Nghề xiếc lên màn ảnh rộng trong Con kể ba nghe

Phim xoay quanh ông Thái (Kiều Minh Tuấn đóng) - một nghệ sĩ xiếc đi trên dây đã gắn bó cả đời với sân khấu, đồng thời là người cha đơn thân đang loay hoay tìm cách kết nối với con trai trong giai đoạn con ở tuổi mới lớn. Những rạn nứt trong giao tiếp, sự khác biệt thế hệ và nỗi cô đơn âm thầm của hai cha con được kể lại thông qua các màn trình diễn xiếc mang tính ẩn dụ, nơi mỗi bước đi trên dây là một lần đối diện với nỗi sợ, sự mất mát và mong manh của tình thân.

Kiều Minh Tuấn trong phim Con kể ba nghe ẢNH: NSX CUNG CẤP

Nhà sản xuất Trần Thanh Huy với vai trò giám đốc sáng tạo của phim chia sẻ với Thanh Niên: "Mối quan hệ cha con thường chông chênh như cách người diễn viên xiếc thăng bằng trên dây. Và sợi dây đó chính là mối liên kết giữa cha và con - rất mong manh. Người cha phải đi được và vượt qua nó giống như cách người cha thực hiện màn biểu diễn của mình. Bộ phim, ngoài ý nghĩa cốt lõi về tình cha con thì tôi và đạo diễn cũng muốn đề cao nghệ thuật xiếc - ở đó có những số phận, những con người sống với đam mê mà khán giả chưa có dịp được nhìn thấy cuộc sống của họ".

Vai ông Thái đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi anh giảm 26 kg, vượt qua nỗi sợ độ cao và trực tiếp thực hiện nhiều phân cảnh xiếc nguy hiểm để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Đây được xem là một trong những vai diễn đòi hỏi sự dấn thân lớn cả về thể lực lẫn cảm xúc, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh rộng.

Dàn diễn viên của phim còn có Hạo Khang (vai người con), Hồng Ánh, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi cùng nhiều nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.