan tỏa tinh thần sự kiện âm nhạc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
