Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim mới của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên đứng trước nguy cơ thua lỗ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/01/2026 20:04 GMT+7

Bước sang năm mới, thị trường điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Ngay cả những tên tuổi lớn như Thành Long, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên cũng không giúp bộ phim họ tham gia thoát cảnh thua lỗ.

Trang 163 đưa tin hôm 2.1, các phim Trung Quốc ra rạp đầu năm 2026 đều thể hiện kém thuyết phục. Dụng võ chi địa do Thân Áo đạo diễn bị đánh giá là phim rập khuôn, thiếu sáng tạo. Dù có Tiêu Ương đóng chính, phim chỉ thu về khoảng 40 triệu nhân dân tệ và được dự đoán khó chạm mốc 100 triệu nhân dân tệ.

Hai tác phẩm khác là Quá gia gia do Thành Long đóng chính và Ẩn sát của đạo diễn Kha Văn Lợi cũng không đạt được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều này không hẳn do khán giả quay lưng với phim nội địa, mà bởi trong mỗi kỳ nghỉ lễ, người xem chỉ đủ thời gian và chi phí cho một bộ phim, nên họ buộc phải chọn lựa kỹ càng hơn.

Tầm Tần Ký bản điện ảnh không thể tái hiện trọn vẹn hào quang cũ

Trong số đó, tác phẩm gây thất vọng lớn nhất phải kể đến Tầm Tần Ký. Phim thu hơn 100 triệu nhân dân tệ sau 3 ngày công chiếu, dự đoán tổng doanh thu đạt khoảng 265 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, chi phí sản xuất đã vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Theo quy luật hoàn vốn ba lần, phim cần đạt ít nhất 600 triệu nhân dân tệ để không thua lỗ. Với tình hình hiện tại, nhà sản xuất Cổ Thiên Lạc gần như chắc chắn chịu khoản lỗ nặng.

Phim mới của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên thua lỗ trầm trọng - Ảnh 1.

Tầm Tần Ký bản điện ảnh được kỳ vọng đánh thức ký ức khán giả, nhưng vấp phải phản ứng trái chiều về chất lượng nội dung và cách kể chuyện

Ảnh: Instagram backtothepastmovie

Tầm Tần Ký là phiên bản điện ảnh được làm lại từ bộ phim truyền hình với đề tài xuyên không từng gây sốt khắp châu Á vào năm 2001 (Việt Nam từng phát sóng với tên gọi Cỗ máy thời gian). Tuy nhiên, tác phẩm không tiếp nối với mạch truyện cũ, bởi sau 25 năm, sự thay đổi rõ rệt về tuổi tác và ngoại hình của dàn diễn viên khiến việc liền mạch câu chuyện trở nên bất khả thi.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Đằng Lệ Danh và Quách Thiện Ni, đánh dấu màn tái hợp sau hơn hai thập kỷ.

Phim mới của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên thua lỗ trầm trọng - Ảnh 2.

Cổ Thiên Lạc cùng dàn diễn viên kỳ cựu tái xuất sau nhiều năm, song tuổi tác và phong độ diễn xuất trở thành rào cản lớn

Ảnh: Instagram kootinlok_louis

Bản điện ảnh Tầm Tần Ký năm 2026 có nội dung kể về Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) đưa gia đình ẩn cư nơi núi rừng, trong khi Tần vương Doanh Chính (Lâm Phong) đã thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhóm người xuyên không đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy, đặt dấu hỏi về sự tiếp diễn của mối quan hệ thầy trò năm xưa.

Đâu là nguyên nhân khiến bộ phim này không thể bán vé? 

Việc làm mới câu chuyện là cần thiết, song mâu thuẫn trung tâm lại thiếu sức nặng. Nhân vật phản diện chính là người phát minh ra cỗ máy thời gian năm xưa. Vì Hạng Thiếu Long không trở về, ông ta phải vào tù. Để bù đắp cho con gái, nhân vật này quyết định quay về thời Tần, ám sát Doanh Chính và thay thế vị trí của ông.

Động cơ nhân vật bị đánh giá là gượng ép, thiếu cảm xúc dẫn dắt, tạo cảm giác xung đột được dựng lên một cách khiên cưỡng. Đáng chú ý hơn, mô típ "người hiện đại xuyên không về cổ đại" trong phim trở nên quá phi lý khi một nhóm người sử dụng vũ khí hiện đại đối đầu với quân đội cổ đại, gây cảm giác lạc lõng và thiếu chân thực.

