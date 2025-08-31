Nam diễn viên 'Mưa đỏ' tiết lộ chuyện tình với bạn gái ngoại quốc

Hiếu Nguyễn bày tỏ niềm vinh dự khi cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ góp mặt trong đội hình diễu hành của khối văn hóa - thể thao. Trong buổi tổng duyệt, nam diễn viên diện trang phục lịch lãm, hào hứng khi có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp. Anh cho biết thời gian qua, bản thân giữ tinh thần nghiêm túc, tập trung cho việc luyện tập vì xem đây là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp.

Hiếu Nguyễn hội ngộ dàn diễn viên Mưa đỏ trong buổi tổng duyệt Ảnh: NVCC

Việc tham gia các buổi tập luyện liên tục, từ sáng sớm đến tối muộn, giúp nam diễn viên hiểu rõ hơn sự kỷ luật, tinh thần tập thể và sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng để tạo nên một chương trình diễu hành hoàn chỉnh. “Tôi cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong dịp trọng đại này. Có mặt tại nơi linh thiêng, nhìn thấy sự đồng lòng và khí thế của cả dân tộc, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, cả trong đời sống và trong nghệ thuật”, Hiếu Nguyễn bày tỏ.

Mới đây, Hiếu Nguyễn tung bộ ảnh mới, đánh dấu sự trở lại sau hai vai diễn điện ảnh. Bộ ảnh lần này thể hiện rõ sự thay đổi và đa dạng trong phong cách của nam diễn viên, từ vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành cho đến sự trẻ trung, năng động. Điều đó còn phản ánh hành trình thay đổi trong nghệ thuật của chính anh.

Hiếu Nguyễn nói anh có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim Mưa đỏ Ảnh: NVCC

Sau một thời gian tập trung vai trò MC và trau dồi diễn xuất, diễn viên Hiếu Nguyễn chính thức trở lại màn ảnh rộng, cùng lúc tham gia hai dự án điện ảnh. Trong đó, tác phẩm Mưa đỏ đang gây sốt tại phòng vé, thu về hơn 300 tỉ đồng sau hơn một tuần công chiếu. Ở dự án này, anh đảm nhận vai chỉ huy Thành - một nhân vật có thật trong lịch sử. Đây là một vai diễn đầy thử thách, đòi hỏi sức chịu đựng và tinh thần thép của một người lính trong bối cảnh chiến tranh. "Đây là dự án ý nghĩa và đặc biệt thay đổi tư duy nhiều nhất trong sự nghiệp diễn viên suốt 13 năm qua của tôi", anh nói.

Hiếu Nguyễn 'Mưa đỏ' bật mí về chuyện yêu xa

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hiếu Nguyễn còn chia sẻ về tình yêu hạnh phúc của mình với bạn gái người Philippines đang sống tại Hồng Kông. Anh tin rằng "mọi điều nên đến tự nhiên. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chân thành" và "cái đẹp của tình yêu nằm ở sự chân thành chứ không phải những màn phô trương”. Theo nam diễn viên, mối quan hệ yêu xa buộc cả hai phải trân trọng từng khoảnh khắc. "Khi gặp nhau, chúng tôi gác điện thoại sang một bên để thật sự trò chuyện. Tôi nghĩ, sự tôn trọng và lắng nghe là chìa khóa giữ tình yêu bền vững", anh chia sẻ.

Hiếu Nguyễn thấy mình như một đứa trẻ khi yêu Ảnh: NVCC

Tình yêu mang lại nhiều năng lượng tích cực và trở thành nguồn động lực giúp Hiếu Nguyễn thêm nhiệt huyết với nghề. Anh cho rằng tình cảm với bạn gái là động lực giúp bản thân thêm nhiệt huyết, có cảm xúc thật để đưa vào vai diễn. Bởi anh quan niệm "tình yêu, cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành".

Trong tình yêu, Hiếu Nguyễn học được từ bạn gái tinh thần phấn đấu và sự kiên trì. Bên cạnh đó, anh ý thức hơn về trách nhiệm và biết cách sẻ chia. “Dù bên ngoài tôi sống lý trí, nhưng khi yêu, tôi thấy mình như một đứa trẻ. Tôi thoải mái bộc lộ cảm xúc, đôi khi hơi ngốc nghếch. Nhưng tôi tin tình yêu thật sự phải cho con người ta được là chính mình”, Hiếu Nguyễn tâm sự.

Hiếu Nguyễn bật mí thêm những kỷ niệm đẹp của cả hai thường rất giản dị, từ việc cùng nhau vào bếp nấu ăn, khám phá các tỉnh thành, đến việc anh bay sang nước ngoài thăm người yêu. Nam diễn viên khẳng định tình yêu đã giúp anh sống vui vẻ, chất lượng hơn, đồng thời học được cách cân bằng giữa công việc và đời sống.