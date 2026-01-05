Mùa mới của điện ảnh Việt

M Ở RỘNG NỘI DUNG GẦN GŨI VỚI ĐỜI SỐNG

Năm 2026, điện ảnh Việt đứng trước một thời điểm lựa chọn quan trọng: tiếp tục chạy theo những cú hích ngắn hạn hay bắt đầu giai đoạn điều chỉnh sâu, hướng đến phát triển bền vững hơn.

Hồng Ánh trong phim Con kể ba nghe ẢNH: NSX

Điểm dễ nhận thấy nhất của mùa phim Việt đầu năm 2026 là sự mở rộng nội dung - đề tài hướng đến gần gũi với đời sống thay vì tập trung vào một vài thể loại từng được xem là "công thức an toàn". Các dự án ra rạp trải rộng từ tâm lý - gia đình, văn hóa truyền thống cho tới phim giải trí mang tính thương hiệu.

Ở mạch phim gia đình - văn hóa truyền thống có Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) với cách kể dung dị, lấy món phở - biểu tượng quen thuộc của đời sống Việt làm điểm tựa để nói về ký ức, sự tiếp nối giữa các thế hệ và những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.

Kiều Minh Tuấn trong Con kể ba nghe ẢNH: NSX

Cùng tinh thần đó, Con kể ba nghe (đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy) và Ai thương ai mến (Thu Trang đạo diễn) tiếp tục khai thác mối quan hệ gia đình, khoảng cách thế hệ và những va chạm rất đời thường trong xã hội hiện đại. Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng gây chú ý khi Trường Giang vừa đóng chính vừa tham gia sáng tạo nội dung. Bộ phim khai thác không gian sống chật hẹp của một gia đình đô thị để nói về mối quan hệ cha - con và giá trị của sự gắn kết. Hay Thỏ ơi của Trấn Thành chọn hướng tiếp cận hài - tình cảm - tâm lý, nhằm tạo ra những khoảng lặng suy ngẫm bên cạnh tiếng cười dịp tết.

Với Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn), mùa phim 2026 có thêm màu sắc tâm lý - tình cảm rõ nét. Sự tham gia của Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan cho thấy mục tiêu xây dựng câu chuyện có chiều sâu, xoay quanh niềm tin và hy vọng. Bên cạnh đó, Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiếp tục khai thác thương hiệu quen thuộc, đồng thời đối mặt với áp lực đổi mới khi khán giả ngày càng nhạy cảm với những công thức lặp lại.

Phương Thanh trong Con kể ba nghe ẢNH: NSX

Theo nhận định của nhà sản xuất - đạo diễn Trần Thanh Huy, năm 2025 chứng kiến sự thành công rực rỡ của điện ảnh VN, điều này kéo theo một hiệu ứng rất sáng sủa cho bức tranh mùa mới năm 2026. "Theo tôi được biết, năm 2026, số lượng phim được thực hiện và ra rạp cao hơn rất nhiều so với năm 2025, đó là tín hiệu rất mừng cho ngành điện ảnh VN. Không chỉ đa dạng hơn về nội dung, thể loại, mỗi phim sẽ có thông điệp riêng biệt, cách kể khác nhau nhưng lại có đặc điểm nổi bật chung là kể những câu chuyện gần gũi với đời sống, đôi lúc pha trộn sự hài hước, đặt ra những vấn đề của gia đình... Đặc biệt trong đó sẽ chứa đựng những nét văn hóa và cách sống của người VN", Trần Thanh Huy nói.

Còn theo chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước: "Dòng phim tâm lý gia đình Việt đang có phần chiếm ưu thế trong mùa phim đầu năm 2026. Điều này sẽ giúp phimViệt sát sườn hơn với đời sống thật của xã hội, đồng hành với nhịp sống thật của khán giả đại chúng. Mảng đề tài gia đình Việt đương đại vốn dĩ cũng là "kho báu" lớn mà người làm phim có thể khai thác mãi vẫn chẳng bao giờ cạn. Nếu mỗi dự án phim đều có hướng tìm tòi riêng, không sao chép nhau về những mô thức quen thuộc lối mòn thì với kỹ thuật kể chuyện phim ngày càng chắc tay của người làm phim Việt hiện tại, tôi tin rằng bức tranh điện ảnh Việt sẽ đủ để khuấy động tâm thức khán giả".

