Vượt đối thủ, Disney lập kỷ lục 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu nhanh nhất 2026

Theo thống kê mới nhất từ phòng vé quốc tế, phần 2 của The Devil Wears Prada tiếp tục thống trị doanh thu cuối tuần vừa qua với 118,8 triệu USD trong tuần công chiếu thứ hai. Trong đó, phim thu về 43 triệu USD tại Bắc Mỹ và 75,8 triệu USD từ 51 thị trường quốc tế.

Mức sụt giảm doanh thu của phim chỉ dao động khoảng 44-46%, được xem là cực kỳ tích cực đối với một bom tấn phát hành rộng rãi. Tính đến hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm đã đạt 433,2 triệu USD, gồm 144,8 triệu USD nội địa và 288,4 triệu USD quốc tế.

Trước đó, giới chuyên môn đã dự đoán The Devil Wears Prada 2 sẽ sớm vượt qua thành tích của phần phim gốc ra mắt năm 2006. Thực tế, bộ phim đã nhanh chóng phá vỡ cột mốc 326,5 triệu USD toàn cầu mà phần đầu từng đạt được.

Disney bứt tốc doanh thu, nhiều bom tấn tăng nhiệt

Thành công của The Devil Wears Prada 2 đã góp phần giúp Disney trở thành hãng phim lớn đầu tiên của năm 2026 cán mốc 2 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Ngoài bom tấn thời trang kể trên, "Nhà Chuột" còn sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách khác như Hoppers với 371,6 triệu USD doanh thu toàn cầu, Send Help đạt 94 triệu USD, cùng hiệu ứng doanh thu kéo dài từ hai bom tấn năm ngoái là Avatar: Fire & Ash và Zootopia 2.

Hiện tại, The Devil Wears Prada 2 đang là bộ phim quốc tế ăn khách nhất cuối tuần tại hàng loạt thị trường lớn như Anh, Ý, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Mexico.

Ảnh: Walt Disney Studios Motion Pictures

Riêng tại Anh, bộ phim đã thu về tổng cộng 28,5 triệu USD, trở thành thị trường quốc tế lớn nhất của tác phẩm tính đến thời điểm hiện tại.

Tại Ý, phần hậu truyện hiện đã trở thành phim quốc tế ăn khách nhất năm 2026. Thành tích tương tự cũng được ghi nhận ở Brazil cùng nhiều quốc gia khác như Armenia, Bulgaria, Lebanon hay Slovakia.

'Michael' tiếp tục tăng tốc tại phòng vé

Bên cạnh thành công của Disney, bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael về "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson cũng đang cho thấy sức hút mạnh mẽ. Tác phẩm hiện đạt tổng doanh thu toàn cầu 577 triệu USD, trong đó thị trường nội địa đóng góp 240,4 triệu USD còn quốc tế đạt 336,8 triệu USD.

Riêng cuối tuần qua, phim thu thêm 95 triệu USD toàn cầu. Đáng chú ý, mức giảm doanh thu chỉ khoảng hơn 30%, cho thấy sức bền phòng vé rất tốt.

Ảnh: Lionsgate

Theo giới phân tích, Michael hiện đang vượt tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bohemian Rhapsody ở cùng giai đoạn phát hành, bao gồm cả khi tính và không tính thị trường Trung Quốc.

Tại Anh, phim đã tiến gần mốc 46 triệu USD. Trong khi đó, thị trường Pháp tiếp tục giữ vị trí số một doanh thu cuối tuần với 7,2 triệu USD.

Ở Brazil, Michael cũng vừa vượt tổng doanh thu của Oppenheimer.

'Mortal Kombat II' mở màn thấp hơn kỳ vọng

Trong khi đó, Mortal Kombat II của "ông lớn" Warner Bros. chỉ thu về 63 triệu USD toàn cầu trong tuần mở màn, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Ảnh: Warner Bros

Phim đạt khoảng 40 triệu USD tại Bắc Mỹ và 23 triệu USD từ 78 thị trường quốc tế. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức mà giới theo dõi phòng vé từng kỳ vọng sau khi tung ra đoạn trailer vào năm 2025. Dù vậy, phần hậu truyện được cho là vẫn sẽ nhanh chóng vượt tổng doanh thu 84,4 triệu USD toàn cầu của phần phim năm 2021.

Tại thị trường quốc tế, Anh là quốc gia đóng góp doanh thu cao nhất cho Mortal Kombat II với 2,2 triệu USD, theo sau là Mexico, Úc, Trung Quốc và Brazil.

'The Sheep Detectives' khởi đầu ổn định

Bộ phim hài gia đình The Sheep Detectives của Amazon MGM Studios mở màn với 28 triệu USD toàn cầu. Trong đó, Bắc Mỹ đóng góp khoảng 15,9 triệu USD còn thị trường quốc tế mang về 12,1 triệu USD từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Anh hiện là thị trường lớn nhất của phim với 4,5 triệu USD doanh thu, theo sau là Úc, Mexico và Nhật Bản. Nhiều thị trường quan trọng như Đức, Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan sẽ bắt đầu công chiếu phim vào tuần tới.

Phim concert của Billie Eilish thu hơn 20 triệu USD

Bộ phim hòa nhạc Billie Eilish: Hit Me Hard & Soft do Paramount Pictures phát hành cũng có màn ra mắt tương đối khả quan với 20,1 triệu USD toàn cầu. Phim thu về 7,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 12,6 triệu USD từ 56 thị trường quốc tế.

Thị trường Anh hiện dẫn đầu doanh thu của phim với 2,3 triệu USD. Trong khi đó, Đức và Pháp đều mang về khoảng 1,7 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Giới quan sát nhận định nếu bộ phim được phát hành gần thời điểm kết thúc tour diễn của Billie Eilish, doanh thu có thể còn cao hơn đáng kể.