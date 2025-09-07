TP.HCM: Đột quỵ trên đường bán vé số, cụ ông 70 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 7.9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và các đơn vị liên quan làm rõ vụ người đàn ông gục tử vong trên xe ba bánh đậu ở lề đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, thành phố Thủ Đức cũ.

Đột quỵ trên đường bán vé số, cụ ông 70 tuổi tử vong thương tâm ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.V.Q (70 tuổi, ở TP.HCM), hành nghề bán vé số dạo.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông Q. điều khiển xe điện 3 bánh chạy trên đường Phạm Văn Đồng (hướng trung tâm thành phố đi đường Tô Ngọc Vân), bán vé số.

Khi xe còn cách đường Tô Ngọc Vân khoảng 400 mét (phường Thủ Đức) thì ông Q. bất ngờ dừng lại sát lề đường rồi gục ngay trên xe. Phát hiện vụ việc, người dân sơ cứu, hỗ trợ nhưng ông Q. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do đột quỵ.