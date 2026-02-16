Tranh luận chương trình thay thế 'Táo Quân': Kẻ chê nhạt, người kỳ vọng đổi mới

Năm nay, chương trình Táo quân sẽ không được thực hiện trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân sẽ lên sóng, nhận được sự quan tâm của mọi người.

Như Thanh Niên thông tin trước đó, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân được xây dựng thành một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi âm nhạc, hài kịch gặp nhau, đồng thời kể lại những câu chuyện của một năm theo cách mới mẻ và giàu cảm xúc. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia Táo quân cũng sẽ xuất hiện trong chương trình, cho thấy nỗ lực tạo ra một Táo quân phiên bản mới.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân từng được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều điều mới mẻ khi lên sóng đêm giao thừa Ảnh: VTV

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đề cập đến những vấn đề được nhiều người quan tâm trong năm 2025, thông qua những tiểu phẩm được dàn dựng trên sân khấu. Từ màn khui quà của Bắc Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (Phùng Tiến Minh), những vấn đề nóng bắt đầu được nhắc đến, trong đó phải kể đến trào lưu chơi pickleball, ô nhiễm tiếng ồn, theo dõi phạt nguội thông qua camera AI… Trong đó, câu chuyện về “đu concert” hay nhớ ơn những cựu chiến binh dịp A50 hay A80, khoảnh khắc đồng bào miền Trung vực dậy sau bão lũ nhờ tinh thần đồng lòng của người dân cả nước cũng được lồng ghép, tạo cảm xúc cho người xem.

Ngoài ra, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân còn quy tụ dàn nghệ sĩ gồm nghệ sĩ Chí Trung, nghệ sĩ Hồng Vân, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng… cho thấy sự đầu tư của ban tổ chức cho một chương trình phát sóng vào dịp giao thừa. Nhiều thông điệp tích cực cũng được ê kíp gửi gắm, điển hình như “khó khăn thì ai chẳng khó khăn, nhưng quan trọng là mọi người giữ được tinh thần tích cực, tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân và tin tưởng vào vận hội mới của đất nước trong năm Bính Ngọ”.

Hình ảnh Bắc Đẩu và Thiên Lôi xuất hiện trong chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Tranh cãi về chương trình thay thế 'Táo quân'

Tuy nhiên, nỗ lực đổi mới này chưa hoàn toàn thuyết phục người xem. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đánh giá chương trình chưa thực sự thu hút, đặc biệt là các tiểu phẩm được dàn dựng chưa thu hút được người xem, thậm chí có phần nhạt nhòa. Chưa kể, nhiều người tiếc nuối khi nhớ về chương trình Táo quân của những năm trước, khi mang đến tiếng cười thông qua các châm biếm đầy sâu cay. Chưa kể việc chương trình chèn quảng cáo nhiều cũng làm người xem khó chịu, khiến mạch chuyện bị rời rạc.

Một người xem bình luận: “Tiểu phẩm thì chưa đủ sức hút, lại chèn quảng cáo nhiều. Bình thường giờ này là mạng xã hội đã cắt những câu châm biếm đăng tải rồi đấy, mà nay lại im re”. Người xem khác chia sẻ: “Cảm thấy hết hay rồi, hương vị tết ngày một nhạt”. Một cư dân mạng chia sẻ: “Năm nay ngồi xem gần như không có tiếng cười. Nó cứ nhẹ nhàng kiểu gì ấy”.

Dàn MC góp mặt trong chương trình Ảnh: FB Thuy Hang Pham

Tài khoản khác chia sẻ: “Nhớ Táo quân xưa quá, cái thời của chú Công Lý, chú Quốc Khánh, chú Chí Trung… Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm”. Một người xem thẳng thắn đánh giá: “Không biết nói sao, một là Gala cười, hai là Táo quân. Chương trình năm nay thực sự công tâm thì không hấp dẫn được giới trẻ”. “Cố xem hết mà phải công nhận nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ý”, một tài khoản mạng xã hội đánh giá. “Xem cứ thấy thế nào ấy, có lẽ cái bóng của Táo quân quá lớn, khó mà quên ngay được”, tài khoản khác bày tỏ.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến lên tiếng bênh vực, đánh giá cao nỗ lực của nhà đài trong việc đổi mới cách thức thực hiện cho một chương trình phát vào dịp giao thừa. Có cư dân mạng cho rằng trong những lần đầu thay đổi sẽ khó tránh khỏi những hạn chế hay những bình luận tiêu cực, mong ban tổ chức rút kinh nghiệm từ những đóng góp của khán giả.

Một người dùng bày tỏ: “Này chắc là cách để tất cả hướng tới những gì mới mẻ hơn thay vì cứ lụy mối tình cũ với Táo quân. Tôi ủng hộ để đón “măng mọc” những điều mới và để “tre già” được nghỉ ngơi”. Người xem khác chia sẻ: “Hơi mới mẻ, nhưng chắc mấy năm nữa sẽ ổn”. Tài khoản khác viết: “Có lẽ sẽ cần thêm vài năm nữa để hoàn thiện chương trình. Giống Táo quân những năm đầu tiên mới xuất hiện thôi, nên chưa thể đánh giá được”.