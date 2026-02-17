Vì sao 'Táo quân' được tìm kiếm tăng vọt dù ngừng lên sóng?

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân lên sóng vào dịp giao thừa được nhiều khán giả quan tâm. Bên cạnh những bình luận ủng hộ cho sự đổi mới của nhà đài, chương trình cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều về mặt nội dung. Cùng thời điểm này, cư dân mạng nhắc đến Táo quân - chương trình vốn dĩ đã trở thành “món ăn” quen thuộc của nhiều thế hệ mỗi khi tết đến xuân về.

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội Ảnh: VTV

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù không lên sóng trong giao thừa 2026 song Táo quân vẫn được tìm kiếm tăng vọt Google Trend trong 24 giờ qua. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng dành cho chương trình vốn đã gắn liền với dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung… Trong đó, từ khóa “trực tiếp Táo quân” tăng 2.100%, “Táo quân 2026” tăng 600%, “VTVgo Táo quân” tăng 550%, “Táo quân chiếu kênh nào” tăng 450%, “Táo quân mấy giờ chiếu” tăng 450%....

Lý do 'Táo quân' được tìm kiếm

Một trong những lý do khiến Táo quân được tìm kiếm nhiều vì từ lâu, chương trình này vốn đã gắn liền với đêm giao thừa. Mượn câu chuyện ông Táo, bà Táo cùng lên thiên đình tâu chuyện trần gian, chương trình mang đến nhiều tiếng cười qua những tình huống hài hước hay những bản nhạc chế duyên dáng. Đó là chưa kể những vấn đề nóng của xã hội cũng được đề cập khiến mỗi năm, nhiều khán giả lại có dịp tò mò “liệu ai, vấn đề gì sẽ xuất hiện trong Táo quân?" mỗi khi chương trình rục rịch chuẩn bị.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, Táo quân những năm gần đây chưa hoàn toàn thuyết phục được người xem về mặt nội dung. Do đó, việc nhà đài quyết định thực hiện một chương trình mới vốn được nhiều người kỳ vọng sẽ là phiên bản nâng cấp, đáp ứng thị hiếu khán giả ở hiện tại.

Nhiều khán giả tiếc vì sự vắng mặt của Táo quân trong đêm giao thừa Ảnh: TL

Song khi Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân lên sóng, nhiều cư dân mạng lại tiếc nuối, nhắc nhớ về những kỷ niệm với Táo quân hay những nghệ sĩ đã làm nên “thương hiệu” này trong đêm giao thừa: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Khánh, nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Quang Thắng… Thậm chí với nhiều người, Táo quân không chỉ là một chương trình, mà còn khơi gợi cảm giác được cùng gia đình quây quần, nhìn lại một năm đã qua.

Một tài khoản bình luận: “Thứ khiến tôi nhớ không chỉ là Táo quân ngày xưa mà là cảm giác cả nhà ngồi sát lại trước tivi đêm giao thừa, cười một tiếng mà thấy năm cũ nhẹ đi một chút. Người cũ năm nay có thể không còn đủ mặt, nhưng ký ức thì vẫn nguyên vẹn trong lòng”. Tài khoản khác bình luận: “Nhớ Táo quân ngày xưa quá, cái thời mà chú Công Lý vào vai Bắc Đẩu, chú Xuân Bắc vào vai Nam Tào, chú Quang Thắng đóng Táo Kinh tế… Giờ chỉ còn là kỷ niệm”.

Thậm chí, một số khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh giữa chương trình thay thế và Táo quân các năm trước. Một người dùng bày tỏ: “Mình mở video Táo quân mấy năm cũ ở âm lượng lớn xem cho vui nhà vui cửa”. Người xem khác ý kiến: “Hay chiếu lại Táo quân các năm trước cũng được”. Cư dân mạng chia sẻ: “Năm nay mình không có hứng thú xem nữa, có lẽ một phần vì đó không phải là chương trình Táo quân”. “Tôi mở Táo quân bản cũ lên xem, xem tới thuộc lòng rồi mà vẫn thấy hay”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.