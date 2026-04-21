TikToker Gon Pink đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Trước khi gây xôn xao bởi chuyện tình cảm, Gon Pink được biết đến là một Tiktoker sở hữu hơn 3,3 triệu lượt theo dõi.
Hôm 20.4, thông tin về chuyện tình cảm của TikToker Gon Pink nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân, người đẹp 10X cùng chồng đăng tải đoạn clip được quay từ tháng 3.2026, xác nhận đã đường ai nấy đi. Cặp đôi cho biết lý do họ quyết định lên tiếng thời điểm này vì tránh những thông tin sai lệch bị lan truyền.
Kèm theo đó, Gon Pink cũng có bài viết dài trên fanpage sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi. Về lý do “đường ai nấy đi”, TikToker 10X cho hay: “Cả hai không còn tìm được tiếng nói chung và dần khác nhau trong định hướng sống. Dù đã nhiều lần hợp - tan và cố gắng dung hòa, tụi mình đã không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Quyết định này đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng của cả hai, và không bị tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào khác”.
Bình luận (0)