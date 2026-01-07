Ngoại hình của Kiều Minh Tuấn sau khi giảm 26kg

Kiều Minh Tuấn tái xuất điện ảnh với vai diễn ông Thái trong phim Con kể ba nghe. Cụ thể, nam diễn viên thủ vai nghệ sĩ xiếc đi trên dây, cũng là người cha đơn thân, cộc cằn. Những mất mát trong quá khứ cùng khoảng cách thế hệ khiến anh và con trai ngày càng xa nhau. Đan xen giữa những phân cảnh xiếc mạo hiểm, bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn về giá trị của tình thân, tầm quan trọng của sự sẻ chia trong nhịp sống hiện đại.

Màn 'lột xác' của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn giảm hơn 26kg để phục vụ cho vai diễn trong Con kể ba nghe Ảnh: TL/ĐPCC

Để hóa thân một nghệ sĩ xiếc dây, Kiều Minh Tuấn phải tích cực giảm cân theo yêu cầu của nhân vật. Thời điểm trước, nam diễn viên nặng hơn 85kg. Sau đó, anh dành thời gian đến phòng gym, thực hiện nhiều bài tập để thay đổi ngoại hình, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Nhờ vậy, sau 2 tháng, Kiều Minh Tuấn giảm khoảng 26kg, cân nặng chạm mốc 59kg, giúp anh tự tin hơn khi nhập vai.

Một trong những yếu tố tạo nên sự chân thực cho Con kể ba nghe là sự đồng hành của các nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp trong vai trò huấn luyện và cố vấn. Với các cảnh quay ở độ cao nguy hiểm, diễn viên phải nghiên cứu kỹ bối cảnh và tập luyện cùng ê kíp để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các phân đoạn xiếc mà không phụ thuộc vào kỹ xảo. Nhờ vậy, Kiều Minh Tuấn và dàn diễn viên như Yến Nhi, Quốc Khánh… được sống cùng nhân vật, thấm thía sự vất vả của nghề.

Nam diễn viên hóa thân thành nghệ sĩ xiếc trong phim Ảnh: ĐPCC

Kiều Minh Tuấn thừa nhận: “Thời gian đầu khi tập ở độ cao 1m, tôi vẫn sợ sẽ té, trật chân. Đến khi lên dây thật thì nỗi sợ và sự khó khăn để kiểm soát cơ thể càng tăng lên theo độ cao”. Nhưng để nhập vai, nam diễn viên phải vượt qua cảm giác sợ hãi để trực tiếp thực hiện những cảnh quay nguy hiểm mà hiếm khi nhờ đến cascadeur (diễn viên đóng thế).

Với Quốc Khánh, nỗi sợ độ cao và tính cách nhút nhát trở thành thử thách lớn khi tham gia Con kể ba nghe. Để hoàn thành vai diễn, anh phải trực tiếp thực hiện nhiều cảnh đu dây, treo ngược người, từng bước vượt qua giới hạn bản thân để nhập vai trọn vẹn vào hình ảnh một nghệ sĩ xiếc.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự hỗ trợ của NSND Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ), người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, từng là Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ xiếc tên tuổi như Trần Thị Thu, Võ Tấn Thành, Đỗ Thu Trang, Hoàng Hữu Tuấn Dũng (Hoàng Dũng) cũng đồng hành, góp phần đảm bảo tính chân thực và tạo nên cầu nối giữa điện ảnh và xiếc.

Kiều Minh Tuấn nỗ lực thực hiện các phân đoạn nguy hiểm Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ khi bắt tay xây dựng câu chuyện về một nhân vật muốn trốn chạy khỏi cuộc sống, anh lập tức nghĩ đến nghề xiếc - một công việc đầy éo le, nơi người nghệ sĩ hằng ngày phải đối mặt với chấn thương, rủi ro tính mạng để mưu sinh. Để có thể thành thạo một tiết mục mãn nhãn, người nghệ sĩ có thể mất từ 5 đến 10 năm, thậm chí lâu hơn để rèn luyện kỹ thuật. Điều đó trở thành thách thức lớn đối với diễn viên khi hóa thân vào nhân vật. Từ quá trình quan sát, anh nhận thấy giá trị của người nghệ sĩ xiếc nằm ở sự kiên cường, bền bỉ, chính bản lĩnh trước hiểm nguy đã tạo nên giá trị cho họ.

Con kể ba nghe dự kiến lên sóng từ ngày 16.1.2026. Trước đó, phim có các suất chiếu sớm vào ngày 14 và 15.1.