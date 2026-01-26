Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ra mắt dòng phim miniseries trên sóng truyền hình Việt

26/01/2026 06:26 GMT+7

Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình VN chính thức giới thiệu đến khán giả dòng phim chất lượng miniseries với 3 tác phẩm mở màn: Đồng hồ đếm ngược, Lời hứa đầu tiên Lửa trắng.

Đây được xem là nỗ lực làm mới nhằm tiếp cận khán giả đa dạng, hiện đại hơn, trong bối cảnh thị hiếu người xem ngày càng đòi hỏi cao về nhịp kể, chiều sâu nội dung và trải nghiệm cảm xúc.

Ra mắt dòng phim miniseries trên sóng truyền hình Việt- Ảnh 1.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên

ẢNH: VFC

Điểm nổi bật của dòng phim này nằm ở việc mạnh dạn lựa chọn những đề tài mới, thậm chí chưa từng xuất hiện trên sóng giờ vàng, đồng thời thử nghiệm cách kể giàu tính điện ảnh, tiết tấu nhanh, nhân vật được xây dựng có chiều sâu tâm lý.

Mở màn cho dòng phim mới là Đồng hồ đếm ngược, phát sóng vào ngày 29.1, thuộc thể loại tâm lý - xã hội pha yếu tố siêu thực. Lời hứa đầu tiên lại mở ra một lát cắt khác: đời sống hậu trường của các hoa hậu - đề tài lần đầu tiên được khai thác trực diện trên phim truyền hình Việt. Còn Lửa trắng mang đến màu sắc gai góc của dòng phim hình sự - trinh thám, khai thác cuộc chiến chống ma túy từ bên trong thế giới tội ác. Ba bộ phim, với cách kể chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần đổi mới, hiện đại và giàu cảm xúc. 

Phim Việt chiếu rạp hút khán giả nhờ bản sắc riêng

Phim Việt chiếu rạp hút khán giả nhờ bản sắc riêng

Thời gian qua những bộ phim có đề tài riêng, mang chất liệu Việt rõ rệt và cách kể đủ lôi cuốn đã thực sự tạo sức hút với khán giả như Truy tìm Long Diên Hương, Thiên đường máu và mới nhất là Con kể ba nghe. Đây là những tác phẩm có bước đột phá về doanh thu không phải nhờ ngôi sao phòng vé hay đạo diễn tên tuổi.

Đài truyền hình VN khán giả phim
