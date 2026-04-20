'Chị dâu' Jisoo (BlackPink) không biết em chồng là người nổi tiếng giữa tin đồn bạo hành

Nguyễn Quang Hải
20/04/2026 15:20 GMT+7

Giữa lúc ồn ào liên quan đến Kim Jung Hoon - anh trai Jisoo (BlackPink) ngày càng leo thang, một nhân vật tự nhận là vợ của Kim Jung Hoon bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý từ dư luận, Kbizoom đưa tin ngày 20.4.

Trong loạt bài đăng trên Instagram, người phụ nữ được cho là vợ thứ hai của Kim Jung Hoon đã đề cập trực tiếp đến làn sóng chỉ trích đang hướng vào chồng cô và cả gia đình anh. Dù thừa nhận có sai phạm, cô nhấn mạnh rằng sự phẫn nộ của dư luận không nên lan sang những người không liên quan. "Người có lỗi là anh ta. Nên tôi hy vọng mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề với cả gia đình họ", cô viết.

Jisoo được 'chị dâu' bênh vực, phủ nhận liên quan đến mọi cáo buộc

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Jisoo ngày càng bị kéo vào tâm điểm tranh cãi, dù không liên quan trực tiếp đến bất kỳ cáo buộc nào. Trên các nền tảng trực tuyến, một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng nên công khai tách biệt khỏi anh trai, trong khi nhiều người khác nhận định cô đang trở thành mục tiêu bị chỉ trích một cách thiếu công bằng.

Chị dâu Jisoo (BlackPink) không biết em chồng là người nổi tiếng giữa tin đồn bạo hành - Ảnh 1.

Jisoo và anh trai Kim Jung Hoon

Ảnh: Instagram hun_yaaaa

Người phụ nữ tiếp tục bảo vệ Jisoo một cách rõ ràng, khẳng định thành viên BlackPink không hề biết về sự việc: "Em gái của anh ấy có lẽ không biết gì cả. Ban đầu tôi cũng không biết về cô ấy, tôi không biết em gái của chồng mình là người nổi tiếng".

Cô tiết lộ chỉ phát hiện ra mối quan hệ giữa Kim Jung Hoon và Jisoo sau khi đọc được các bình luận cho rằng chồng cô và chị cả BlackPink có ngoại hình giống nhau. Từ đó, cô chủ động tìm kiếm thông tin và xác nhận thông qua internet. "Mọi người nói họ trông giống nhau nên tôi đã tìm kiếm và biết được qua NamuWiki. Vì vậy, xin hãy ngừng chỉ trích cô ấy", người này nói thêm.

Chị dâu Jisoo (BlackPink) không biết em chồng là người nổi tiếng giữa tin đồn bạo hành - Ảnh 2.

Anh trai Jisoo có mối quan hệ thân thiết với các thành viên BlackPink

Ảnh: Instagram hun_yaaaa

Những chia sẻ trên đã nhận được sự đồng tình từ một bộ phận công chúng, củng cố quan điểm rằng Jisoo không nên bị quy trách nhiệm cho hành vi bị cáo buộc của người thân. Tuy nhiên, tình hình vẫn đang căng thẳng khi các cáo buộc liên tục nhằm vào Kim Jung Hoon, bao gồm nghi vấn bạo lực gia đình, hành hung, lăng mạ vợ và quấy rối tình dục một nữ streamer quen trên mạng.

Trước đó, cộng đồng mạng bàng hoàng trước những cáo buộc hướng về Kim Jung Hoon từ người vợ thứ hai. Theo nội dung đơn tố cáo, những trận tương tác bắt đầu xảy ra chỉ 2 tuần sau khi họ đăng ký kết hôn. Người chồng đã lập tức lộ bộ mặt kiểm soát cực đoan, yêu cầu vợ phải phục tùng tuyệt đối.

Chị dâu Jisoo (BlackPink) không biết em chồng là người nổi tiếng giữa tin đồn bạo hành - Ảnh 3.

Những bằng chứng do người vợ thứ hai của Kim Jung Hoon tung lên mạng xã hội, tố cáo anh trai Jisoo đã bạo hành vợ trong thời gian dài

Ảnh: Kbizoom

Thậm chí Kim Jung Hoon còn dùng iPhone 15 đánh vợ khiến điện thoại bị gập cong. Không chỉ dừng lại ở tương tác vật lý, người vợ còn tố cáo những hành vi gây tổn hại đến danh dự.

Bên cạnh đó, Kim Jung Hoon còn bị tố lắp đặt camera giám sát trong nhà trái phép 24/7. Cô bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự do cá nhân, từ việc bị cấm mặc váy ngắn, cấm trang điểm, làm móng cho đến việc phải báo cáo vị trí và hoạt động mỗi 10 đến 30 phút một lần.

Mỗi khi nạn nhân có ý định phản kháng hoặc báo cảnh sát, Kim Jung Hoon lại dùng tiền bạc và các mối quan hệ với luật sư để đe dọa, khẳng định có thể biến cô thành kẻ có tội. Ngay cả khi sự việc đã được báo lên cơ quan chức năng, người chồng lại thao túng tâm lý bằng cách giả vờ hối lỗi để vợ rút đơn, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt thái độ.

Hiện tại, Jisoo và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong bối cảnh dư luận còn nhiều tranh cãi, lời lên tiếng từ người được cho là vợ của Kim Jung Hoon đã bổ sung thêm một góc nhìn mới cho vụ việc vốn đang được theo dõi sát sao.

Jisoo (BlackPink) 'chơi lớn', tặng túi Dior cho nhân viên

Hành động tặng quà bất ngờ của Jisoo dành cho đội ngũ công ty riêng BLISSOO không chỉ khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ mà còn cho thấy phong cách lãnh đạo hào phóng, gần gũi của nữ thần tượng, Kbizoom đưa tin ngày 7.4.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
