Chàng trai Việt thi Nam vương quốc tế vấp chỉ trích mặc 'trên kín dưới hở'

Trong một phần trình diễn thuộc khuôn khổ Mr International - Nam vương quốc tế 2025, Đoàn Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện với trang phục “trên kín dưới hở”. Trong khi các ứng viên khác diện thiết kế lịch lãm thì nam người mẫu 9X lại chọn kết hợp áo choàng với quần bơi để khoe hình thể. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, vấp phải những tranh luận.

Nhiều cư dân mạng phản ứng gay gắt cho rằng trang phục của Đoàn Công Vinh không phù hợp với khuôn khổ cuộc thi. Trước làn sóng chỉ trích, nam người mẫu cho biết anh quan niệm thời trang là không giới hạn nên cần có sự bứt phá, sáng tạo và khác biệt.

Bộ trang phục khiến Đoàn Công Vinh vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Ảnh: Missosology

Đoàn Công Vinh chia sẻ thêm: “Gala Night chính là sân chơi mà ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh được thoải mái thể hiện dấu ấn cá nhân. Và tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy từ trước. Lợi thế của tôi là hình thể. Giữa dàn 43 thí sinh quốc tế, tôi muốn mang đến hình ảnh riêng biệt, một dấu ấn khó quên với bạn bè và ban giám khảo. Tôi tin rằng thời trang không có giới hạn và mỗi lựa chọn chỉ đơn giản là cách để kể câu chuyện của bản thân nhưng vẫn đầy tinh thần tôn trọng sân chơi chung”.

Tuy nhiên, chia sẻ của Đoàn Công Vinh khiến nhiều cư dân mạng không đồng tình. Một khán giả nhận định: “Thời trang không giới hạn nhưng phải phù hợp với quy chuẩn. Dự tiệc sang trọng thì không thể mặc quần bơi như vậy được”. “Luôn theo dõi anh nhưng lần này đi quá xa, thể hiện phong cách cá nhân không đồng nghĩa với tùy tiện”, người xem khác nêu quan điểm. Một người xem bình luận: “Nhìn mà ngại giúp luôn. Đàn ông mà ăn mặc kiểu lố lăng”.

Đoàn Công Vinh sau ồn ào ăn mặc tại Nam vương quốc tế

Thiết kế trang phục dân tộc của Đoàn Công Vinh. Anh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại. Nam người mẫu sở hữu chiều cao 1,82 m, số đo hình thể 98-76-98 Ảnh: NVCC

Sau ồn ào, Đoàn Công Vinh bước vào phần thi trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Nam vương quốc tế 2025. Anh chọn Đăm Săn của Khắc Hoàng để trình diễn trên sân khấu quốc tế. Theo nhà thiết kế, đây không chỉ là biểu tượng cho tinh thần hào hiệp, ý chí kiên cường mà còn thể hiện khát khao vươn tới những giá trị cao cả của người dân Việt Nam.

Đoàn Công Vinh cho biết anh và ê kíp quyết định chọn trang phục dân tộc này bởi bên cạnh việc tôn vinh hình tượng anh hùng Đăm Săn, còn mong mỏi góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam. Nam người mẫu cảm thấy tự hào khi sau phần trình diễn, nhiều thí sinh đã tìm đến để khen ngợi và hỏi thăm về ý nghĩa bộ trang phục. Nhân dịp đó, anh đã kể cho họ nghe câu chuyện và cảm hứng phía sau thiết kế này.

Hiện tại, Đoàn Công Vinh đặt quyết tâm cao khi tranh tài tại Nam vương quốc tế. Chia sẻ về ồn ào trước đó, nam người mẫu bộc bạch: “Trang phục không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn xuất phát từ yêu cầu của ban tổ chức. Gala Night diễn ra trong không gian tiệc tối tại một nhà hàng, nơi các thí sinh được khuyến khích mang đến sự quyến rũ và phá cách. Chính vì vậy, việc lựa chọn phong cách táo bạo không chỉ phù hợp mà còn làm nổi bật tinh thần sáng tạo, tự tin của tôi trên sân khấu”.