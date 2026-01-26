Ra mắt dòng phim miniseries trên sóng truyền hình Việt

Đây được xem là nỗ lực làm mới nhằm tiếp cận khán giả đa dạng, hiện đại hơn, trong bối cảnh thị hiếu người xem ngày càng đòi hỏi cao về nhịp kể, chiều sâu nội dung và trải nghiệm cảm xúc.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Điểm nổi bật của dòng phim này nằm ở việc mạnh dạn lựa chọn những đề tài mới, thậm chí chưa từng xuất hiện trên sóng giờ vàng, đồng thời thử nghiệm cách kể giàu tính điện ảnh, tiết tấu nhanh, nhân vật được xây dựng có chiều sâu tâm lý.

Mở màn cho dòng phim mới là Đồng hồ đếm ngược, phát sóng vào ngày 29.1, thuộc thể loại tâm lý - xã hội pha yếu tố siêu thực. Lời hứa đầu tiên lại mở ra một lát cắt khác: đời sống hậu trường của các hoa hậu - đề tài lần đầu tiên được khai thác trực diện trên phim truyền hình Việt. Còn Lửa trắng mang đến màu sắc gai góc của dòng phim hình sự - trinh thám, khai thác cuộc chiến chống ma túy từ bên trong thế giới tội ác. Ba bộ phim, với cách kể chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần đổi mới, hiện đại và giàu cảm xúc.