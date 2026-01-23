Phim Việt chiếu rạp hút khán giả nhờ bản sắc riêng

Với Truy tìm Long Diên Hương (đạo diễn Dương Minh Chiến), cú bứt phá đến từ nội dung với không gian làng chài xưa, chất liệu đời sống mộc mạc và một hành trình hành động - hài theo nhịp kể phù hợp với thị hiếu người xem. Nội dung thú vị được mở ra từ việc báu vật của làng biển bị đánh cắp, kéo theo cuộc truy tìm kịch tính, có võ thuật, có tiếng cười nhưng vẫn nhấn vào tình người và sự gắn kết cộng đồng. Bộ phim tạo được lực hút mạnh và ghi nhận mức doanh thu vượt mốc hơn 200 tỉ đồng, đủ để xếp vào nhóm phim Việt ăn khách của năm.

Cảnh trong phim Truy tìm Long Diên Hương

Nếu Truy tìm Long Diên Hương thắng nhờ "chất đời" và nhịp giải trí dễ xem, thì Thiên đường máu (do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn và đồng sản xuất) hút khán giả bằng cách chọn đúng "điểm nóng" xã hội. Bộ phim đi thẳng vào nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao", phản ánh thực trạng người Việt bị đưa ra nước ngoài, giam lỏng, ép buộc biến thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Tính thời sự cao khiến phim không chỉ mang đến sự giải trí mà còn như lời cảnh báo, tạo sự tò mò hút khán giả, nhờ vậy đã bứt phá doanh thu, vượt mốc 100 tỉ đồng sau thời gian ngắn ra rạp.

Cảnh trong phim Con kể ba nghe

Tiếp đó, Con kể ba nghe (đạo diễn Đỗ Quốc Trung) cũng cho thấy sức hút của đề tài riêng độc đáo. Bộ phim chọn nghề xiếc với một lát cắt "rất Việt" nhưng hiếm khi được khai thác làm trung tâm câu chuyện. Hành trình hàn gắn mối quan hệ cha con được kể trong không gian sân khấu xiếc rực rỡ nhưng mong manh, nơi mỗi màn biểu diễn là một lần đánh cược với rủi ro. Phim không dựa vào sức hút của những ngôi sao tên tuổi mà ghi điểm bằng cảm xúc chân thành, lột tả một thế giới nghề nghiệp hiếm gặp trên màn ảnh rộng, tạo cảm giác mới mẻ cho người xem.Con kể ba nghe có khởi đầu phòng vé tích cực, đạt hơn 30 tỉ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu, nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn về độ "ăn khách".

Cảnh trong phim Thiên đường máu ẢNH: NSX

Thực tế phòng vé cho thấy khán giả có thể tò mò vì tên tuổi đạo diễn hay diễn viên nhưng quyết định mua vé lại phụ thuộc vào câu chuyện phim. Khi đã xem quá nhiều mô típ cũ, người xem dễ nhận ra sự lặp lại và không còn mặn mà với những công thức "quen tay". Khán giả đang đòi hỏi những bộ phim có đề tài mới, nội dung hấp dẫn và bản sắc rõ ràng, thay vì sự an toàn hay rập khuôn. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho các nhà làm phim. Dám đi khác, dám đầu tư nghiêm túc cho kịch bản và tôn trọng trải nghiệm của người xem, phim Việt hoàn toàn có thể chinh phục phòng vé bằng chính câu chuyện mình lựa chọn.