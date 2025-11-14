Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý

Trước đó, NSND Công Lý từng trải qua biến cố đột quỵ, khiến việc trở lại hoạt động nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nam nghệ sĩ từng cho biết cơn bạo bệnh đến bất ngờ nên phải mất một năm sau, anh mới ý thức được những gì đang diễn ra và mang trong mình nhiều nỗi lo sợ. Đến hiện tại, diễn viên Táo Quân thấy may mắn vì sức khỏe chuyển biến tích cực. Thời gian qua, anh trở lại tham gia một số vai nhỏ trong các dự án truyền hình, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hình ảnh rạng rỡ của NSND Công Lý khi hội ngộ đồng nghiệp Ảnh: NVCC

Trong bài đăng mới đây, Ngọc Hà cho biết cô và NSND Công Lý chưa bao giờ đụng vào điện thoại của nhau nên những lượt thích, bình luận hay tin nhắn đều xuất phát từ chính nam nghệ sĩ. Song vẫn có nhiều cư dân mạng hoài nghi về sức khỏe của diễn viên Những cô gái trong thành phố và thắc mắc liệu nam nghệ sĩ có đang thật sự ổn hay vợ ông đang cố tình giấu kín bệnh tình.

Về điều này, Ngọc Hà bộc bạch: “Tất nhiên tốt khoe, xấu đậy là lẽ thường. Nhưng anh Lý là bệnh nhân mà cả nước đều biết đến, có muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Và tôi có thể tự tin nói rằng anh Lý hoàn toàn ổn về mặt thần kinh. Trộm vía, anh ngày càng tiến triển tốt hơn, điều đó là niềm tự hào lớn của tôi”.

Gần đây, đoạn trò chuyện giữa NSND Công Lý và một diễn viên khi chia sẻ được nhiều khán giả quan tâm. Trong bài viết, nam nghệ sĩ gửi lời động viên đến đàn em khi có thêm vai diễn ấn tượng. Nói về điều này, Ngọc Hà chia sẻ khi đọc được đoạn tin nhắn, cô “rớt nước mắt”, đồng thời cho hay: “Tôi chia sẻ lại không phải để chứng minh rằng anh Lý thực sự ổn, mà chỉ vì vui mừng khi thấy anh vẫn còn tràn đầy tình yêu nghề”.

Theo người bạn đời, dù đối diện với biến cố sức khỏe song NSND Công Lý vẫn không đánh mất đi tình yêu dành cho nghệ thuật Ảnh: FBNV

“Một người bạn từng nói với tôi rằng: “Cuộc đời này, khi mình đã sống đúng và làm đúng, thì không có trách nhiệm phải chứng minh với bất kỳ ai”. Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy, vì anh Lý sau bao biến cố thập tử nhất sinh, vẫn chưa bao giờ đánh mất tình yêu với sân khấu, với ống kính. Trộm vía anh Lý ổn, tôi muốn chia sẻ sự tích cực này thôi”, vợ NSND Công Lý bộc bạch thêm.

Ngọc Hà trải lòng sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý

Trước đó, Ngọc Hà từng có bài đăng dài chia sẻ về quan điểm chăm sóc bản thân. Theo vợ NSND Công Lý, đó chính là việc yêu và trân trọng chính mình. Cô bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều chị em khác – sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền… Giữa muôn vàn nỗi sợ đó, tôi bắt đầu dành thời gian suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, và tôi hiểu rằng mình cần làm gì để tự chữa lành cho mình”.

“Tôi cũng không rõ mình đã thay đổi như thế nào, nhưng có lẽ, trải qua những sóng gió, những va vấp, con người sẽ dần trưởng thành hơn. Tôi né tránh những cuộc tranh luận, cãi vã đúng sai, những điều ồn ào… Tôi mỉm cười với những điều từng khiến mình khó chịu, tập buông bỏ những tham lam, sân si trong lòng. Tôi ưu tiên cho những gì khiến mình vui vẻ, tự cho phép bản thân nuông chiều cảm xúc, khi được đến nơi mình thích, gặp người mình yêu”, Ngọc Hà chia sẻ về mình ở hiện tại.