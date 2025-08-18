Dương Cẩm Lynh bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Dương Cẩm Lynh bất bình khi người thân bị làm phiền trước những tin đồn về mình ẢNH: FBNV

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh đăng tải bài viết dài, chia sẻ về những tin đồn thất thiệt liên quan đến mình. Dựa trên ảnh chụp màn hình mà cô đăng tải, một số người đã nhắn tin cho những người quen của sao nữ 8X, đồn rằng cô liên quan đến đường dây nhạy cảm. Chính điều đó khiến bà mẹ 2 con phải lên tiếng đính chính.

Dương Cẩm Lynh nói suốt 2 năm qua, cô liên tục nhận những tin nhắn, lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Người đẹp 8X cho biết đã bị thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều. Cô bộc bạch: “Một chuyện sai của tôi có thể hóa thành trăm chuyện. Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy”.

Sao nữ 8X khẳng định luôn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng những may mắn để tạo ra những giá trị cho đời. Với cô, việc được khán giả yêu thương, quan tâm đã là niềm hạnh phúc. Điều khiến Dương Cẩm Lynh trăn trở, áy náy là việc người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có. “Tôi thật sự không hiểu việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào”, cô bức xúc.

Nữ diễn viên 8X vực dậy mạnh mẽ sau biến cố trong cuộc sống ẢNH: FBNV

“Tôi cũng không mong muốn mọi người tung hô hay công nhận tôi là người tốt đẹp gì. Tôi chỉ là một người bình thường, tốt xấu gì tôi có hết trong con người, nhưng không hại ai, phiền ai và liên lụy ai. Tôi chỉ mong muốn mình là một con người bình thường làm được việc, có thể lo lắng tốt đẹp được cho cuộc sống 3 mẹ con tôi”, Dương Cẩm Lynh trải lòng.

Dương Cẩm Lynh sau những thăng trầm

Sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh dần trở lại công việc. Ngoài tham gia các sự kiện, sao nữ 8X cũng tất bật trên phim trường với những vai diễn mới. Bà mẹ 2 con kể trước đó, dù có lời mời tham gia phim ảnh nhưng cô không dám nhận vì chưa thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Thay vào đó, Dương Cẩm Lynh dành thời gian kiếm tiền trả nợ, chăm sóc hai con nhỏ. Khi mọi thứ ổn thỏa, cô tự tin trở lại và tìm được cảm hứng làm nghề nên “giờ là lúc tôi có thể đón nhận các vai diễn trong một tâm thế thoải mái nhất, nhiều năng lượng nhất”.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ ở hiện tại, thời gian của cô chủ yếu dành cho công việc, con cái nên không quá bận tâm việc yêu đương. Với cô, có một người đàn ông bên cạnh hay không không còn quan trọng. Thay vào đó, nữ diễn viên khẳng định: “Tôi có thể vừa làm mẹ, vừa làm cha. Còn khi nào đủ duyên, có một người đàn ông đến, gánh bớt cho tôi một bờ vai, thì lúc đó hãy tính”.