4 người đẹp Việt đóng phim về góc khuất đời sống hoa hậu

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, phim Lời hứa đầu tiên không chỉ khắc họa vẻ đẹp lộng lẫy và hành trình đăng quang mà còn đi sâu vào những áp lực, cám dỗ, đánh đổi và mâu thuẫn nội tâm mà các người đẹp phải đối diện trên con đường tìm kiếm danh vọng.

Điểm nhấn của tác phẩm chính là sự hội tụ của bốn gương mặt nữ nổi bật: Huyền Trang, Trình Mỹ Duyên, á hậu Quỳnh Anh và Maya với màu sắc cá tính khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về thế giới sắc đẹp.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Trong phim, Huyền Trang (Trang Ema) đảm nhận vai Vi Minh - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Vi Minh là cô gái trẻ mang khát vọng đổi đời thông qua con đường sắc đẹp, sẵn sàng bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều cạm bẫy vô hình. Nhân vật này được xây dựng với chiều sâu tâm lý khi vừa khao khát hào quang, vừa phải đấu tranh với những giá trị cá nhân, ranh giới đạo đức và áp lực từ xã hội. Theo chia sẻ của nữ diễn viên trẻ, vai diễn này đòi hỏi Huyền Trang phải thể hiện được sự chuyển biến nội tâm phức tạp của một cô gái từ ngây thơ, nhiều mơ mộng đến đối diện thực tế khắc nghiệt phía sau danh hiệu.

Trình Mỹ Duyên và Huyền Trang trong phim Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Trình Mỹ Duyên vào vai Ngân Khánh - người đẹp sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại nhưng ẩn bên trong là khát vọng mạnh mẽ được khẳng định bản thân. Ngân Khánh không ồn ào hay toan tính lộ liễu, song lại là nhân vật đại diện cho những mâu thuẫn âm thầm trong thế giới nhan sắc, nơi mỗi quyết định đều đi kèm đánh đổi. Nhân vật này góp phần tạo nên các nút thắt cảm xúc quan trọng của phim, đồng thời phản ánh áp lực vô hình mà các thí sinh hoa hậu.phải gánh chịu khi đứng trước kỳ vọng của gia đình và dư luận.

Á hậu Quỳnh Anh là gương mặt gây chú ý khi lần đầu lấn sân đóng phim truyền hình. Trong Lời hứa đầu tiên, cô hóa thân thành Thanh Hương - nhân vật có vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng mang nhiều suy tư nội tâm. Thanh Hương đại diện cho những người đẹp bước vào thế giới danh vọng với tâm thế dè dặt, thận trọng, luôn loay hoay giữa việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và đối diện áp lực cạnh tranh. Vai diễn này được xem là thử thách không nhỏ, đồng thời là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Quỳnh Anh.

Maya với tạo hình nhân vật trong Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Sự trở lại của Maya trong vai Quỳnh cũng là điểm nhấn của Lời hứa đầu tiên. Một phụ nữ hiện đại, độc lập và sắc sảo. Nhân vật Quỳnh mang màu sắc khác biệt so với 3 người đẹp còn lại khi không còn là cô gái non trẻ mới bước vào giới nhan sắc, mà là hình mẫu từng trải, hiểu rõ mặt trái của danh vọng. Sự xuất hiện của Maya giúp mở rộng biên độ câu chuyện, tạo nên những đối trọng cá tính và làm nổi bật hơn bức tranh nhiều tầng lớp của thế giới hoa hậu.

Á hậu Quỳnh Anh lần đầu đóng phim trong Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Lời hứa đầu tiên không chỉ kể câu chuyện của một cá nhân mà là hành trình của nhiều số phận nữ giới trong môi trường hào nhoáng nhưng đầy áp lực. Thông qua 4 nhân vật nữ với những lựa chọn và con đường khác nhau, bộ phim đặt ra câu hỏi về giá trị thật sự của danh hiệu, về lời hứa ban đầu của mỗi người khi bước vào giấc mơ danh vọng. Với đề tài mới mẻ, cách tiếp cận táo bạo và dàn diễn viên nữ đa sắc, Lời hứa đầu tiên được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn chân thực và nhiều suy ngẫm về đời sống hoa hậu phía sau ánh hào quang. Bộ phim nằm trong dòng phim miniseries của đài truyền hình VN sẽ nối sóng phim Đồng hồ đếm ngược.