'Chị dâu' Jisoo (BlackPink) không biết em chồng là người nổi tiếng giữa tin đồn bạo hành

Trong loạt bài đăng trên Instagram, người phụ nữ được cho là vợ thứ hai của Kim Jung Hoon đã đề cập trực tiếp đến làn sóng chỉ trích đang hướng vào chồng cô và cả gia đình anh. Dù thừa nhận có sai phạm, cô nhấn mạnh rằng sự phẫn nộ của dư luận không nên lan sang những người không liên quan. "Người có lỗi là anh ta. Nên tôi hy vọng mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề với cả gia đình họ", cô viết.



Jisoo được 'chị dâu' bênh vực, phủ nhận liên quan đến mọi cáo buộc

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Jisoo ngày càng bị kéo vào tâm điểm tranh cãi, dù không liên quan trực tiếp đến bất kỳ cáo buộc nào. Trên các nền tảng trực tuyến, một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng nên công khai tách biệt khỏi anh trai, trong khi nhiều người khác nhận định cô đang trở thành mục tiêu bị chỉ trích một cách thiếu công bằng.

Jisoo và anh trai Kim Jung Hoon Ảnh: Instagram hun_yaaaa

Người phụ nữ tiếp tục bảo vệ Jisoo một cách rõ ràng, khẳng định thành viên BlackPink không hề biết về sự việc: "Em gái của anh ấy có lẽ không biết gì cả. Ban đầu tôi cũng không biết về cô ấy, tôi không biết em gái của chồng mình là người nổi tiếng".

Cô tiết lộ chỉ phát hiện ra mối quan hệ giữa Kim Jung Hoon và Jisoo sau khi đọc được các bình luận cho rằng chồng cô và chị cả BlackPink có ngoại hình giống nhau. Từ đó, cô chủ động tìm kiếm thông tin và xác nhận thông qua internet. "Mọi người nói họ trông giống nhau nên tôi đã tìm kiếm và biết được qua NamuWiki. Vì vậy, xin hãy ngừng chỉ trích cô ấy", người này nói thêm.

Anh trai Jisoo có mối quan hệ thân thiết với các thành viên BlackPink Ảnh: Instagram hun_yaaaa

Những chia sẻ trên đã nhận được sự đồng tình từ một bộ phận công chúng, củng cố quan điểm rằng Jisoo không nên bị quy trách nhiệm cho hành vi bị cáo buộc của người thân. Tuy nhiên, tình hình vẫn đang căng thẳng khi các cáo buộc liên tục nhằm vào Kim Jung Hoon, bao gồm nghi vấn bạo lực gia đình, hành hung, lăng mạ vợ và quấy rối tình dục một nữ streamer quen trên mạng.

Trước đó, cộng đồng mạng bàng hoàng trước những cáo buộc hướng về Kim Jung Hoon từ người vợ thứ hai. Theo nội dung đơn tố cáo, những trận tương tác bắt đầu xảy ra chỉ 2 tuần sau khi họ đăng ký kết hôn. Người chồng đã lập tức lộ bộ mặt kiểm soát cực đoan, yêu cầu vợ phải phục tùng tuyệt đối.

Những bằng chứng do người vợ thứ hai của Kim Jung Hoon tung lên mạng xã hội, tố cáo anh trai Jisoo đã bạo hành vợ trong thời gian dài Ảnh: Kbizoom

Thậm chí Kim Jung Hoon còn dùng iPhone 15 đánh vợ khiến điện thoại bị gập cong. Không chỉ dừng lại ở tương tác vật lý, người vợ còn tố cáo những hành vi gây tổn hại đến danh dự.

Bên cạnh đó, Kim Jung Hoon còn bị tố lắp đặt camera giám sát trong nhà trái phép 24/7. Cô bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự do cá nhân, từ việc bị cấm mặc váy ngắn, cấm trang điểm, làm móng cho đến việc phải báo cáo vị trí và hoạt động mỗi 10 đến 30 phút một lần.

Mỗi khi nạn nhân có ý định phản kháng hoặc báo cảnh sát, Kim Jung Hoon lại dùng tiền bạc và các mối quan hệ với luật sư để đe dọa, khẳng định có thể biến cô thành kẻ có tội. Ngay cả khi sự việc đã được báo lên cơ quan chức năng, người chồng lại thao túng tâm lý bằng cách giả vờ hối lỗi để vợ rút đơn, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt thái độ.

Hiện tại, Jisoo và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong bối cảnh dư luận còn nhiều tranh cãi, lời lên tiếng từ người được cho là vợ của Kim Jung Hoon đã bổ sung thêm một góc nhìn mới cho vụ việc vốn đang được theo dõi sát sao.