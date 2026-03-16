Nữ chính phim giờ vàng tiết lộ về Thanh Sơn

Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy không chỉ gây tò mò bởi màu sắc siêu thực hiếm thấy trong phim truyền hình Việt, mà còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự kết hợp giữa Thanh Sơn và Hoàng Hà tạo nên một cặp đôi mới trên màn ảnh nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hà hợp tác cùng Thanh Sơn trong phim Đồng hồ đếm ngược ẢNH: VFC

Trong phim, Thanh Sơn vào vai Thành, một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh và nuôi giấc mơ trở thành diễn viên. Cuộc sống của anh liên tục gặp biến cố: công việc bấp bênh, tình yêu tan vỡ, nhiều lần rơi vào bế tắc. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một sự kiện kỳ lạ đã thay đổi số phận của Thành khi anh bất ngờ sở hữu khả năng nhìn thấy "thời gian sống còn lại" của người khác.

Từ đây, nhân vật bước vào hành trình đầy thử thách, vừa phải đối diện với những lựa chọn sinh tử, vừa dần nhận ra giá trị của thời gian, tình thân và ý nghĩa của cuộc sống. Câu chuyện của Thành vì thế không chỉ mang màu sắc siêu thực mà còn chứa đựng thông điệp nhân văn về cách con người trân trọng từng khoảnh khắc tồn tại. Và trong hành trình ấy, anh gặp Linh Chi do Hoàng Hà đóng.

Hoàng Hà trở lại với phim giờ vàng trong vai nữ chính Linh Chi ẢNH: VFC

Nữ chính của phim là cô gái có cá tính mạnh mẽ, sống khá kín đáo và mang nhiều bí ẩn. Cô xuất hiện như một người hàng xóm mới của Thành, nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhận ra Chi không phải cô gái bình thường. Chi có khả năng tự vệ tốt, độc lập và quyết đoán. Dù vẻ ngoài nhỏ nhắn, cô nhiều lần khiến người xung quanh bất ngờ bởi sự bản lĩnh và thông minh của mình. Những tình huống mà Chi và Thành cùng nhau đối diện với các biến cố trong câu chuyện đã tạo nên nhiều khoảnh khắc vừa căng thẳng, vừa giàu cảm xúc.

Trong mạch phim, Linh Chi không chỉ là nhân vật nữ đồng hành mà còn là người giúp Thành nhìn nhận lại chính mình. Sự điềm tĩnh và lý trí của cô trở thành điểm cân bằng cho tính cách nhiều bốc đồng của anh. Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu đầy nghi ngờ, mối quan hệ giữa hai nhân vật dần trở nên gắn bó, tạo nên một tuyến tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Việc Thanh Sơn và Hoàng Hà lần đầu đóng cặp mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả truyền hình. Nếu Thanh Sơn quen thuộc với hình ảnh nam chính giàu nội tâm thì Hoàng Hà lại mang đến vẻ hiện đại, cá tính, giúp tạo nên sự cân bằng thú vị trong tương tác giữa hai nhân vật.

Những phân đoạn chung của họ thường được xây dựng với nhịp phim nhanh, nhiều tình huống bất ngờ. Sự khác biệt trong tính cách khiến các cuộc đối thoại và hành động của hai nhân vật trở nên sinh động, đồng thời mở ra những bước phát triển mới cho câu chuyện.

Tiết lộ về Thanh Sơn, Hoàng Hà cho biết giữa họ tuy là lần đầu tiên hợp tác nhưng rất ăn rơ vì Thanh Sơn là một người rất thú vị, hài hước ngoài đời. Chính điều này đã giúp Hoàng Hà thoải mái khi "nhập cuộc" trên trường quay với nam diễn viên.

"Đây là lần đầu tiên tôi và anh Thanh Sơn hợp tác với nhau. Trong quá trình quay, tôi và anh Sơn quay rất nhiều cảnh, nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng tôi tìm cách để tung hứng từ cảnh hài hước, hành động hay cảm xúc. Ngoài đời, anh Sơn là người duyên dáng và dí dỏm nên chỉ cần diễn với anh Sơn thôi thì sự hài hước, thú vị tự chảy ra ngoài khiến bản thân tôi cảm thấy thoải mái", diễn viên Hoàng Hà chia sẻ thêm.