Chưa dừng lại ở đó, phản diện còn sở hữu thiết bị thay đổi ngoại hình, khiến bộ phim rơi vào trạng thái nửa khoa học viễn tưởng, nửa lịch sử, mang đến màn pha trộn kệch cỡm. Khán giả khó xác định đây là phim cổ trang, giả tưởng hay khoa học viễn tưởng.

Chất lượng hình ảnh cũng không đạt kỳ vọng. Phim sử dụng filter quá đà, được cho là nhằm che giấu dấu hiệu tuổi tác của diễn viên, nhưng gây cảm giác giả tạo. Phong cách hình ảnh tương tự phim Minh nhật chiến ký khiến nhiều người khó tiếp nhận, thậm chí bị đánh giá giống phim chiếu mạng hơn là tác phẩm điện ảnh chiếu rạp.

Phim mới của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên thua lỗ trầm trọng - Ảnh 3.

Thất bại của Tầm Tần Ký tiếp tục làm dấy lên tranh luận về lối mòn "bán hoài niệm" của điện ảnh Hồng Kông hiện nay

Ảnh: Instagram sheepyjoycetang

Sau khi xem Tầm Tần Ký bản điện ảnh, không ít khán giả thừa nhận phim Hồng Kông đang thực sự lâm vào giai đoạn thoái trào. Không chỉ vì kịch bản cạn kiệt ý tưởng, mà còn bởi dàn diễn viên quen thuộc đã không còn giữ được phong độ.

Bộ phim thể hiện thiện chí khi mời dàn cast gốc trở lại, gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Danh. Tuy nhiên, thời gian đã để lại dấu ấn rõ rệt. Họ không còn giống với hình ảnh trong ký ức của khán giả và cũng khó tìm lại cảm xúc diễn xuất năm xưa.

Nhiều cảnh phim mang tính tri ân như Hạng Thiếu Long đá bóng, góc máy quen thuộc hay giai điệu ca khúc Thiên mệnh tối cao từng khơi gợi ký ức một thời. Hoài niệm chính là điểm cộng lớn nhất của tác phẩm.

Thế nhưng, hoài niệm cũng là con dao hai lưỡi. Khi các diễn viên không thể tìm lại trạng thái đỉnh cao, khán giả thay vì xúc động lại cảm thấy tiếc nuối và chạnh lòng. Có những điều đã thuộc về quá khứ thì khó lòng quay trở lại.

Vấn đề của Tầm Tần Ký cũng phản ánh thực trạng chung của điện ảnh Hồng Kông hiện nay: lạm dụng ký ức xưa để kéo doanh thu. Nếu không đổi mới nội dung, phim Hồng Kông chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn.

Cổ Thiên Lạc được cho là nên tập trung nâng đỡ thế hệ trẻ, kể những câu chuyện mới thay vì tiếp tục "hâm nóng" tác phẩm cũ. Cửu Long Thành Trại: Vây thành từng được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hy vọng mới của điện ảnh Hồng Kông, nơi thành công không đến từ một ngôi sao mà từ cả tập thể.

Ở độ tuổi hiện tại, Cổ Thiên Lạc cũng không còn phù hợp với hình tượng hành động hào nhoáng. Dù tinh thần làm nghề đáng trân trọng, nhưng thể lực có hạn khiến chất lượng phim bị ảnh hưởng. Nhiều ý kiến cho rằng anh nên học theo Lưu Đức Hoa, tập trung nhiều hơn vào các vai diễn nội tâm, nơi kinh nghiệm mới là giá trị cốt lõi.

Tin liên quan

Cổ Thiên Lạc cảm kích fan Việt, hé lộ khả năng tái hợp Lý Nhược Đồng

Cổ Thiên Lạc cảm kích fan Việt, hé lộ khả năng tái hợp Lý Nhược Đồng

Trong lần đến Việt Nam, 'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc cảm kích khi được đông đảo khán giả chào đón nồng nhiệt, vẫn nhớ đến vai diễn của anh trong 'Thần điêu đại hiệp' bản 1995. Tài tử cũng nói về khả năng tái hợp 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng trong tương lai.

Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc sắp đến Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Cổ Thiên Lạc Tuyên Huyên châu Á Thành Long Tầm Tần Ký
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận