Lê Phương tiết lộ cảnh quay ‘đau đớn đến kiệt sức’ trong ‘Bóng ma hạnh phúc’

Bóng ma hạnh phúc đang trở thành tâm điểm tranh luận khi không chỉ khai thác câu chuyện ngoại tình quen thuộc mà còn chạm vào "vùng tối" nhức nhối hơn: sự hy sinh quá mức của người phụ nữ trong hôn nhân. Ở trung tâm câu chuyện là nhân vật Thanh Mai do Lê Phương đảm nhận. Một vai diễn đang tạo nên nhiều cảm xúc trái chiều từ khán giả.

Thanh Mai được xây dựng như hình mẫu quen thuộc của phụ nữ Á Đông: từng có sự nghiệp, có nhan sắc nhưng sau khi kết hôn lại chấp nhận lùi về phía sau để chăm lo cho gia đình. Cô từ bỏ công việc phóng viên, trở thành người nội trợ toàn thời gian, gánh vác mọi việc trong nhà, từ chăm con, chiều chồng đến đối diện với sự xét nét của mẹ chồng. Bề ngoài, đó là một gia đình kiểu mẫu, nhưng bên trong lại tồn tại những rạn nứt âm ỉ. Đây là điều mà chính Thanh Mai cũng không nhận ra cho đến khi biến cố ập đến và "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân của cô.

Chính sự "lặng lẽ chịu đựng" ấy đã khiến vai diễn của Lê Phương trở nên đặc biệt. Thanh Mai không phải kiểu nhân vật mạnh mẽ, phản kháng ngay từ đầu, mà là hình ảnh của một người phụ nữ quen sống vì người khác đến mức đánh mất chính mình. Và cũng chính điều đó khiến nhân vật này trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng việc hy sinh quá nhiều chính là sai lầm lớn nhất của Thanh Mai.

Cảnh trong Bóng ma hạnh phúc ở tập 23 khiến Lê Phương kiệt sức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không dừng lại ở sự đồng cảm, vai diễn này còn gây "ức chế". Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ cảm giác khó chịu với cách sống cam chịu của Thanh Mai cũng như sự bình tĩnh của cô khi thấy cảnh chồng thân mật với "tiểu tam" trong chính ngôi nhà của mình. Và bao nhiêu lần cô "mục sở thị" cảnh Dũng đi với tình nhân nhưng chỉ lặng lẽ đứng khóc, đau khổ chứ không bắt ghen tại trận. Có người cho rằng chính sự nhu nhược đã vô tình đẩy cô vào bi kịch. Nhưng có vẻ Mai đang lên kế hoạch cho riêng bản thân cô, kiểu "đánh son chứ không đánh ghen".

Nói về những cảnh quay tâm lý nặng trong Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương cho rằng ngay cả trong đời thực, khi gặp chuyện gì đó khiến mình sốc thì bản thân cô cũng có cảm giác như tê liệt, toàn thân chết lặng. Và để hoàn thành những đoạn diễn tả nỗi đau của người vợ bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội thì nữ diễn viên phải chuẩn bị ngay từ đầu từ suy nghĩ, cảm nhận, gào khóc, sụp đổ… Cô phải gom nhặt trong những ngày quay đầu tiên như việc dành tình cảm cho Như Trang, yêu thương cô bé đó như thế nào và yêu thương chồng ra sao… Những điều đó sẽ gợi và tăng lên nỗi đau khi nữ chính bị phản bội.

Nữ chính của Bóng ma hạnh phúc đau vì "tiểu tam" là người được mình cưu mang, ở trong ngôi nhà của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi nhớ những cảnh như chạy lên cầu thang, mở tủ lấy chiếc áo đầm, chiếc khăn để xác định người cặp với chồng mình là Như Trang nó rất kinh khủng, đau đớn... Cảnh đó vắt kiệt sức của tôi luôn, quay xong tôi thở không nổi, không đứng dậy nổi vì khóc quá nhiều. Tôi phải tin rằng mình đang bị phản bội, rồi phải chuẩn bị tâm lý kỹ để khi diễn phải đẩy hết lực, diễn 1-2 lần thôi vì đó là cảm xúc thật. Còn diễn đi diễn lại thì sẽ không hiệu quả, chai cảm xúc", Lê Phương tiết lộ thêm.

Trên các diễn đàn phim, đa số ý kiến của khán giả đều đánh giá cao diễn xuất của Lê Phương. Từng ánh mắt, biểu cảm nhỏ của Mai đều chứa đựng nhiều tổn thương, góp phần khắc họa rõ nét một người phụ nữ đang tuyệt vọng, mất niềm tin bởi chính những người trong gia đình mình.