Phim Mùi phở với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang, Hà Hương… ẢNH: NSX

H ƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Song song với mở rộng đề tài, mùa phim đầu năm 2026 còn cho thấy một chuyển động quan trọng khác: tư duy làm phim đang dần hướng đến giá trị dài hạn và tính bền vững.

Thực tế cho thấy khán giả Việt sẵn sàng ủng hộ phim nội, thể hiện qua việc nhiều phim cán mốc doanh thu tiền tỉ ngay trong ngày đầu ra rạp. Tuy nhiên, doanh thu mở màn không còn là thước đo duy nhất cho thành công. Khán giả ngày càng tinh tế, phản hồi nhanh và sẵn sàng quay lưng nếu nội dung không đủ sức giữ chân.

Chính điều đó khiến các dự án mùa phim 2026 chú trọng hơn vào kịch bản, diễn xuất và chiều sâu cảm xúc. Sự trở lại của nhiều gương mặt gạo cội từ đạo diễn, nhà sản xuất; kết hợp với lớp diễn viên trung niên và trẻ có thực lực, cho thấy phim Việt đang giảm dần sự phụ thuộc vào hiện tượng nhất thời hay độ "hot" ngắn hạn. "Những gương mặt tạo ra những bộ phim sắp tới đã từng có những thành công rất ấn tượng và nay họ trở lại với câu chuyện mới. Mọi người đang cố gắng làm mới cũng như mang nhiều yếu tố, cách kể chuyện đa sắc. Và khán giả sẽ ít thấy một nhà làm phim tạo ra những sản phẩm na ná nhau. Các nhà làm phim năm 2026 đang cố gắng thử thách bản thân và mong muốn khán giả có những trải nghiệm điện ảnh tốt hơn. Ngược lại, người xem khó tính hơn sẽ khiến các nhà làm phim không thể chỉ ở trong sự an toàn nữa. Nên phim sẽ yêu cầu đa diện hơn về chất lượng, phải có tính giải trí và thông điệp có chiều sâu cảm xúc để chạm đến khán giả", đạo diễn Oscar Dương cho biết.

Theo nhận định của một số nhà làm phim, về góc độ thương mại, nhiều nhà sản xuất đang hướng xây dựng sức sống phòng vé dài hơi dựa vào niềm tin và đánh giá của khán giả. Đây là lựa chọn khó, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng là con đường cần thiết nếu điện ảnh Việt muốn phát triển ổn định, tránh rơi vào vòng lặp bùng nổ - thoái trào.

Cảnh trong phim Ai thương ai mến ẢNH: NSX

Nhà làm phim Trần Thanh Huy nhận định ở thời điểm hiện tại, khán giả VN đã nâng tầm chất lượng xem phim. Nên dù đề tài nào, cách kể ra sao thì bộ phim cũng phải đạt được chất lượng cao về mặt nội dung lẫn yêu cầu về kỹ thuật mới thuyết phục được khán giả.

Cùng nhận định trên, ông Châu Quang Phước nhấn mạnh: "Khán giả Việt ngày càng đòi hỏi cao về phim Việt, bất kể thể loại - đề tài. Vậy nên phim Việt giai đoạn mới luôn phải cố gắng làm tốt nhất có thể về mọi phương diện chuẩn hóa nhất định của ngôn ngữ điện ảnh quốc tế, bao gồm kỹ thuật làm phim lẫn nội dung thể hiện, mới mong "sống sót" ngoài rạp chiếu. Dĩ nhiên, chiều sâu xã hội luôn là điều mà khán giả muốn được chạm đến thông qua việc xem phim".