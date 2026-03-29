TikToker lái mô tô nước gây bức xúc ở Nha Trang là ai?

Thạch Anh
29/03/2026 07:23 GMT+7

Trước phản ứng của dân mạng liên quan đến clip lái mô tô nước ở Nha Trang, Tiktoker B.K đăng clip giải thích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái mô tô nước tốc độ cao, lượn nhiều vòng tại bãi tắm ở Nha Trang. Theo dõi video, không ít cư dân mạng bức xúc, cho rằng đây là khu vực công cộng dành cho người dân và khách du lịch tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước.

Một cư dân mạng bày tỏ quan điểm: “Chỗ người ta tắm mà đi chạy mô tô nước”. Tài khoản khác chia sẻ: “Khu cấm là cấm, lỡ có dân nào họ vẫn bơi ở đó mà trời tối không quan sát được thì còn nguy hiểm hơn”. “Khó hiểu nhỉ, kiểu gì cũng có bãi riêng để chơi, cứ phải mang ra bãi công cộng làm gì”, một dân mạng bất bình.

TikToker lái mô tô nước gây bức xúc ở Nha Trang là ai?

Đoạn clip phân trần về vụ việc của chủ tài khoản B.K

Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, nhiều người phát hiện ra nhân vật xuất hiện trong clip là B.K, một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Theo ghi nhận, ở hiện tại, trang của người này có hơn 1 triệu lượt theo dõi, chủ yếu đăng tải những clip về ăn uống hay cuộc sống riêng. Những video của anh hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem, cho thấy mức độ quan tâm của mọi người dành cho nhà sáng tạo nội dung này.

Theo quan sát, đến hiện tại, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lái mô tô nước không còn xuất hiện trên trang của B.K. Thay vào đó, TikToker này đăng tải một clip giải thích về vụ việc.

TikToker B.K nói gì vụ lái mô tô nước?

Nhà sáng tạo nội dung cho biết khi đến Nha Trang, anh có gặp gỡ nhóm bạn chơi dù lượn, mô tô nước. “Tôi hỏi mọi người tại khu vực này có được sử dụng mô tô nước hay không thì anh em trả lời là chơi được. Lúc đó cũng khuya rồi, không có người dân. Tôi chỉ thả phương tiện xuống chạy một vòng xem có ổn định hay không, rồi tôi không chạy nữa”, anh chia sẻ.

Theo B.K, khi biết hành động của mình gây xôn xao, anh chọn cách đăng tải video để chia sẻ. Người này cho rằng bản thân là một khách du lịch, thời điểm sử dụng phương tiện là khi trời tối, không thấy biển hướng dẫn. “Tôi chạy một vòng kiểm tra thử rồi đi lên chứ không chơi nữa. Rất mong mọi người hoan hỷ vì sự cố này ngoài mong muốn. Mong mọi người thông cảm”, anh chia sẻ.

Tin liên quan

TikToker Phạm Thoại tái xuất với diện mạo lạ lẫm

TikToker Phạm Thoại tái xuất với diện mạo lạ lẫm

Sau thời gian gặp khó khăn về kinh tế và tạm ẩn những hình ảnh trên các trang mạng xã hội, TikToker Phạm Thoại đăng tải bộ ảnh mới với hình ảnh khác lạ.

Khám phá thêm chủ đề

mô tô nước TikToker tranh cãi chỉ trích
