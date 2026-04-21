TikToker Gon Pink đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Thạch Anh
21/04/2026 05:54 GMT+7

Trước khi gây xôn xao bởi chuyện tình cảm, Gon Pink được biết đến là một Tiktoker sở hữu hơn 3,3 triệu lượt theo dõi.

Hôm 20.4, thông tin về chuyện tình cảm của TikToker Gon Pink nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân, người đẹp 10X cùng chồng đăng tải đoạn clip được quay từ tháng 3.2026, xác nhận đã đường ai nấy đi. Cặp đôi cho biết lý do họ quyết định lên tiếng thời điểm này vì tránh những thông tin sai lệch bị lan truyền.

Kèm theo đó, Gon Pink cũng có bài viết dài trên fanpage sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi. Về lý do “đường ai nấy đi”, TikToker 10X cho hay: “Cả hai không còn tìm được tiếng nói chung và dần khác nhau trong định hướng sống. Dù đã nhiều lần hợp - tan và cố gắng dung hòa, tụi mình đã không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Quyết định này đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng của cả hai, và không bị tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào khác”.

Nhan sắc của TikToker Gon Pink

Thông tin này sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ, tiếc nuối khi Gon Pink đưa ra thông báo về chuyện tình cảm sau thời gian giữ kín. Theo ghi nhận, từ khóa liên quan đến nhà sáng tạo nội dung 10X và chồng đang được tìm kiếm với tốc độ tăng vọt sau khi đăng tải dòng chia sẻ này

Gon Pink tên thật là Nguyễn Văn Nghi, sinh năm 2000. Cô hoạt động trong vai trò nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, hút hơn 3,3 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó, Fanpage của cô có hơn 700.000 lượt theo dõi. Đây là nơi cô đăng tải những clip mang tính chất giải trí vui vẻ, hút về hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem

Bên cạnh việc chia sẻ những hình ảnh đời thường hay công việc, Gon Pink còn gây ấn tượng với các clip được quay hình chỉn chu, thậm chí thu hút nhiều sao Việt cùng tham gia. Trong đó, đáng chú ý là clip lồng ghép ca khúc Ướt lòng - Đại minh tinh với sự góp mặt của siêu mẫu Hữu Long, ca sĩ Văn Mai Hương…

Gon Pink còn tích cực hoạt động trong vai trò KOL, cô thường xuyên tham gia các phiên livestream bán hàng, gây chú ý bởi tính cách hài hước, vui nhộn. Người đẹp 10X có mối quan hệ thân thiết với diễn viên Uyển Ân, diễn viên Tín Nguyễn, nhà sáng tạo nội dung Khiết Đan…

Ở tuổi 26, Gon Pink được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, hình thể chuẩn. Nhờ vậy cô không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau, khi thì nữ tính, khi thì gợi cảm. Gần đây, loạt ảnh diện bikini khoe body săn chắc sau khi sinh con của nhà sáng tạo nội dung này được nhiều người quan tâm

Ngoài các hoạt động trên mạng xã hội, Gon Pink còn gây chú ý bởi cuộc sống với chồng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2024, cô chia sẻ hình ảnh đón con gái trong sự chúc mừng của mọi người

Dù bận rộn với vai trò làm mẹ song nhà sáng tạo nội dung vẫn tích cực trở lại với công việc. Thời gian qua, cô còn dành thời gian để đi du lịch, chia sẻ những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè

