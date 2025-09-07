Sức khỏe NSND Công Lý sau khi nhập viện phẫu thuật

MC Thảo Vân đến thăm hỏi, động viên NSND Công Lý ẢNH: FBNV

Gần đây, thông tin NSND Công Lý nhập viện khiến nhiều khán giả lo lắng. Theo Ngọc Hà - vợ diễn viên Táo quân, anh đã hoàn thành xong ca phẫu thuật và đang trong thời gian nghỉ ngơi. Cô viết: “Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm, thăm hỏi. Thực sự những lúc như thế này là lúc yếu lòng, nhưng mọi người yêu thương, động viên là nguồn hạnh phúc vô cùng lớn”. Được biết nhiều sao Việt như MC Thảo Vân, Hoa hậu Kim Oanh… cũng dành thời gian đến thăm hỏi, động viên nam diễn viên Những cô gái trong thành phố.

Ngọc Hà kể đêm 23.8, NSND Công Lý nhắn tin thông báo về tình hình sức khỏe. Thời điểm đó, cô đang ở Hàn Quốc nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của người quen đưa anh đến Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội để kiểm tra. “Anh Lý từng có bệnh nền đột quỵ nên bác sĩ ai cũng cẩn trọng làm đầy đủ kiểm tra, xét nghiệm… Kết luận cuối là anh Lý có viên sỏi rất to, phải điều trị 10 ngày, sau đó sẽ tiến hành xử lý”, người đẹp kể.

Trong quãng thời gian điều trị, tinh thần NSND Công Lý khá bất ổn. Lý giải về điều này, vợ nam diễn viên cho hay: “Bởi anh Lý hay mình cũng đều sợ bệnh viện. Có lẽ, ai từng có thời gian nằm viện lâu cũng đều có sự ám ảnh. Anh Lý rất yếu lòng và mong manh như em bé mới lớn vậy”.

Hình ảnh rạng rỡ của NSND Công Lý bên vợ ẢNH: FBNV

Sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý

Ngày 2.9, NSND Công Lý nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày 3.9. Theo Ngọc Hà chia sẻ, khi biết tin về tình hình sức khỏe của nam diễn viên, nhiều bạn bè, khán giả hỏi thăm và động viên. Mọi người đến thăm đều khen trộm vía anh Lý còn đẹp, trẻ hơn lúc trước. Thật lòng, khi ốm đau được quan tâm là nguồn động viên vô cùng to lớn và hạnh phúc khi biết anh Lý hay em có nhiều người yêu thương”, cô bộc bạch.

Ngọc Hà chia sẻ thêm sau vài ngày nằm viện, sức khỏe NSND Công Lý đã cải thiện, tinh thần cũng tích cực hơn. Thậm chí, nam diễn viên đã xin xuất viện sớm hôm 6.9. Trong bài viết của mình, ngoài gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ tại bệnh viện, Ngọc Hà cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu và các anh em nghệ sĩ đã mang đến cho người bạn đời của cô nguồn tinh thần lớn lao.

Trước đó, NSND Công Lý từng trải qua biến cố đột quỵ, khiến việc trở lại hoạt động nghệ thuật của anh gặp nhiều khó khăn. Trong một lần chia sẻ, nam nghệ sĩ cho biết cơn bạo bệnh đến bất ngờ nên phải mất một năm sau, anh mới ý thức được những gì đang diễn ra và mang trong mình nhiều nỗi lo sợ. Đến hiện tại, NSND Công Lý thấy may mắn vì sức khỏe chuyển biến tích cực. Thời gian qua, anh trở lại tham gia một số vai nhỏ trong các dự án truyền hình, nhận được sự quan tâm của khán giả.