Người mẫu Việt bị ngộ độc, nhập viện trước chung kết Nam vương toàn cầu

Từ Thái Lan, Đoàn Công Vinh cho biết trước khi vào thi bán kết Nam vương toàn cầu 2025, anh đã thấy sức khỏe không ổn, cả người lạnh, run và đau bụng. Cùng với việc căng sức chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nên trạng thái thể lực của nam người mẫu không được như trước. Tuy nhiên, Đoàn Công Vinh vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, thể hiện bản thân trên sân khấu.

Khán giả lo lắng cho tình hình sức khỏe của Đoàn Công Vinh Ảnh: NVCC

Sau phần thi, Đoàn Công Vinh gặp tình trạng bị tiêu chảy, đau đầu, người lạnh, sốt cả đêm. Anh đã uống thuốc nhưng không đỡ. Tình hình không thuyên giảm nên buộc rạng sáng, Đoàn Công Vinh phải gọi cấp cứu để vào bệnh viện. Theo ê kíp, chàng trai quê Tây Ninh bị ngộ độc thực phẩm để kéo dài nên dẫn đến suy nhược cơ thể, phải điều trị, tĩnh dưỡng trong 1 - 2 ngày.

“So với đêm qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ nên hiện tại sức khỏe của tôi đã khá hơn, nhưng vẫn đang còn yếu, rất mệt. Đây là điều nằm ngoài ý muốn nên tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể tham dự đêm chung kết. Rất mong mọi người thông cảm và chia sẻ với tình hình sức khỏe của tôi lúc này”, Đoàn Công Vinh thông tin.

Mục tiêu của Đoàn Công Vinh ở Nam vương toàn cầu

Sau khi Đoàn Công Vinh chia sẻ tình hình sức khỏe trên trang cá nhân, người hâm mộ mong nam người mẫu có thể hồi phục nhanh chóng và thể hiện bản thân trong đêm chung kết cuộc thi Nam vương toàn cầu 2025.

Đoàn Công Vinh gây chú ý khi thử sức 2 cuộc thi nam vương trong năm 2025 Ảnh: NVCC

Còn nhớ thời điểm trước bán kết, Đoàn Công Vinh còn hào hứng chia sẻ về hành trình tuyệt vời trong cuộc đời mình khi được liên tục dự thi hai cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới trong năm 2025. Nếu trong lịch sử chưa từng có đại diện nào “chạy sô” hai cuộc thi trong 1 tháng thì với cá nhân Đoàn Công Vinh, đây là cơ hội có một không hai và anh tự hào về điều này, chấp nhận mọi ý kiến trái chiều hay những hoài nghi.

“Hành trình tham gia 2 cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho nam giới từ Nam vương quốc tế 2025 đến Nam vương toàn cầu 2025 là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Tham dự hai cuộc thi không chỉ là phấn đấu tìm kiếm thành tích, mà còn mang ý nghĩa tìm kiếm sự trải nghiệm, khám phá và trưởng thành của tôi trên con đường theo đuổi những cột mốc mới của hành trình sống và cống hiến”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,82 m, cân nặng 77 kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Nam người mẫu từng vào top 10 tại cuộc thi Man Of The World 2024. Khi tranh tài ở Nam vương quốc tế 2025, Đoàn Công Vinh cũng ghi tên vào top 10 chung cuộc.