Phim tết của Trấn Thành lại có thêm thành tích mới

Thạch Anh
19/02/2026 07:27 GMT+7

Chiều 18.2, Trấn Thành chia sẻ thông tin phim điện ảnh 'Thỏ ơi' do anh làm đạo diễn đạt doanh thu 50 tỉ đồng sau chưa đầy một ngày công chiếu chính thức.

Phim tết của Trấn Thành lại có thêm thành tích mới - Ảnh 1.

Thỏ ơi là dự án điện ảnh tâm huyết của Trấn Thành sau loạt phim trăm tỉ

Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Với thành tích này, dự án điện ảnh mới của chồng Hari Won trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chia sẻ về cột mốc này, Trấn Thành bày tỏ: “Thành tích mùng 1. Trấn Thành và Thỏ ơi cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương”. Trước đó, Trấn Thành cũng công bố phim tết do anh làm đạo diễn đạt 130.000 vé đặt trước, trở thành tác phẩm Việt có lượng vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay.

Thành tích phim tết của Trấn Thành

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Thỏ ơi hiện đang bỏ xa các đối thủ về mặt doanh thu. Trong ngày 18.2 (tính đến 22 giờ), phim của Trấn Thành đạt hơn 34,9 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé với hơn 332.000 vé bán ra. Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng đạt 11,4 tỉ đồng, Báu vật trời cho thu 6,3 tỉ đồng và Mùi phở đạt 4,3 tỉ đồng.

Sau thành công lớn của Mai, việc bộ phim phủ sóng dày đặc tại các rạp trong suốt thời gian qua đã vô tình làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Trấn Thành được ưu ái, thậm chí mua hoặc chiếm suất chiếu. Trước các luồng ý kiến này, nam đạo diễn khẳng định không có chuyện đặc quyền như lời đồn.

- Ảnh 2.

Trấn Thành và dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi

Ảnh: Fanpage Trấn thành

“Trấn Thành không có họ hàng với ông rạp nào để họ ưu ái sắp suất cho tôi lấn người ta. Tôi là một người bán hàng bình thường, mang hàng ra rạp năn nỉ người ta bán. Tôi không có quan hệ với ông rạp nào để được ưu tiên”, anh bày tỏ.

Theo Trấn Thành, “rạp cần tiền để chạy, để trả tiền cho nhân viên, để kiếm lời và trang trải cho những mùa phim không bán được, nên họ sẽ bán những phim bán được”. Do đó, anh nhấn mạnh: “Nên đừng nói Trấn Thành giành suất, tôi làm gì có cái phép thần thông đó, Trấn Thành không có ba đầu sáu tay mà chèn qua rạp này, chèn qua rạp kia và nói anh ơi chiếu phim tôi”.

Thỏ ơi là dự án điện ảnh mang màu sắc tâm lý - drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Bộ phim lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lý nhân vật, đặt họ trước những tình huống buộc phải đối diện với chính mình và những “lớp mặt nạ” trong đời sống hiện đại. Ngoài Trấn Thành, tác phẩm điện ảnh này quy tụ dàn sao gồm Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Trần Quốc Anh, Vĩnh Đam…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
