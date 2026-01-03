Phim mới của Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên đứng trước nguy cơ thua lỗ

Trang 163 đưa tin hôm 2.1, các phim Trung Quốc ra rạp đầu năm 2026 đều thể hiện kém thuyết phục. Dụng võ chi địa do Thân Áo đạo diễn bị đánh giá là phim rập khuôn, thiếu sáng tạo. Dù có Tiêu Ương đóng chính, phim chỉ thu về khoảng 40 triệu nhân dân tệ và được dự đoán khó chạm mốc 100 triệu nhân dân tệ.

Hai tác phẩm khác là Quá gia gia do Thành Long đóng chính và Ẩn sát của đạo diễn Kha Văn Lợi cũng không đạt được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều này không hẳn do khán giả quay lưng với phim nội địa, mà bởi trong mỗi kỳ nghỉ lễ, người xem chỉ đủ thời gian và chi phí cho một bộ phim, nên họ buộc phải chọn lựa kỹ càng hơn.

Tầm Tần Ký bản điện ảnh không thể tái hiện trọn vẹn hào quang cũ

Trong số đó, tác phẩm gây thất vọng lớn nhất phải kể đến Tầm Tần Ký. Phim thu hơn 100 triệu nhân dân tệ sau 3 ngày công chiếu, dự đoán tổng doanh thu đạt khoảng 265 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, chi phí sản xuất đã vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Theo quy luật hoàn vốn ba lần, phim cần đạt ít nhất 600 triệu nhân dân tệ để không thua lỗ. Với tình hình hiện tại, nhà sản xuất Cổ Thiên Lạc gần như chắc chắn chịu khoản lỗ nặng.

Tầm Tần Ký bản điện ảnh được kỳ vọng đánh thức ký ức khán giả, nhưng vấp phải phản ứng trái chiều về chất lượng nội dung và cách kể chuyện Ảnh: Instagram backtothepastmovie

Tầm Tần Ký là phiên bản điện ảnh được làm lại từ bộ phim truyền hình với đề tài xuyên không từng gây sốt khắp châu Á vào năm 2001 (Việt Nam từng phát sóng với tên gọi Cỗ máy thời gian). Tuy nhiên, tác phẩm không tiếp nối với mạch truyện cũ, bởi sau 25 năm, sự thay đổi rõ rệt về tuổi tác và ngoại hình của dàn diễn viên khiến việc liền mạch câu chuyện trở nên bất khả thi.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Đằng Lệ Danh và Quách Thiện Ni, đánh dấu màn tái hợp sau hơn hai thập kỷ.

Cổ Thiên Lạc cùng dàn diễn viên kỳ cựu tái xuất sau nhiều năm, song tuổi tác và phong độ diễn xuất trở thành rào cản lớn Ảnh: Instagram kootinlok_louis

Bản điện ảnh Tầm Tần Ký năm 2026 có nội dung kể về Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) đưa gia đình ẩn cư nơi núi rừng, trong khi Tần vương Doanh Chính (Lâm Phong) đã thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhóm người xuyên không đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy, đặt dấu hỏi về sự tiếp diễn của mối quan hệ thầy trò năm xưa.

Đâu là nguyên nhân khiến bộ phim này không thể bán vé?

Việc làm mới câu chuyện là cần thiết, song mâu thuẫn trung tâm lại thiếu sức nặng. Nhân vật phản diện chính là người phát minh ra cỗ máy thời gian năm xưa. Vì Hạng Thiếu Long không trở về, ông ta phải vào tù. Để bù đắp cho con gái, nhân vật này quyết định quay về thời Tần, ám sát Doanh Chính và thay thế vị trí của ông.

Động cơ nhân vật bị đánh giá là gượng ép, thiếu cảm xúc dẫn dắt, tạo cảm giác xung đột được dựng lên một cách khiên cưỡng. Đáng chú ý hơn, mô típ "người hiện đại xuyên không về cổ đại" trong phim trở nên quá phi lý khi một nhóm người sử dụng vũ khí hiện đại đối đầu với quân đội cổ đại, gây cảm giác lạc lõng và thiếu chân thực.

Chưa dừng lại ở đó, phản diện còn sở hữu thiết bị thay đổi ngoại hình, khiến bộ phim rơi vào trạng thái nửa khoa học viễn tưởng, nửa lịch sử, mang đến màn pha trộn kệch cỡm. Khán giả khó xác định đây là phim cổ trang, giả tưởng hay khoa học viễn tưởng.

Chất lượng hình ảnh cũng không đạt kỳ vọng. Phim sử dụng filter quá đà, được cho là nhằm che giấu dấu hiệu tuổi tác của diễn viên, nhưng gây cảm giác giả tạo. Phong cách hình ảnh tương tự phim Minh nhật chiến ký khiến nhiều người khó tiếp nhận, thậm chí bị đánh giá giống phim chiếu mạng hơn là tác phẩm điện ảnh chiếu rạp.

Thất bại của Tầm Tần Ký tiếp tục làm dấy lên tranh luận về lối mòn "bán hoài niệm" của điện ảnh Hồng Kông hiện nay Ảnh: Instagram sheepyjoycetang

Sau khi xem Tầm Tần Ký bản điện ảnh, không ít khán giả thừa nhận phim Hồng Kông đang thực sự lâm vào giai đoạn thoái trào. Không chỉ vì kịch bản cạn kiệt ý tưởng, mà còn bởi dàn diễn viên quen thuộc đã không còn giữ được phong độ.

Bộ phim thể hiện thiện chí khi mời dàn cast gốc trở lại, gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Danh. Tuy nhiên, thời gian đã để lại dấu ấn rõ rệt. Họ không còn giống với hình ảnh trong ký ức của khán giả và cũng khó tìm lại cảm xúc diễn xuất năm xưa.

Nhiều cảnh phim mang tính tri ân như Hạng Thiếu Long đá bóng, góc máy quen thuộc hay giai điệu ca khúc Thiên mệnh tối cao từng khơi gợi ký ức một thời. Hoài niệm chính là điểm cộng lớn nhất của tác phẩm.

Thế nhưng, hoài niệm cũng là con dao hai lưỡi. Khi các diễn viên không thể tìm lại trạng thái đỉnh cao, khán giả thay vì xúc động lại cảm thấy tiếc nuối và chạnh lòng. Có những điều đã thuộc về quá khứ thì khó lòng quay trở lại.

Vấn đề của Tầm Tần Ký cũng phản ánh thực trạng chung của điện ảnh Hồng Kông hiện nay: lạm dụng ký ức xưa để kéo doanh thu. Nếu không đổi mới nội dung, phim Hồng Kông chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn.

Cổ Thiên Lạc được cho là nên tập trung nâng đỡ thế hệ trẻ, kể những câu chuyện mới thay vì tiếp tục "hâm nóng" tác phẩm cũ. Cửu Long Thành Trại: Vây thành từng được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hy vọng mới của điện ảnh Hồng Kông, nơi thành công không đến từ một ngôi sao mà từ cả tập thể.

Ở độ tuổi hiện tại, Cổ Thiên Lạc cũng không còn phù hợp với hình tượng hành động hào nhoáng. Dù tinh thần làm nghề đáng trân trọng, nhưng thể lực có hạn khiến chất lượng phim bị ảnh hưởng. Nhiều ý kiến cho rằng anh nên học theo Lưu Đức Hoa, tập trung nhiều hơn vào các vai diễn nội tâm, nơi kinh nghiệm mới là giá trị cốt lõi.