Thu nhập 'khủng' của CEO Disney nhiều đến mức nào?

Josh D'Amaro đang thực sự "tạo nên phép màu" tại Disney, không chỉ trên phương diện điều hành mà còn ở thu nhập cá nhân. Ngày 3.2, ông chính thức được bổ nhiệm làm CEO của Tập đoàn Walt Disney, kế nhiệm Bob Iger sau quá trình tìm kiếm người thay thế kéo dài 2 năm, E! News đưa tin.

Josh D'Amaro kế nhiệm vị trí CEO với thu nhập khủng

Ở tuổi 55, Josh D'Amaro đã có gần 28 năm gắn bó với Disney, chủ yếu làm việc trong mảng công viên giải trí. Với vai trò mới, ông sẽ được nâng mức lương cơ bản hằng năm lên 2,5 triệu USD, theo thông tin từ tờ The Hollywood Reporter.

Khi đảm nhận chức vụ CEO của Disney, Josh D'Amaro dự kiến sẽ nhận được gói lương tổng cộng khoảng 38 triệu USD Ảnh: Disney

Không dừng lại ở đó, Josh D'Amaro còn đủ điều kiện nhận khoản thưởng hằng năm dựa trên hiệu suất làm việc, với mức mục tiêu tương đương 250% lương cơ bản. Mỗi năm trên cương vị CEO, ông cũng sẽ được trao gói cổ phiếu dài hạn trị giá 26,2 triệu USD. Ngoài ra, nhân dịp thăng chức, ông nhận thêm một khoản thưởng đặc biệt một lần, với giá trị mục tiêu khoảng 9,7 triệu USD.

Trong khi đó, Bob Iger - người từng rời ghế CEO vào năm 2020 rồi quay trở lại điều hành Disney, sẽ chính thức rút lui khỏi vị trí này vào ngày 18.3 tới.

Phát biểu trong thông cáo ngày 3.2, Bob Iger đánh giá cao người kế nhiệm: "Josh D'Amaro là một nhà lãnh đạo xuất sắc và là lựa chọn phù hợp để trở thành CEO tiếp theo của chúng tôi. Anh ấy có sự thấu hiểu tự nhiên về thương hiệu Disney, cùng hiểu biết sâu sắc về những gì chạm tới khán giả, đi kèm với tính kỷ luật và sự chú ý đến từng chi tiết cần thiết để hiện thực hóa những dự án tham vọng nhất".

Ông nói thêm: "Khả năng kết hợp sáng tạo với năng lực vận hành của Josh là điều đáng ngưỡng mộ và tôi vô cùng hào hứng cho tương lai của cả Josh lẫn Disney".

Sau khi được bổ nhiệm, Josh D'Amaro sẽ trở thành lãnh đạo thứ hai xuất thân từ mảng công viên giải trí vươn lên vị trí CEO, sau Bob Chapek. Tuy nhiên, nhiệm kỳ ngắn ngủi của Bob Chapek từng làm gián đoạn quãng thời gian "cầm trịch" Disney của Bob Iger và gây ra nhiều biến động.

Sau khi chuyển giao quyền điều hành vào năm 2020, Bob Iger ngày càng không hài lòng với phong cách lãnh đạo của Bob Chapek. Những bất đồng nội bộ âm ỉ kéo dài đã lên tới đỉnh điểm khi Bob Iger quay trở lại nắm quyền CEO vào năm 2022. Chính những hệ lụy ấy khiến Disney lần này phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết trong quá trình tìm kiếm CEO kế nhiệm.

Ở thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo tập đoàn dường như tin tưởng rằng họ đã tìm được nhân vật phù hợp là Josh D'Amaro để dẫn dắt Disney bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dana Walden và Josh D'Amaro - những gương mặt chủ chốt sẽ định hình hướng đi tiếp theo của Disney Ảnh: Disney

Josh D'Amaro không phải là lãnh đạo duy nhất của Disney được tăng thu nhập trong đợt thay đổi nhân sự cấp cao này. Dana Walden - đồng Chủ tịch Disney Entertainment, cũng sẽ nhận mức lương cơ bản hằng năm 3,75 triệu USD khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo điều hành (Chief Creative Officer) mới của tập đoàn.

Tương tự Josh D'Amaro, Dana Walden đủ điều kiện nhận thưởng hằng năm dựa trên hiệu suất, với mức mục tiêu bằng 200% lương cơ bản, cùng các gói cổ phiếu dài hạn.

Bob Iger cũng dành lời khen cho bà: "Dana Walden là một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng sáng tạo. Khi sáng tạo là trung tâm của mọi hoạt động tại Disney, cô ấy là lựa chọn tuyệt vời cho vị trí lãnh đạo mới này".