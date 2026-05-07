Hải Đăng Doo đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
07/05/2026 22:25 GMT+7

Giữa thời điểm bị nhắc tên, Hải Đăng Doo được tìm kiếm 'đột biến' trên Google Trend. Trước đó, anh hoạt động ở vai trò ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung.

Mới đây, Hải Đăng Doo trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Nguyên nhân xuất phát từ một số hình ảnh được cho là của chàng trai này đang lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người bàn tán.

Theo ghi nhận, tại Google Trends, từ khóa liên quan đến nhà sáng tạo nội dung sinh năm 2000 được tìm kiếm tăng vọt. Một số người dùng còn tràn vào trang cá nhân của Hải Đăng Doo để lại nhiều bình luận trái chiều sau vụ việc.

Sự nghiệp của Hải Đăng Doo

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Anh từng là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, sở hữu hơn 3,2 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi anh chủ yếu đăng tải những clip hài hước bên gia đình, nhận về lượt tương tác cao

Hải Đăng Doo cũng từng góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp, Sao nhập ngũ… Năm 2024, anh tham gia Anh trai "say hi" song dừng chân sớm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của gameshow ca nhạc này giúp anh được biết đến nhiều hơn

Hải Đăng Doo từng chia sẻ: “Trước khi tham gia Anh trai “say hi”, cách tôi kết nối với mọi người hay cách mọi người đón nhận tôi nó khó hơn. Một phần tôi cũng chưa hoạch định rõ về việc âm nhạc của mình để có thể kết nối với mọi người”. Hải Đăng Doo nói thêm chương trình cũng giúp anh khẳng định về việc mình vẫn miệt mài làm nhạc chứ không chỉ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội

Ngoài sáng tạo nội dung, Hải Đăng Doo cũng tích cực ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình. Trong đó phải kể đến một số dự án như Chuyện chúng ta sau này, Không còn em, Thiên mệnh (kết hợp cùng Quân A.P)...

Dù tích cực hoạt động song với nhiều người, Hải Đăng Doo chưa thật sự quá nổi bật so với một số đồng nghiệp khác. Giọng ca sinh năm 2000 từng chia sẻ anh bình thản trước những bình luận tích cực lẫn tiêu cực. Bởi Hải Đăng Doo quan niệm “có ý kiến khen chê tức là khán giả còn quan tâm đến mình”

Trong một lần trò chuyện với Thanh Niên, khi nói về cách đối diện với scandal, Hải Đăng Doo từng chia sẻ đây là điều khó tránh khỏi. “Nếu nó do đạo đức hay việc làm sai thật, tôi sẽ đón nhận thị phi và lên tiếng nhận sai. Còn nếu đó là thị phi, lời đồn hay ngoài những thứ tôi chưa từng làm, không phải là thật thì tôi không quan tâm lắm”, anh chia sẻ

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
